Cетевое pарядное устройство Ugreen 65 Вт (3 USB-C)
Заявленные протоколы зарядки работают, можно заряжать практически все телефоны , планшеты и даже ноутбуки, если ноут поддерживает зарядку через USB type C.
Кроме того в комплекте очень хороший кабель, USB type C- type C 5A- 100Вт. Сопротивление этого двух- метрового кабеля всего лишь 0,105Ом
Заказывать рекомендую в официальном магазине Ugreen
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