Как вписать технику в интерьер

Если техника гармонирует с пространством, интерьер выглядит дорого, аккуратно и удобно.







Тостер в кислотном цвете, чайник с неоновой подсветкой, черный телевизор на белой стене – техника может испортить даже самый продуманный интерьер. Но если все спрятать, получится неудобно. Рассказываем, как найти баланс между стилем и функциональностью.

Телевизор

Встроенная техника

Кухонная техника

Маленькие детали, которые делают интерьер чище

Громоздкий черный экран может выбиваться из общего настроения, особенно если интерьер светлый и минималистичный. Решение – использовать подвесные конструкции, встроенные панели или ТВ с эффектом картины. В выключенном состоянии он просто сливается со стеной или становится стильным элементом.Колонки, саундбары и усилители редко бывают эстетичными, но звук важен. Чтобы не загромождать пространство, колонки можно встроить в мебель, спрятать за декоративными панелями или выбрать модели в текстильной обивке – они выглядят намного уютнее.Блендеры, миксеры и кофемашины удобнее держать на столешнице, но слишком много гаджетов создают ощущение беспорядка. Если кухня небольшая, встроенные модули с откидными дверцами – идеальный вариант. Еще один лайфхак – техника в цвет гарнитура или с лаконичным дизайном. Белый чайник на белой столешнице не будет привлекать к себе лишнее внимание.Кабели и провода могут испортить даже самую красивую комнату. Для них есть органайзеры, скрытые каналы и стильные плетеные коробки. Зарядки для телефонов можно спрятать в ящик или использовать беспроводные док-станции, которые впишутся в интерьер.