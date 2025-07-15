9 реально существующих сооружений, которые будто из фильмов про будущее

1. Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (Вена, Австрия)

Большой куб для коллекций произведений искусства. /Фото: wien.info

Необычный вариант демонстрации работы - на фасаде музея. /Фото: wikiрedia.org

2. Орхусский художественный музей ARoS (Орхус, Дания)

Музей с радужной панорамой. /Фото: fullpicture.ru

Немного инопланетные пейзажи открываются через цветные стёкла. /Фото: florapassionis.com

3. Сады у залива (Сингапур)

Вид будто с другой планеты. /Фото: fullpicture.ru

Вблизи эти сады - это синтез ландшафтного дизайна и футуристических каркасов. /Фото: planetofhotels.com

4. VIA 57 West (Нью-Йорк, США)

Будто НЛО сел посреди нью-йоркских небоскрёбов. /Фото: starrwhitehouse.com

Суперсовременное сочетание стекла и растений. /Фото: averyreview.com

5. Атомиум (Брюссель, Бельгия)

Необыкновенное сооружение, которому уже больше чем полвека. /Фото: planetofhotels.com

В тёмное время суток он выглядит не менее впечатляюще. /Фото: planetofhotels.com

6. Galaxy Soho Building (Пекин, Китай)

Китайское здание из будущего. /Фото: pinterest.com

Сверху комплекс выглядит ещё более футуристично. /Фото: mirkokosmos.tumblr.com

7. Башни Абсолютного Мира (Миссиссога, Канада)

Самые необычные башни-близнецы. /Фото: мосдольщик.рф

Возможность панорамного вида обеспечивают открытые балконы. /Фото: archi.ru

8. Башни Аль-Бахар (Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты)

Арабские башни-близнецы. /Фото: lifeglobe.net

Вблизи фасад небоскрёбов выглядит ещё более поразительно. /Фото: arabmir.net

9. Музей завтрашнего дня (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

Здание, полностью соответствующее дизайном своему названию. /Фото: archi.ru

Интерьеры музея также поражают воображение. /Фото: topgid.net, getyourguide.com