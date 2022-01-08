7 способов борьбы со ржавчиной на разных поверхностях и материалах

На каких бы поверхностях не появилась ржавчина, она всегда ухудшает настроение хозяевам.

Ведь это значит, что вещь с характерными желтовато-коричневыми следами практически испорчена.

Но не стоит отчаиваться. Не все так безнадежно. Мы собрали 7 различных способов борьбы с ржавчиной.

1. Пятна на бетоне

Ржавые пятна на бетоне.

Ваши идеально ровные, гладкие садовые дорожки или красивые стены могут быть испорчены пятнами ржавчины. Если такая неприятность уже случилась, не откладывайте борьбу со ржавчиной на потом. Одним из самых эффективных средств для очистки бетона является тринатрийфосфат. Это вещество обладает отбеливающими свойствами, способно расщеплять накипь, глубоко очищать и обезжиривать.

2. Ковер

Ржавые пятна на ковре.

Металлические ножки дивана или тумбочки однажды могут испортить ваш ковер малопривлекательными ржавыми пятнами. Особенно неприятно обнаружить их при перестановке, ведь скрывать пятно больше не получится. Имейте ввиду, уничтожить ржавое пятно - задача не из легких, но попробовать все же стоит. Для этого насыпьте на пятно немного поваренной соли и накройте ее безворсовой тканью, смоченной белым уксусом. Соль и кислоты уксуса вступят в реакцию, постепенно растворяя пятно ржавчины.

3. Ванна

Через полчаса очистите ковер от остатков чистящего состава. Кстати, помимо чистящего эффекта, такое средство помогает справиться с неприятными запахами.

Ржавчина на поверхности ванны.

Ржавчина на поверхности ванны или керамической плитке вокруг нее - явление более чем распространенное. Повышенная влажность и регулярный контакт с жесткой водой делают свое дело. Очистить акриловую ванну от налета и ржавчины поможет лимонный сок и яблочный уксус. В наполненную ванну добавьте литр уксуса и немного 7-процентной лимонной кислоты. Оставьте ванну наполненной на ночь, а после хорошенько вымойте ее средством для мытья посуды. Если данный метод борьбы со ржавчиной покажется вам слишком трудоемким, отправляйтесь в магазин за специализированным средством. Только выбирайте его тщательно в зависимости от типа покрытия вашей ванны. Что касается ржавчины на керамической плитке и в ее швах, воспользуйтесь перекисью водорода. По информации, осветляющие способности этого препарата быстро и эффективно справляются с налетом и ржавчиной.

4. Стальные поверхности

Ржавчина на стальных поверхностях.

Детали из нержавеющей стали, которые есть в каждом доме, покрыты оксидом хрома. Именно это покрытие делает вещи устойчивыми к ржавчине. Однако, со временем это покрытие стирается, а на металлических поверхностях появляются пятна ржавчины. Если вашу посуду и краны настигла такая неприятность, рекомендуем не отчаиваться и прибегнуть к помощи обычной пищевой соды. Согласно информации, щелочь позволит остановить окислительные процессы и устранить ржавые следы.

5. Одежда

Пятна ржавчины на одежде.

Малейший контакт светлой одежды с металлом может стать причиной появления отвратительного ржавого пятна на любимой вещи. Это также может произойти, если вы неосмотрительно присядете на ржавую лавку или попадете под капли от кондиционера. В любом случае справиться с этой неприятностью помогут доступные средства, которые можно найти в вашем холодильнике - а именно соль и лимон. Натрите половинкой лимона пятно, а после насыпьте на него щепотку соли и положите на солнце. Когда пятно исчезнет, вещь нужно постирать, чтобы избавиться от остатков лимонного сока и соли. Однако мы напоминаем вам, что лимон является природным отбеливателем, а значит его использование может навредить темной одежде.

6. Кузов авто

Ржавчина на кузове авто.

Железо и его сплавы при контакте с водой окисляются и ржавеют. Самый доступный способ решения проблемы - грунтовка и покраска детали. Кроме того, не забывайте про профилактику ржавчины. Раз в две недели обязательно посещайте мойку, время от времени покрывайте авто воском. Воскование заставляет капли воды быстрее стекать с кузова, а значит контакт металла с водой сводится к минимуму.

7. Чугунная посуда

Ржавчина на чугунных сковородках.

Чугунные сковородки могут служить вечно, но и на них со временем появляется ржавчина. Справиться с этой неприятностью поможет поваренная соль, картофель и растительное масло. Засыпьте солью дно сковороды, возьмите половину сырой картофелины и подобно губке растирайте соль. Когда соль станет грязной, промойте сковородку, поставьте ее на огонь, чтобы остатки влаги испарились, натрите поверхность маслом и оставьте на медленном огне на полчаса. Когда сковородка остынет, удалите остатки масла.

Видео-бонус:

Источник