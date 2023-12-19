Как набедренные повязки превратились в «боксёры»: История появления популярного мужского белья

Сегодня, когда ассортимент мужского нижнего белья практический такой же широкий, как и женского, никого не удивить удобными, функциональными и привлекательными трусами. Однако это не всегда было так, и мужчинам в древности приходилось тяжело: походы в туалет были сущим Адом, а ношение белья из кожи или шерсти и вовсе вызывало постоянный дискомфорт. А как менялось мужское белье от набедренных повязок до современных моделей – далее в статье.
Набедренные повязки как первая форма белья
Форма набедренной повязки, которую носили с накидкой, около 1500 года. \ Висайцы (либо дворяне, либо воины) Филиппин намеренно носят только набедренные повязки (бахаг), чтобы продемонстрировать традиционные татуировки на всё тело, около 1590 года.
Историки считают, что первым вариантом мужских трусов были именно практичные повязки на бёдра. Их охотно носили мужчины всех возрастов и родов занятий, а сама повязка представляла собой отрез из ткани, реже – из натуральной кожи. На теле она крепилась при помощи специальных завязок, что фиксировали её в области талии. Самой древней повязкой, которую носили в качестве нижнего белья, считается та, которая была найдена в Альпах в 1991 году. В то время в горах были найдены мумифицированные останки, которым дали имя Этци, прозванного ледяным человеком. Считается, что это одна из наиболее древних европейских мумий, и благодаря холоду и низким температурам её тело сохранилось самым что ни на есть естественным путем.
Ацтеки носили набедренные повязки с другими предметами одежды или без них. \ Фото: upload.wikimedia.org.
Ученые пришли к выводу, что Этци проживал в медный век, примерно в 3000 году до нашей эры. Также есть предположение, что набедренная повязка была именно «нижней» одеждой, поскольку поверх тела мумии было найдено что-то сродни тканного плаща из травы.
Любопытно, что с течением времени формы мужского белья претерпевали изменений, однако набедренная повязка оставалась актуальной даже в 19 веке, где её использовали в основном пастухи и рабочие.
Ещё одним любителем повязок на бедра стал фараон Тутанхамон, время жизни которого датируется примерно тем же периодом, что и Этци. Поскольку нижнее белье не несет особо никакой исторической ценности, тот факт, что Тутанхамон был захоронен в набедренной повязке, практически нигде не упоминался. И вот, по истечению больше чем пятидесяти лет исследования его останков, эксперты сделали особый акцент на треугольных повязках с веревочками, осматривая его мумию в 1979 году. Предполагалось, что завязки должны были крепиться вокруг талии, а треугольники – свешиваться впереди и сзади тела, заправленные и завязанные галстучным методом.
Два человека из Мохаве в набедренных повязках, 1871 год. \ Фото: wikimedia.org.
К повязкам можно было отнести и сублигакул – вариант нижнего белья, который использовался в Древнем Риме. Визуально он напоминал подгузник из ткани, а его завязки крепились несколько выше, чем у стандартных повязок. Он плотно прилетал к телу, и чем-то отдаленно напоминал современные шорты. На латыни приставка «суб» означает «под», однако это не мешало некоторым римлянам носить сублигакул как одежду наверх, чтобы соблюсти бытующие тогда нормы приличия. Это не касалось спортсменов, которые использовали его в качестве нижнего белья.
Брэ, шоссы и гульфики: белье в 13-м веке и эпоху Возрождения
Израильский крестьянин Гедеон и его работники, одетые в брэ, обмолачивают пшеницу, фрагмент листа 12v, Библия крестоносца.
С расширением римского влияния на мир постепенно начали появляться и новые формы мужского нижнего белья. Наиболее примечательным и запоминающимся вариантом стали брэ – штаны, которые визуально напоминали бриджи, но при этом использовались как белье. Они создавались из легкой ткани, были свободными и мешковатыми, иногда достигали в длину до середины икры. С течением времени брэ становились всё более облегающими, трансформируясь в некоторое подобие колготок или чулок.
Сегодня термином брэ часто называются именно бриджи, поскольку термин быстро стал архаичным. В их основном, первоначальном виде, брэ не обязательно носились только под другую одежду, на голое тело, а потому с лихвой могли заменять брюки.
Слева направо: Вильгельм V Богатый, герцог Клевский в шоссах. \ Людовик XIV в чулках и кюлотах.
Люди, у которых было немного больше денег, или те, кому не нравились брэ, носили так называемые шоссы. Они крепились при помощи пояса со специальными подвязками, и представляли собой изделия, что прикрывали ноги целиком, оставляя зону промежности открытой для справления нужды и других целей. Чуть позже так называемые «chausses» дополнятся гульфиками, которые будут застегиваться на пуговицы, крепиться шнурками или другими способами.
Главным плюсом такого изделия считали простоту и комфорт, а также возможность легко справить нужду. Узлы, завязки и другие способы крепления были не слишком удобными, поскольку задерживали процесс, а ещё возиться с ними, соблюдая нормы приличия, было сложным заданием.
Мужчины в двухцветных чулках на фреске Франческо дель Коссы в Палаццо Скифанойя, ок. 1470 года. \ Фото: wikimedia.org.
Ближе к эпохе Возрождения стали появляться славноизвестные гульфики. Изначально они представляли собой предмет, который по своей сути ничем не отличался от специального клапана на современных джинсах. Такой аксессуар носили достаточно редко, и он не был частым гостем на картинах и других предметах искусства, ровно до того момента, пока его не начал активно использовать Генрих VIII. Ученые считают, что его повальная любовь к гульфику вовсе не была связана с тем, что он был удобным или красивым. Они сходятся во мнении, что основной причиной было не его тщеславие, а то, что под ним скрывались лечебные повязки и припарки, что он использовал, чтобы излечиться от сифилиса.
Чуть позже шоссы стали применяться в паре с гульфиком, который подчеркивал и разительно выделял область паха. Считалось, что это было своего рода проявлением мужской силы, однако в большинстве своём гульфик использовался для удобства: он представлял собой некоторого рода карман, где можно было, помимо прочего, хранить мелкие монеты и нюхательный табак.
Слева направо: Гротескный гульфик на немецком портрете середины XVI века. \ Гульфик-мешочек на картине Питера Брейгеля Старшего, 1565 год.
А вот эпоха Тюдоров отличилась куда большей строгостью относительно мужской моды на белье. Было издано достаточно много указов, которые регламентировали, каким лицам и какую одежду разрешено было носить. Так называемые Законы о роскоши ограничивали возможность простому люду применять ткани и дорогостоящие материалы, и, как бонус, это распространялось на то, какое белье они могли носить в обычной жизни. Гульфик могли носить только высокопоставленные люди или лица со значимым социальным статусом, в то время как бедняки могли использовать только облегающие, укороченные штаны до колен.
Трансформация мужского белья в 19 веке
Слева направо: Костюм Союза (комбинезон) из каталога Sears, Roebuck 1902 года. \ Комбинезон вид сзади.
Машины для обработки хлопка, которые были изобретены в 19 веке, значительным образом позволили развить не только одежное производство, но и все, что касалось нижнего белья. До этого каждая семья создавала свои варианты трусов в домашней обстановке, отшивая их собственными руками. Это изменилось с появлением так называемого костюма Союза.
Он представлял собой трикотажное изделие, которое с первого взгляда напоминало комбинезон. Костюм обладал длинными рукавами и полностью закрывал ноги, а также имел застежки впереди. Для удобства справления нужды он оснащался откидным клапаном, благодаря чему владельцам такого костюма не требовалось раздеваться целиком, чтобы сходить в туалет.
Слева направо: Газета The Times-Democrat о матче Салливан-Корбетт. \ Джон Салливан.
В 1830-х годах костюм Союза претерпел изменений, и все благодаря легенде бокса, Джону Лоуренсу Салливану. Он хотел использовать для соревнований более теплые варианты брюк, которые одновременно были бы ещё и удобными. При этом костюм Союза был слишком тесным как для спортсмена, а ещё сковывал движения, в результате чего ему предложили вариант, который делил его на две отдельные части – на верх и на низ.
Кальсоны.
Отшивалось такое изделие из шерсти, а потому было чрезвычайно теплым. Благодаря популярности боксера в США, вскоре изделие, прозванное кальсонами, получило ошеломляющий успех и быстро распространилось по всему миру. Пару тысячелетий спустя, с момента, как набедренная повязка перестала применяться, в 1874 году разработали её духовного наследника и продолжателя – спортивный бандаж. Примечательно, что в то время, которое ознаменовалось настоящей промышленной революцией, транспортные технологии, а ещё производство нижнего белья шли рука об руку.
Бельё для езды на велосипеде. \ Фото: google.com.
В момент появления первых велосипедов, на улицах все ещё можно было увидеть лошадей и пешеходов, спешащих по своим делам. Применение стандартных форм нижнего белья того времени для езды на велосипеде было невозможным, поскольку они не были удобными, а часто натирали в особенно чувствительных зонах. Так и появился первый спортивный бандаж, который был эластичным, и позволял защитить половые органы во время езды по ухабистым дорогам и булыжникам.
Революционный 20-й век: как трансформировалось мужское белье
Слева направо: Мужские трусы «Жокей». \ Боксёрские шорты «Everlast».
1925 год ознаменовался новым, уникальным открытием. Больше не нужно было думать о том, как зафиксировать белье на теле, использовать завязки или металлические детали, чтобы приколоть его к другой одежде. Индустрия нижнего белья ушла в стремительное развитие, и благодаря тому, что ориентировалась на спортивные потребности, в частности на бокс, был создан первый эластичный пояс.
Впервые его создал владелец компании «Everlast» Джейкоб Голомб, который занимался разработкой удобных и комфортных боксерских шорт. При этом он сумел также извлечь некоторую выгоду от того, что продал собственную идею, которая быстро стала использоваться в одежной промышленности.
Мужское нижнее бельё.
Брифы, которыми мы знаем их сейчас, были впервые открыты в 1934 году. Их разработал инженер Артур Кнейблер, который прозвал своё изобретение «жокейскими шортами». Они достаточно плотно прилетали к телу, имели высокий уровень посадки, поддерживали гениталии и защищали паховую зону, что было особенно актуально для спортсменов. Даже название было подобрано таким образом, чтобы у покупателя возникла ассоциация со спортивным бандажом, который трансформировался в более удобную, комфортную форму.
Даже на сегодняшний день брифы считаются самыми популярными вариантами мужских трусов. Примечательно, что за первые три месяца их изобретения Артур сумел продать более тридцати тысяч пар в одной только Америке, что было невероятным успехом. Чуть позже его изделие вышло и на международный рынок, где получило название «Жокей».
Историки предполагают, что мужское белье имело светлые оттенки ввиду того, что во времена Второй мировой войны цветные варианты были не слишком популярными. А все потому, что бытовало мнение, будто бы вражеские солдаты могли засечь позиции союзников благодаря развешенному для сушки цветному белью. Любопытно, что в то время «Жокеи» производились в расцветках хаки и оливковом цвете. После окончания войны мужское белье постепенно становилось более модным, в том числе и приобретало интересные цвета, оттенки и даже рисунки – то, что сейчас выглядит вполне обычным явлением.
Мужские трусы в современности
Современные мужские трусы. \ Фото: bing.com.
Следующим толчком к развитию индустрии мужского белья стала разработка синтетических и полусинтетических тканей и волокон. Это сделало трусы более доступными в широком масштабе и для конечного потребителя, а также позволило уменьшить объемы белья. Можно отметить также, что в спортивной среде возникало множество споров относительно резонности применения натуральных или синтетических волокон в белье, поскольку синтетика позволила улучшить вентиляцию кожи, оказывала эффективную поддержку, но при этом была в разы дешевле.
В конце 70-х годов функционал белья потерял первостепенное значение, и его форма, а ещё подача заняли пальму первенства. Именно в этот период появились первые рекламы мужских трусов с моделями, торс и тело которых могло быть полностью или частично обнажено. Самым ярким примером этого стал бренд Calvin Klein, на упаковках белья которого появились различные фигуры мужчин. Примечательно, что компания также предлагала белье любых форм и размеров, в том числе менее актуальные мужские стринги, а ещё плавки и другие изделия.
На возможность демонстрировать обнаженное и полуобнаженное тело в рекламе, конечно же, повлияла и цветущая в тот период сексуальная революция, что стала толкать индустрию производства белья в новые русла. Трусы-боксеры стали появляться уже в момент, когда впервые заговорили об изобретении эластичных поясов для белья, однако свою популярность заработали немного позже, в конце 80-х годов. Обтягивающее белье с Y-образным вырезом стало высмеиваться рекламщиками как полная безвкусица. Их позиционировали, как неудобные, нефункциональные, а потом заговорили о «белых облегашках» (tighty whities).
Армани. \ pinterest.com.
Разумеется, этот сдвиг в сторону других моделей белья стал возможен только и благодаря рекламе. В тот период времени именно мужские модели из бренда Levi`s целиком и полностью контролировали рынок, легко сражаясь с другими конкурентами.
Финальной точкой в споре о том, какое белье должны носить боксеры, стало как раз изобретение белья с одноименным названием. Они отличались от других тем, что плотно обхватывали пах и ягодицы, обеспечивая максимальный уровень закрытости. При этом они были эластичными и удобными, обладали классической посадкой, а ещё часто отшивались без швов на ягодицах, из-за чего носить их было куда удобнее. Бум приобретения боксеров припал на момент рекламной компании от бренда Calvin Klein в конце 90-х годов, когда они представили Марка Уолдберга, популярного на тот момент певца, в своем белье.
Ralph Lauren. \ Фото: pinterest.com.
На сегодняшний день последней и наиболее весомой инновацией в мире мужского белья стало изобретение компрессионных трусов, которые считаются гибридом между боксерами и шортами. Они визуально повторяют боксеры, за исключением того, что обладают большей длинной, и часто обхватывают бедра, а ещё своей «липкостью», возможностью прилипать к телу, поскольку отшиваются из эластичных, синтетических тканей.
Компрессионное белье известно тем, что отлично впитывает влагу, позволяет высушить кожу, что особенно актуально для спортсменов, а ещё удерживает и защищает гениталии во время активных движений. А ещё бытует мнение, что компрессионные изделия влияют на уровень кровообращения и позволяют снизить уровень усталости после тренировок.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии