Мошенники в деле: как лишиться прав, ничего при этом не нарушив

Большинство автомобилистов все-таки не нарушает правила дорожного движения. Однако, все это вовсе не означает того, что в один прекрасный день водитель не лишится своих драгоценных прав. Более того, водителю для этого даже ничего не нужно будет делать. Виновником такой беды станут мошенники, которые не так давно начали использовать новую схему.
Есть такая проблема. |Фото: nashregion33.ru.
В последнее время не только в России, но и в других странах бывшего Советского Союза растет число случаев, когда водительских прав лишают вполне законопослушных водителей. Хуже всего то, что в абсолютном большинстве случаев, сам горе-водитель долгое время прибывает в неведении относительно произошедшего. Чаще всего владелец узнает, что был лишен прав (например) судом совершенно другого города за нарушение совершенное в местах, где никогда не бывал. Еще «веселее», когда водитель лишается прав за нарушение правил вождения в своей стране, находясь при этом где-нибудь за границей. Как же такое может быть?
Если сам водитель действительно не нарушал закон, то описанное возможно только в одном единственном случае – кто-то пользовался дубликатом водительских прав, подделкой, купленной у мошенников.
Кто покупает поддельные права?
Желающих - хоть отбавляй. |Фото: nashregion33.ru.
Если кажется, что проблема поддельных водительских прав в России и соседних странах сильно преувеличена, то сами попытайтесь поискать в первую очередь в социальных сетях. Количество желающих «продать права» неизменно высоко. В интернет-пространстве огромное количество порталов предлагает приобрести дубликаты документов.
Спрос рождает предложение. |Фото: oren1.ru.
Чаще всего документы приобретают те водители, которые уже были лишены документов за нарушение ПДД. Вторая важная категория – это люди, которым отказали в получении прав по медицинским показаниям. Наконец, дубликаты прав покупают откровенно преступные элементы общества. Как именно появляются клоны – остается только гадать. Но совершенно очевидно, что у мошенников есть доступ к базе данных водителей.
Дела еще хуже
Все очень не просто. ¦Фото: tech2.org.
На этот проблема с продажей дубликатов водительских прав не заканчивается. Дело в том, что водителю, который лишился документов из-за мошенников и сам ничего при этом не нарушал, будет крайне сложно доказать свою правоту в суде. Дело в том, что каждый судья принимает решение на основе оценки доказательств дела по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле материалов. Сами по себе никакие доказательства для суда не имеют никакой силы.
Осложняется все еще и тем, что в России отменить лишение водительских прав можно только в том случае, если автомобилист не был уведомлен о месте и времени заседания суда.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии