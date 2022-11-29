Самые фантастические леса мира

Фантастические истории о троллях, эльфах, орках и гоблинах просто невозможно себе представить без подходящего окружения. Сказочники всех поколений предпочитают располагать своих героев в лесах — пышных, мрачных, окутанных таинственным прошлым и темным настоящим. И писателям даже не приходится выдумывать ничего особенного: наш мир полон самыми настоящими магическими лесами, каждый из которых наверняка является домом для целого сонма волшебных тварей.









Лес Уистманс

Кривой Лес

Пазлвуд

Национальный лесной парк Чжанцзяцзе

Древесная гора

Адак

Аллея баобабов

Дарк Хеджес