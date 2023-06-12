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20 фото для релаксации

Суета и мир вокруг — все бесит? Музыка для релаксации давно не помогает? 20 необычных фото, на которые можно долго смотреть, наслаждаясь достижениями новейших технологий, позволяющих сделать такие снимки. Возможно, эти фото все-таки помогут обрести вам долгожданный дзен…

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Источник: hi-tech.mail.ru

1. Астронавт и ученый Александр Герст взял фотоаппарат и в космос, и благодаря этому появилось множество великолепных снимков нашей планеты с высоты орбитальной станции.

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2. Польский иллюстратор и дизайнер Януш Юрек изучает различные человеческие формы, которые являются главными элементами большинства его абстрактных иллюстраций.

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3. Повторяющиеся узоры можно встретить почти повсюду в природе: в раковинах, цветках, листьях, снежинках, речных дельтах, даже в жилах наших тел.

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4. Звездное небо. Что лучше помогает найти дзен, чем вселенская бесконечность?

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5. Синий цвет и вода. Ученые доказали, что это успокаивает. Идеальные обои для шатких нервов.

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6. Невероятная абстракция нервных окончаний под микроскопом.

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7. Макросъемка занимает отдельное место в рейтинге фото для медитации. Зеленый успокаивающий цвет и бесконечные капли воды.

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8. Не только на воду можно смотреть вечно, но и на структуру ДНК.

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9. Успокоить нервы поможет и красивое фото микросхемы.

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10. Если вы смотрите на фото более 10 секунд… То это хорошо)

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11. Лифт, повторяющийся монотонный процесс.

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12. Технологии и будущее. Даже удачное фото проекта SpaceX может положительно повлиять на психику.

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13. Все правильно: солнце в развитии технологий. Вперед к будущему, все остальное тлен. А на фото солнечные панели – продвинутый источник энергии.

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14. Эволюция в простом. Что нас ждет дальше?

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15. Из обработанных фото горящих ламп можно делать целую релакс-подборку.

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16. Рассматривая как сложно устроена привычная техника, можно здорово залипнуть.

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17. В полете света.

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18. Современность, ставшая искусством.

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19. Что за релакс-подборка без макросъемки паутины?

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20. Идеально повторяющиеся криволинейные контуры.

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20 фото для релаксации

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