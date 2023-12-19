Как набедренные повязки превратились в «боксёры»: История появления популярного мужского белья







Сегодня, когда ассортимент мужского нижнего белья практический такой же широкий



Сегодня, когда ассортимент мужского нижнего белья практический такой же широкий , как и женского, никого не удивить удобными, функциональными и привлекательными трусами. Однако это не всегда было так, и мужчинам в древности приходилось тяжело: походы в туалет были сущим Адом, а ношение белья из кожи или шерсти и вовсе вызывало постоянный дискомфорт. А как менялось мужское белье от набедренных повязок до современных моделей – далее в статье.

Набедренные повязки как первая форма белья

Форма набедренной повязки, которую носили с накидкой, около 1500 года. \ Висайцы (либо дворяне, либо воины ) Филиппин намеренно носят только набедренные повязки (бахаг), чтобы продемонстрировать традиционные татуировки на всё тело, около 1590 года.

Ацтеки носили набедренные повязки с другими предметами одежды или без них. \ Фото: upload.wikimedia.org.

Два человека из Мохаве в набедренных повязках, 1871 год. \ Фото: wikimedia.org.

Брэ, шоссы и гульфики: белье в 13-м веке и эпоху Возрождения

Израильский крестьянин Гедеон и его работники, одетые в брэ, обмолачивают пшеницу, фрагмент листа 12v, Библия крестоносца.

Слева направо: Вильгельм V Богатый, герцог Клевский в шоссах. \ Людовик XIV в чулках и кюлотах.

Мужчины в двухцветных чулках на фреске Франческо дель Коссы в Палаццо Скифанойя, ок. 1470 года. \ Фото: wikimedia.org.

Слева направо: Гротескный гульфик на немецком портрете середины XVI века. \ Гульфик-мешочек на картине Питера Брейгеля Старшего, 1565 год.

Трансформация мужского белья в 19 веке

Слева направо: Костюм Союза (комбинезон) из каталога Sears, Roebuck 1902 года. \ Комбинезон вид сзади.

Слева направо: Газета The Times-Democrat о матче Салливан-Корбетт. \ Джон Салливан.

Кальсоны.

Бельё для езды на велосипеде. \ Фото: google.com.

Революционный 20-й век: как трансформировалось мужское белье

Слева направо: Мужские трусы «Жокей». \ Боксёрские шорты «Everlast».

Мужское нижнее бельё.

Мужские трусы в современности

Современные мужские трусы. \ Фото: bing.com.

Армани. \ pinterest.com.

Ralph Lauren. \ Фото: pinterest.com.