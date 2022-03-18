Чистящая паста, которая чистит абсолютно всё

Приготовьте по простому рецепту эффективную чистящую пасту для уборки дома. На самом деле, она заменяет собой дорогую химию — ею можно чистить абсолютно любые поверхности и даже посуду!







Ингредиенты для чистящей пасты:



100 гр. хозяйственного мыла;



150 гр. соды;



1-2 ст. л. нашатырного спирта;



200-250 мл горячей воды.



Хозяйственное мыло натрите на мелкой тёрке, добавьте стакан горячей воды и блендером перебейте всё в пышную, густую пену. Добавьте соду и нашатырный спирт, снова перебейте блендером до однородности.







Переложите пасту в пластиковый контейнер и используйте абсолютно везде в доме. Например, ею очень хорошо мыть посуду и любые поверхности.







Грязная раковина и ванна идеально отмываются пастой, а потребуется её совсем немного. Слегка смочите раковину водой, нанесите пасту тонким слоем, оставьте на 5 минут. Затем потрите немного губкой и смойте.







Паста прекрасно удалит все загрязнения! А объёма такой пасты вам хватит на месяц. Это очень выгодно и практично.







Подробнее о том, как сделать чистящую пасту своими руками, смотрите в видео ниже:



