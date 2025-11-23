С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 588 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    совдепия - это скопище маразма, идиотизма и глупости4 вещи времён ССС...
  • Мария Кузнецова
    Два раза в год перемываю фарфор и хрусталь, который редко используется. Для этого растворяю в горячей воде несколько ...Нестандартные быт...
  • Сергей Мартьянов
    Ну, а теперь про майки, что носили мужчины:)5 причин, которые...

Как вписать технику в интерьер

Если техника гармонирует с пространством, интерьер выглядит дорого, аккуратно и удобно.

Как вписать технику в интерьер

Тостер в кислотном цвете, чайник с неоновой подсветкой, черный телевизор на белой стене – техника может испортить даже самый продуманный интерьер. Но если все спрятать, получится неудобно. Рассказываем, как найти баланс между стилем и функциональностью.


Телевизор

Как вписать технику в интерьер

Громоздкий черный экран может выбиваться из общего настроения, особенно если интерьер светлый и минималистичный. Решение – использовать подвесные конструкции, встроенные панели или ТВ с эффектом картины. В выключенном состоянии он просто сливается со стеной или становится стильным элементом.

Встроенная техника

Колонки, саундбары и усилители редко бывают эстетичными, но звук важен. Чтобы не загромождать пространство, колонки можно встроить в мебель, спрятать за декоративными панелями или выбрать модели в текстильной обивке – они выглядят намного уютнее.

Кухонная техника

Как вписать технику в интерьер

Блендеры, миксеры и кофемашины удобнее держать на столешнице, но слишком много гаджетов создают ощущение беспорядка. Если кухня небольшая, встроенные модули с откидными дверцами – идеальный вариант. Еще один лайфхак – техника в цвет гарнитура или с лаконичным дизайном. Белый чайник на белой столешнице не будет привлекать к себе лишнее внимание.

Маленькие детали, которые делают интерьер чище

Кабели и провода могут испортить даже самую красивую комнату. Для них есть органайзеры, скрытые каналы и стильные плетеные коробки. Зарядки для телефонов можно спрятать в ящик или использовать беспроводные док-станции, которые впишутся в интерьер.
Ссылка на первоисточник
наверх