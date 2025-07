9 реально существующих сооружений, которые будто из фильмов про будущее

1. Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (Вена, Австрия)

Большой куб для коллекций произведений искусства. /Фото: wien.info

Необычный вариант демонстрации работы - на фасаде музея. /Фото: wikiрedia.org

2. Орхусский художественный музей ARoS (Орхус, Дания)

Музей с радужной панорамой. /Фото: fullpicture.ru

Немного инопланетные пейзажи открываются через цветные стёкла. /Фото: florapassionis.com

3. Сады у залива (Сингапур)

Вид будто с другой планеты. /Фото: fullpicture.ru

Вблизи эти сады - это синтез ландшафтного дизайна и футуристических каркасов. /Фото: planetofhotels.com

4. VIA 57 West (Нью-Йорк, США)

Будто НЛО сел посреди нью-йоркских небоскрёбов. /Фото: starrwhitehouse.com

Суперсовременное сочетание стекла и растений. /Фото: averyreview.com

5. Атомиум (Брюссель, Бельгия)

Необыкновенное сооружение, которому уже больше чем полвека. /Фото: planetofhotels.com

В тёмное время суток он выглядит не менее впечатляюще. /Фото: planetofhotels.com

6. Galaxy Soho Building (Пекин, Китай)

Китайское здание из будущего. /Фото: pinterest.com

Сверху комплекс выглядит ещё более футуристично. /Фото: mirkokosmos.tumblr.com

7. Башни Абсолютного Мира (Миссиссога, Канада)

Самые необычные башни-близнецы. /Фото: мосдольщик.рф

Возможность панорамного вида обеспечивают открытые балконы. /Фото: archi.ru

8. Башни Аль-Бахар (Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты)

Арабские башни-близнецы. /Фото: lifeglobe.net

Вблизи фасад небоскрёбов выглядит ещё более поразительно. /Фото: arabmir.net

9. Музей завтрашнего дня (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

Здание, полностью соответствующее дизайном своему названию. /Фото: archi.ru

Интерьеры музея также поражают воображение. /Фото: topgid.net, getyourguide.com

Обычно при просмотре фильмов и чтении книг, изображающих будущее, нас ожидают описания и визуализации великолепных сооружений, преисполненных футуристическими деталями . Однако для того, чтобы представить, как именно будет выглядеть грядущее, необязательно обращаться к чьим-то фантазиям - достаточно буквально посмотреть по сторонам, ведь по всему миру найдётся немало современных (и не очень), уже реализованных в материальном виде построек, которые полностью отвечают этой удивительной атмосфере.Вашему вниманию «девятка» реально существующих сооружений, которые как будто из фильмов про будущее.Музей современного искусства Фонда Людвига в Вене является одним из самых известных художественных австрийских музеев . Найти его можно в Вене на территории Музейного квартала. Здание было спроектировано специалистами архитектурного бюро «Ortner & Ortner» и имеет ряд интересных решений. Во-первых оно выполнено в форме правильного куба, а во-вторых, для облицовки фасада в качестве материала была выбрана вулканическая горная порода - базальтовая лава.Интересно, что в первоначальном варианте проекта сооружение имело несколько другой вид. В частности планировалось строительство более высокого здания. Однако после череды долгих дискуссий конечный объект уменьшился в высоту, но при этом получил несколько подземных этажей. В результате новое здание Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien было открыто в 2001 году и, по информации редакции Novate.ru, имеет общую выставочную площадь в 4 800 квадратных метров.Орхусский художественный музей ARoS носит статус одного из крупнейших художественных музеев на территории Северной Европы. К тому же это место ещё и довольно популярно: ежегодно ARoS посещает приблизительно миллион человек, что делает его наиболее посещаемым художественным музеем в Скандинавском регионе. А вот с точки зрения архитектурных решений его главной изюминкой является радужная панорама, расположенная на крыше сооружения и сильно выбивающаяся из общей концепции.Такая необычная задумка, вероятно была продиктована желанием чёткой градации тематики и функций музея. Так, например, на нижней части посетители имеют возможность насладиться экспонатами основных специальных выставок, далее размещены «девять залов», где представлены интернациональные художественные собрания инсталляции а верхние этажи отведены под собственные коллекции музея произведений искусства с 19 столетия до наших дней. А вот радужная панорама даёт возможность передвигаться по круговой панорамной дорожке с 360-градусным видом на город.Задумка создать большой футуристический парк рядом с заливом появилась ещё в 2005 году, причём лично у премьер-министра Сингапура Ли Сяньлуна. Объект задуман в качестве места отдыха, а также туристической визитной карточкой Сингапура. Год спустя, в январе 2006 года был объявлен международный тендер на лучший концепт для садов у залива, участниками которого стали 170 компаний из 25 стран мира. Полгода спустя жюри выбрало двух победителей: Grant Associates для Южного сада и Gustafson Porter для Восточного сада. На реализацию этого архитектурно-ландшафтного проекта были выделены немалые средства 1 миллиард 35 миллионов долларов, а ежегодные эксплуатационные издержки составляют не менее 50 миллионов долларов.Строительство обоих садов было начато в 2007 году, а торжественное открытие Gardens by the Bay состоялось четыре года спустя. Причём отмечен он был не только на уровне туристов и архитекторов: например, Восточный сад принял участие в юношеских Олимпийских играх в августе 2010 года в качестве места проведения соревнований по гребным видам спорта - потому он и открылся раньше, чем остальные сады. По состоянию на сегодняшний день парк «Сады у залива» пользуется огромной популярностью с ежегодной посещаемостью в 6-9 миллионов человек. Кроме того, с момента открытия туристический объект был удостоен ряда различных, в том числе международных наград, например, «Всемирное здание года», который он получил ещё в 2012 году.Как бы удивительно это не звучало, однако VIA 57 West (в документах о продаже фигурируемый как VIΛ 57WEST) является жилым домом, расположенным по адресу 625 West 57th Street между 11-й и 12-й авеню в нью-йоркском районе Адской кухни. Сооружение выполнено в форме искажённой пирамиды или «тетраэдра» и возвышается на 467 футов (142 метров) над уровнем моря, имея 35 этажей. Авторами этой разработки стала датская архитектурная компания Bjarke Ingels Group (BIG). Согласно задумке архитекторов, наклонный фасад сооружения должен создавать впечатление очень большого парусного судна, которое пересекает реку Гудзон.Треугольная структура здания описывается специалистами как своеобразный гибрид между европейским блоком по периметру и традиционным манхэттенским высотным зданием. Один из рецензентов оставил весьма творческое описание, представив его как скрученную пирамиду либо «четверть арбуза, из центра которого хирургическим путем был извлечен большой кусок». Одной из фишек здания являются его угловые балконы, которые выстроены вокруг зелёной площади. Общая площадь сооружения составляет 861 тысяч квадратных футов, или 80 тысяч квадратных метров. Необычный жилой комплекс уже был удостоен признания: в 2016 году он стал лауреатом награды Emporis за лучший дизайн небоскреба.Атомиум уже давно является одним из главных туристических символов Брюсселя. И хотя он был построен давно, его вид до сих пор намекает на архитектуру будущего. И это при том, что внешне объект представляет собой модель кристаллической решетки железа , которая была увеличена в 165 миллиардов раз, и является памятником мирному атому. Атомиум был спроектирован и построен ещё в 1958 году, в рамках Всемирной выставки «Экспо-58». Футуристического вида сооружение в те времена символизирует эпоху атома, большие возможности ядерной энергии и её мирное использование для научных целей.Создателем проекта Атомиума стал бельгийский инженер Андре Ватеркейн, а строительство объекта началось за год до выставки - возведение шло под руководством архитекторов Андре и Жана Полаков. Первоначально покрытие сооружения выполнили из алюминия, Однако во время реставрации в 2006 году его заменили на стальную оболочку. Интересно, что Атомиум не должен был оставаться после Всемирной ярмарки, однако так случилось, что именно ему удалось стать одной из наиболее посещаемых достопримечательностей Брюсселя. Тем более, что смотреть на него надо в любое время суток: в дневное время стальная кристаллическая решётка блестит на солнце, а вот вечером она подсвечивается цветной подсветкой. Но Атомиум не является просто удивительного вида сооружением, а носит функционал одновременно музея, смотровой площадки и ресторана.Galaxy SOHO является городским комплексом, который можно найти в китайской столице, Пекине. Строили его на протяжении трёх лет - в период с 2009 до 2012 годы . В кругах градостроителей он известен как первое из трёх сооружений, которое было спроектировано знаменитым иракско-британским архитектором Захой Хадид для возведения в Пекине. Здание располагается в юго-западном углу моста Чаоянмэнь на Второй кольцевой дороге. Комплекс примечателен своей криволинейной конструкцией, которая состоит из асимметричных сплошных конструкций общей площадью в 330 тысяч квадратных метров. Как известно, параметрический дизайн Galaxy Soho Building был вдохновлен традиционными китайскими двориками.Здание Galaxy Soho Building представляет собой четыре основные куполообразные структуры, которые были соединены между собой мостами и платформами с использованием изогнутых плита для пола - таким образом, создаётся плавная среда, окружающая ряд общественных дворов и более крупный по размерам центральный «каньон». Сама Заха Хадид дала такое описание структуры: «переосмысление классического китайского двора, которое создает захватывающий, обволакивающий опыт в сердце Пекина», а его призвание состоит в том, чтобы «отвечать различным контекстным отношениям и динамичным условиям Пекина». Снаружи облицовка здания выполнена из алюминия и камня, а вот в интерьере преобладает стекло, терраццо, нержавеющая сталь и даже гипс, армированный стекловолокном.В Канаде есть свои башни-близнецы, которые, к счастью, продолжают стоять и оставаться домом для сотен людей. Расположенные в канадском городе Миссиссога Absolute World Towers, они представляют собой два высотных жилых комплекса высотой в 50 и 56 этажей соответственно. Однако их архитектурной фишкой является «закрученный» на разных уровнях и под разными углами фасад, который придаёт им нестандартный фигурный вид.Этажи башен, отличающиеся овальным силуэтом, заняты квартирами с панорамным видом на красивые городские пейзажи. А хорошенько и без препятствий их можно рассмотреть за счёт ленточных балконов , охватывающих стеклянные фасады обоих высотных сооружений по всему периметру. Absolute World Towers были неоднократно отмечены положительными оценками на самых разных уровнях - от получения множества восторженных отзывов до признания в виде награды как лучшие высотные здания на просторах обоих американских континентов.трудно сказать, почему именно так, однако столь эффектные изгибы Absolute World Towers кого-то натолкнули на мысль дать им нетривиальное прозвище - «башни Мерилин Монро».Башни Аль Бахар, расположенные в ОАЭ, являются шагом в будущее не только за счёт внешнего вида, но и благодаря использования особой технологии сохранения энергии - работая по специальной схеме оттенения, она стала отличным решением проблемы жаркого климата Объединенных Арабских Эмиратов. Так, зачастую стеклянные здания впускают солнечный свет, который быстро нагревает воздух во внутренних помещениях, а попытки усиленного кондиционирования традиционными способами провоцируют увеличения затрат энергии. А вот башни Аль Бахра в Абу-Даби построены с использованием оригинального архитектурного решения: стеклянные башни-близнецы высотой в 145 метров (29 этажей) на фасаде покрыты особым защитным коконом, состоящим из 2 тысяч специальных зонтиков, автоматически открывающихся и закрывающихся исходя из интенсивности солнечного света.Интересно, что сам вид суперсовременной стены был вдохновлён традиционными деревянными решетками, которые называются «машрабия», которые используются для закрытия окон аутентичных арабских зданий ещё с 14 столетия. На высотках же они были вырезаны в геометрическом дизайне, обеспечивая тень в особенно жаркие дни, а также защищают приватную жизнь владельцев квартир, однако при желании они могут без проблем наслаждаться видом из окна. Для эффективной работы верхняя оболочка распространяется на расстоянии в два метра от фасада здания, причём на независимой основе. Каждый треугольник-зонтик покрыли стекловолокном и запрограммировали таким образом, чтобы они реагировали на движение солнца, соответственно, если в ночное время они остаются свернутыми, то по мере восхода солнца они постепенно открываются и перемещаются вслед за ним на манер подсолнухов.Это место не напрасно называют новым символом модернизации - бразильский Музей завтрашнего дня является местом для экспериментальных научных экспозиций, которое призвано исследовать и открывать технические возможности и потенциал будущего. Весь объект представляет собой синтез научной точности и экспрессии искусства. А основное впечатление усиливается интерактивностью за счёт использования аудио-визуальных и игровых возможностей. Спроектирован музей был согласно концепту испанского архитектора Сантьяго Калатрава, а в результате его реализации получилось футуристичное сооружение с прилегающими территориями общей площадью в 15 тысяч квадратных метров . Уникальный дизайн здания должен вызывать ассоциации с космическим шаттлом, а источником вдохновения стали, как бы это странно не звучало, не орбитальные корабли, а семейство бромелиевых растений, которые можно найти в ботанических садах Рио-де-Жанейро. Прилегающая территория необычного белоснежного здания является сочетанием сверкающих прудов, садов, велосипедных дорожек и зоны для отдыха. Музей завтрашнего дня, посвящённый прикладным научным дисциплинам, которые исследуют возможности человечества в ближайшие десятилетия, является популярным туристическим местом: за девять лет после открытия музей уже принял больше трёх миллионов посетителей.