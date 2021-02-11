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Cетевое pарядное устройство Ugreen 65 Вт (3 USB-C)

Cетевое pарядное устройство Ugreen 65 Вт (3 USB-C)


Заявленные протоколы зарядки работают, можно заряжать практически все телефоны , планшеты и даже ноутбуки, если ноут поддерживает зарядку через USB type C.

Кроме того в комплекте очень хороший кабель, USB type C- type C 5A- 100Вт. Сопротивление этого двух- метрового кабеля всего лишь 0,105Ом


Cетевое pарядное устройство Ugreen 65 Вт (3 USB-C)

Cетевое pарядное устройство Ugreen 65 Вт (3 USB-C)

Cетевое pарядное устройство Ugreen 65 Вт (3 USB-C)

Cетевое pарядное устройство Ugreen 65 Вт (3 USB-C)

Cетевое pарядное устройство Ugreen 65 Вт (3 USB-C)

Заказывать рекомендую в официальном магазине Ugreen
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