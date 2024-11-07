Как и для чего люди в античности писали оскорбления на стенах

Даже 1700 лет назад любого человека можно было обозвать множеством неприличных слов. Кажется, что у римлян были величественные и изысканные оскорбления, но это далеко не так. Сегодня многие были бы шокированы, если бы услышали брань людей из прошлых веков. В древности и античности на территории различных цивилизаций люди не только созидали великолепные памятники культуры и архитектуры, но и выражали свои эмоции, в том числе негативные, через неприличные надписи и оскорбления.
Древний гневный отзыв /Фото:dzen.ru
Одним из самых ярких примеров использования нецензурной лексики в древних обществах служат руины Помпей. В сохранившихся фресках и граффити, сделанных на стенах домов и общественных мест, можно найти множество надписей, оскорбляющих соседей, насмехающихся над важными личностями или же комментирующих интимные отношения.
Например, одна из надписей иронично намекает на некоторые романтические связи, а другая — на сексуальные предпочтения. Подобные высказывания оказались не только забавными, но и информативными для исследователей, помогая лучше понять общественные отношения и иерархию. Более 11 тысяч граффити было обнаружено на стенах в Помпеях при раскопках. Благодаря слою вулканического пепла, скрывавшего руины в течение столетий, эти надписи дошли до наших дней.
Рекламные слоганы тоже писали /Фото:rg.ru
Еще одним известным примером является Древняя Греция. В Афинах считалось обычным делом писать на стенах города неприличные слова или оскорбления в адрес соперников и конкурентов. Существовали даже специальные профессиональные ораторы, которые умело использовали языка в своих выступлениях, заставляя публику смеяться и осуждать противников.
Не меньшую известность в этом контексте получил и Древний Рим. В римских водопроводах археологи находят вырезанные сообщения, многие из которых содержат похабные стихи и неприличные выражения. Некоторые из таких надписей даже создавались на стенах знаменитых римских бань, являясь местом, где люди могли открыто выражать свои мысли и чувства без необходимости скрываться от социальных норм.
На стенах писали оскорбления оппонентам /Фото:alternathistory.livejournal.com
Следует заметить, что подобные акты не всегда носили исключительно негативный характер. Они также служили средством самовыражения и отражали общественные настроения, табу и ценности того времени. Через грубые шутки, провокационные выражения и простые непристойности люди могли высказывать своё недовольство, смятение или просто стремление к свободе слова. Эти надписи также зачастую содержали элементы иронии и сатиры, направленные против общественных норм и культурных предрассудков, что позволяло людям высмеивать и критиковать своих сограждан и власть.
Сегодня неприличные надписи на стенах могут рассматриваться как форма искусства, отражающая культурный контекст, менталитет и уровень образования людей того времени. И хотя многие из этих надписей могли показаться идеологически неправильными, они все же дают ценную информацию об истории, языке и повседневной жизни древних обществ.http://navote.ru/?p=32298
Надпись из Помпей /Фото:magmer.ru
Они различаются между культурами и временами, отражая уникальные социальные, культурные и исторические контексты каждой эпохи. Непристойными надписями баловались ещё древние шумеры, вырезая оскорбления на городских стенах. А Вавилонские пельтасты, которые метали каменные ядра, писали на них ругательства, и такое ядро, что попадёт во врага, будет особенно оскорбительным. Обычно они сообщали о том, что ядро нанесёт врагу травму, что на это ядро, до того, как кинуть, помочились и много подобного. Все проклятия пельтастов сводились к унижению врага.
Ядра с оскорблениями /Фото:ru.m.wikipedia.org
А на Кипре археологи обнаружили свинцовые таблички, на которых написаны неприличные послания сексуального характера. Они принадлежат древнему государству Аматус. Кипр во времена древних Греков был совсем необычным островом, на острове процветал культ Афродиты - богини любви. Потому всё сводилось к этому. В древних цивилизациях, таких как Рим и Греция, непристойные рисунки и надписи часто использовались в общественных местах, чтобы шутливо или провокационно выразить личные эмоции, критику или насмешки над своими оппонентами или конкурентами.
Древняя надпись в храме Афина на Кипре /Фото:foto-traveller.ru
И даже средневековой Европе неприличные надписи также существовали, но общество стало более репрессивным в вопросах морали и нравственности, поэтому подобные выражения нередко скрывались или подвергались цензуре. В это время они часто принимали форму карикатур на власть и религию, отражая критику существующего порядка.
Недавно даже в Великобритании, в графстве Нортумберленд, было обнаружено очередное неприличное послание, возраст которого составляет около 1700 лет. Волонтер археологического Благотворительный фонда Виндоланды Дилан Херберт обнаружил в куче мусора камень со следами обработки. Находка была сделана на территории, где когда-то располагалось римское поселение Виндоланда.http://navote.ru/?p=32298
Оскорбление Секундина/Фото:gazeta.ru
На камне размером сорок на пятнадцать сантиметров был высечен половой орган, а выше - надпись «Secvndinvs Cacor». Если бы не эта надпись, находку можно было бы принять за фрагмент постройки или алтаря фаллического культа. Однако эксперты по римской эпиграфике установили, что все гораздо прозаичнее.
Первое слово надписи, «Secvndinvs», является мужским именем. А второе слово, «cacator», является сокращенным или безграмотно написанным словом, которое на русский язык переводится как «засранец». Вероятно, автор надписи сознательно сократил ее, чтобы она полностью поместилась на камне. Стоит отметить, что в древнеримской культуре слово «засранец» было очень серьезным оскорблением, а изображение полового органа рядом с ним усиливало оскорбительность надписи.
Сложно представить, сколько времени человек, оскорбивший легионера, выдалбливал это злословие. Автор явно имел серьезные разногласия с человеком по имени Секундин. При этом он был достаточно смелым, чтобы публично изложить свои мысли на камне. В поселении Виндоланда, основанном в 85 году нашей эры, было обнаружено множество подобных изображений.
Античные люди не жалели сил, чтобы оскорбить кого-нибудь /Фото:vk.com
Несколько лет назад житель острова Эгг в Шотландии также, роя во дворе выгребную яму, обнаружил необычный камень, на котором явно кто-то оставил свой след. Надпись на булыжнике была на незнакомом языке, который поначалу не удалось идентифицировать. Лишь позднее ученые определили, что это руны - письменность, использовавшаяся германскими и скандинавскими племенами в раннем Средневековье. Одни специалисты предположили, что надпись представляет собой имя «Furkusal» или шотландскую фамилию «Furkuson». Послание перевели как «Да пошли Вы все» или даже более грубо.
Подобная история встречается даже в храме Гарни первого века нашей эры ( созданном в честь Бога солнца) в Армении, есть подобная шутка — выполненная мозаикой в предбаннике на сохранившейся территории рядом с храмом. Её сделали греки рабы. Написали они о том, что им ничего за строительство бани не заплатили.
Надпись посылающая всех /Фото:bigpicture.ru
На стенах писали отзывы о лавочниках, трактиров, постоялых дворов, спектаклях и даже размещали рекламу. Хотя для современного человека эти фразы могут показаться не слишком грубыми, нужно учитывать, что они отражают совершенно иную культуру, в которой они воспринимались как крайне обидные.
Римляне проявляли незаурядную фантазию в своих надписях. Например, можно встретить такие высказывания: «Филерос — евнух!», «Самиус — Корнелиусу: Ступай и повесься!», «Луций Истацидий, я знать не хочу того, кто не позвал меня ужинать». Кроме того, на стенах встречались и непристойные изображения, которые выглядели вполне современно.http://navote.ru/?p=32298
Надпись оставленная рабами а Армении /Фото:uchitelj.livejournal.com
Особенно поражает надпись, обнаруженная в одном из переулков Геркуланума: «Тому, кто здесь гадит. Берегись проклятия! Если ослушаешься, гнев Юпитера падет на тебя». Этот крик души, дошедший через столетия, ярко иллюстрирует, что жизнь в Древнем Риме была далека от идеализированных представлений.
На стене одного из гостевых домов древнего Геркуланума обнаружилась надпись, оставленная постояльцем. «Мы испачкали постель. Признаю, мы вели себя неподобающе, хозяин. Ты спросишь, почему? В нашей комнате не оказалось ночного горшка». Можно представить, что владелец гостиницы вряд ли остался доволен таким отзывом от своих гостей.
Постоялый двор с оскорбительной надписью /Фото:mirtesen.ru
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