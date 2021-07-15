Русская звезда Голливуда, друг Майкла Джексона и возлюбленный Марлен Дитрих: Юла Бриннера

Он называл себя цыганом, дружил с Жаном Кокто и Майклом Джексоном, был возлюбленным Марлен Дитрих, подрабатывал спасателем на пляже и прославился на весь мир. Судьба звезды Голливуда Юла Бриннера столь богата необыкновенными поворотами, что порой те вымышленные факты, которые он рассказывал потехи ради репортерам, не так поражают воображение, как его подлинная биография.
Владивосток, Харбин, Париж
11 июля 1920 г., когда на Дальнем Востоке еще шла Гражданская война, во Владивостоке в семье предпринимателя Бориса Бринера родился сын, названный Юлием. Вскоре после рождения Юлия Бринеры перебрались в китайский Харбин, где в 1920-30-х гг. проживала многочисленная русская диаспора. От других эмигрантов Бринеры отличались как необычным происхождением - Борис Бринер был сыном обрусевшего швейцарца, так и достатком. Борису и его родственникам принадлежала успешная транспортная компания, позволявшая жить не просто безбедно, но даже роскошно.
Однако не стоит представлять детство Юлия безоблачным. Когда ему было всего 4 года, его родители развелись, и мальчик рос без отца. В 1934 г. мать решает переехать в Париж, и с этого момента Юлий фактически начинает жить своей жизнью. Учеба в элитном лицее мало привлекала рано созревшего подростка. То ли дело парижские кабаре с их раскованной атмосферой! В одном из кабаре Юлий познакомился с семьей знаменитых в те годы цыганских танцоров и исполнителей Димитриевичей. Он настолько полюбил их песни, что сам взял в руки гитару, а впоследствии не раз заявлял о своем цыганском происхождении, считая себя цыганом если не по крови, то по духу.
Другой страстью Юлия стала цирковая акробатика. Он даже начал выступать в одном из цирков с оригинальным номером, но однажды сорвался с трапеции и повредил спину. Врачи не нашли ничего лучше, как прописать морфий, и к 17-ти годам Юлий превратился в законченного наркомана.
Друг Кокто и муж кинозвезды
Как ни странно, именно морфий помог юноше войти в круг французской творческой элиты. В одном из ресторанов известный писатель Жан Кокто, угадав в симпатичном юноше такого же морфиниста, каким был он сам, спросил Юлия, где тот достает наркотики. Но было бы неверным представлять общение этих двух незаурядных людей как дружбу наркоманов: Кокто и Бринера сближали харизматичность, любовь к искусству и радостям жизни. Да и от наркотической зависимости Юлий сумел избавиться, пройдя курс лечения.
Конец дружбе с Кокто положила приближающаяся война. В 1939 г. Юлий с матерью и сестрой возвращаются в Харбин, а в 1941-м переезжают в США. К тому времени Юлий уже твердо знал, что хочет быть актером. Он поступает в студию Михаила Чехова и делает первые шаги в избранной профессии, хватаясь одновременно за любую возможность подработать. В 1941 г. его имя впервые появляется на театральной афише, правда, в несколько измененном варианте - Юл Бриннер, а в 1942 г. он знакомится с молодой кинозвездой Вирджинией Гилмор.
Бурный роман быстро привел к браку: в 1943 г. Юл и Вирджиния поженились. Переехав из Голливуда в Нью-Йорк, Вирджиния стала с успехом выступать на Бродвее. Вскоре в одном из мюзиклов дебютировал и сам Юл. Его мужская стать, обаяние и приятный голос произвели сильное впечатление, и потому, когда в театре задумали поставить новый мюзикл "Король и я", то роль короля была отдана Бриннеру.
Король сцены и экрана
Роль короля Сиама, покорившего сердце английской учительницы, превратила начинающего актера в подлинную звезду Бродвея, но никто не знал, что изначально этому персонажу в спектакле отводилось второстепенное место. Увидев игру Бриннера, авторы пьесы переписали текст и сделали образ короля ключевым. Сочетание яркой индивидуальности и блестящей игры Бриннера покорили сердца зрителей, и мюзикл стал необычайно популярным. Через 5 лет после премьеры мюзикла "Король и я" на экраны вышел одноименный фильм с Бриннером в главной роли, окончательно закрепивший его "звездный" статус.
На вручении Оскара.
1950-е можно смело назвать "золотым десятилетием" в жизни актера. Он имеет безумный успех у женщин - именно к этому периоду относятся его романы с Марлен Дитрих и Ингрид Бергман, снимается в лучших своих фильмах, и в том числе в "Великолепной семерке". Благодаря этому фильму Бриннера узнали в СССР, и мальчишки от Бреста до Владивостока в своих играх подражали его герою - безупречному ковбою Крису.
В 1960-х кинокарьера Юла несколько пошла на спад, и в начале 1970-х он возвращается на театральную сцену. С 1977 по 1985 г. Бриннер 4633 раза сыграл свою любимую роль в обновленном мюзикле "Король и я", каждый раз покидая сцену под шквал аплодисментов. Среди его поклонников были столь разные люди, как королева Великобритании и Майкл Джексон, с которым Юл подружился, а в Японии актер стал национальным кумиром. Даже рак легкого не смог заставить Юла расстаться со сценой. Последний раз он вышел на подмостки за 3 месяца до смерти и сыграл, как всегда, блестяще.
Юл Бриннер скончался 10 октября 1985 года.
Юл Бриннер скончался 10 октября 1985 г. После его смерти на экраны вышло видеообращение актера, в котором он признавал, что его болезнь стала результатом многолетнего курения, и призывал зрителей отказаться от вредной привычки.
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