Самые «заразные» человеческие состояния

Оказывается, не только зевание и смех очень заразительны. Есть и другие действия и состояния, распространяющиеся между людьми со скоростью лесного пожара.
Риск
Когда люди видят, как другие рискуют, они более склоны тоже попробовать рискнуть. Один из авторов, работавших с этой темой, рассказывает: «Наблюдая, как другие действуют в рискованной манере или, наоборот, избегают риска, мы, в свою очередь, склоняемся к более рискованному или более безопасному поведению. Яркую иллюстрацию можно увидеть на примере рынка акций, когда одни участники начинают рисковать следом за другими».
Зевание
Хорошо известно, что зевание заразительно. Просто прочитав об этом сейчас, вы наверняка захотите зевнуть. Зевание легче всего передаётся между членами семьи, затем друзьями, знакомыми, и потом посторонними. Любопытно, что более эмоционально отзывчивые люди более чувствительны к чужому зеванию. Вы можете проверить друзей на способность к сочувствию, зевнув в их присутствии и посмотрев, последуют ли они за вами.
Улыбайся, и половина мира улыбнётся в ответ
В нашей жизни есть один небольшой приятный момент, который мы чаще всего не замечаем, так как он совершается «на автомате» — вы улыбаетесь кому-то и получаете ответную улыбку. Однако, как вы могли заметить, в ответ улыбаются не все. Учёные из Южной Дакоты провели эксперимент, чтобы выяснить, какой процент людей ответит улыбкой на улыбку. Оказалось, что улыбнувшиеся в ответ люди составляют примерно 50% от общего числа. Для сравнения, почти никто не хмурится в ответ нахмуренному человеку.
Дрожь
Даже вид кого-то дрожащего может вызвать у нас чувство холода. Занимавшийся этим вопросом доктор Нейл Харрисон говорит: «Люди глубоко социальные создания и многое из человеческих успехов является результатом нашей способности работать вместе в сложных группах — это было бы тяжело сделать, если бы мы были неспособны быстро эмоционально взаимодействовать и предугадывать мысли, чувства и мотивации друг друга. Некоторые результаты также говорят о том, что люди более восприимчивы к демонстрации холода, чем жары».
Счастье
Эмоции, выраженные в интернете, передаются другим людям. В сети Facebook проводилось большое исследование, в рамках которого программно анализировалась эмоциональная составляющая каждого поста. Выяснилось, что позитивные эмоции более заразительны, чем негативные. Каждый позитивный пост вёл в среднем к ещё 1,75 позитивным постам.
Тревожность
Тревожное поведение родителей может передаваться детям и наоборот. Автор исследования на эту тему полагает, что родителям следует избегать нервозного поведения, чтобы оно не передалось детям. Она говорит: «Есть много способов снизить передачу тревожности от родителей к детям. В то время, как нашим естественным порывом является попытка защитить ребёнка, полезнее дать ему возможность почувствовать небольшой риск, соответствующий возрасту».
Студенты, изучавшие способы взаимодействия между людьми на примере своих однокурсников, обнаружили, что грубость на рабочем месте также является заразительной. Однажды столкнувшись с грубостью, люди подсознательно ожидают повторения. Подобное ожидание заставляет людей вести себя более грубо по отношению к другим.
Смех
В результате исследования, проведённого профессором Софи Скотт, выяснилось, что даже услышанный звук смеха готовит мышцы лица к тому, чтобы засмеяться. Она говорит: «Похоже, что пословица «Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой» — это абсолютная истина. Давно известно, что в разговоре мы часто копируем слова и жесты собеседника. Сейчас мы показали, что то же самое относится и к смеху».
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