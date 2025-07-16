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Шторм швыряет огромные корабли как пушинки

Мало кто вживую видел большой шторм в открытом океанеhttp://vs-t.ru/shtorm-shvyryaet-ogromnye-korabli-kak-pushinki. Даже сегодня, когда инженеры создают самые совершенные технологии для современных кораблей, шторма являются настоящим испытанием для техники. Шторм швыряет огромные корабли как пушинки

Иногда кинематографистам удается снять действительно впечатляющие кадры: буря разыгрывается на на шутку, а гражданские и военные суда остаются один на один с десятиметровыми валами воды. Даже сегодня такие шторма производят впечатление.

А что говорить в мореходах прошлого – представьте, как себя чувствовали в шторма капитаны деревянных суденышек на морских переходах.

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