Секреты известных произведений искусства

Искусство уникально, потому что оно «затрагивает струны в душе» каждого человека по-разному. Что бы произведение искусства ни значило для кого-либо, оно не обязательно будет означать то же самое для другого человека, и точки зрения могут совершенно различаться (причем даже кардинально отличаться от того, что подразумевал сам художник). При этом у каждого произведения искусства есть много интересных историй, которые накапливаются в течение десятилетий и даже столетий. Стоит просто присмотреться внимательнее.
1. Портрет четы Арнольфини
Портрет четы Арнольфини, написанный в 1434 году голландским художником Яном ван Эйком, считается историками искусства одной из самых важных картин в истории, но также одновременно является постоянным источником противоречий. Начнем с того, что картина написана маслом. Сегодня это вполне обычная практика, но подобное довольно редко встречалось в западноевропейском искусстве начала XV века. Это позволило Ван Эйку полностью раскрыть свой талант к деталям с помощью способов, которые редко встречались в других картинах того времени. Если внимательно присмотреться, несложно увидеть, что зеркало на задней стенке отражает всю комнату, в том числе еще двух людей, стоящих в дверях.
2. «Писающий мальчик»
Те, кто когда-либо был в Брюсселе, наверняка видел одну из самых заметных достопримечательностей Бельгии — скульптуру «Писающий мальчик». Как несложно догадаться из названия, она изображает маленького мальчика, писающего в фонтан. Записи в архивах показывают, что первоначальная скульптура была установлена в 1388 году. Тогда это была каменная статуя, служившая общественным фонтаном, но ее то ли уничтожили, то ли украли в какой-то момент.
3. «Сад земных наслаждений»
«Сад земных наслаждений» - одна из самых сложных и амбициозных картин в истории. Технически это триптих (три отдельные панели), написанный голландским мастером Иеронимом Босхом в период между 1490 и 1510 годами. На левой панели изображены Адам и Ева в Эдемском саду. Средняя панель показывает богатую панораму, заполненную множеством персонажей, как людей, так и животных. На правой панели изображен темный адский мир. На первый взгляд, Босх вполне явно изобразил небеса, землю и ад, возможно, даже в качестве предупреждения от всех искушений жизни. По крайней мере, так считает большинство искусствоведов, но работы Босха настолько заполнены сложными и абстрактными образами, что даже 600 лет спустя люди все еще открывают для себя что-то новое в его живописи. Например, в триптихе большую роль играет музыка, и на нем изображены многочисленные персонажи, играющие на музыкальных инструментах нетрадиционными способами (например, на флейтах, вставленных между ягодиц). Музыковеды в Оксфорде воссоздали некоторые инструменты, изображенные на картине, и попытались на них играть, но обнаружили, что они звучат ужасно. Буквально недавно исследователи обнаружили, что у одного из персонажей на панели ада напечатаны ноты на его пятой точке. Их расшифровали и записали «600-летнюю песнь задницы из ада».
4. Гобелен из Байё
Гобелен из Байё - один из самых важных артефактов, которые выжили за времена средневековья. Это полотно длиной 230 метров, на котором вышиты 50 сцен, изображающих сражение между Вильгельмом Завоевателем и королем Гарольдом во время вторжения норманнов. Несмотря на то, что гобелену более 900 лет, он все еще находится в замечательном состоянии, хотя в нем явно отсутствует последняя часть. Если быть педантичным, гобелен из Байё, технически, не является гобеленом. Это вышивка, которая, хотя и похожа на гобелен, но использует другую технику. Нити вшиты в основную ткань, формируя изображения, а не вытканы на ткацком станке. Старая история о том, что гобелен был сделан монахинями по всей Англии и затем сшит вместе, также выглядит маловероятной. Современные эксперты полагают, что, хотя персонажи во многих сценах выглядят по-разному, техника вышивки остается неизменной. Это привело их к заключению, что гобелен, вероятно, был сделан командой опытных швей. Самой большой загадкой, связанной с гобеленом, остается его происхождение. Брат Вильгельма, епископ Одо, в течение длительного времени считался наиболее вероятным «кандидатом» заказчика гобелена. Однако, согласно недавней теории, возможно, Эдит Годвинсон, сестра побежденного Гарольда, подобным образом попыталась завоевать благосклонность у нового короля.
5. Персей с головой Медузы
Если посетить Пьяцца делла Синьория во Флоренции, можно увидеть потрясающую «выставку» искусства эпохи Возрождения. На площади собрана значительная коллекция бесценных статуй, в том числе «Геракл и Какус» Бандинелли, «Похищение сабинянок» Джамболоньи и «Львы Медичи». Тем не менее, статуей, которая привлекает наибольшее внимание, без сомнения, является шедевр Челлини «Персей с головой Медузы». Название произведения довольно очевидно. Челлини изобразил торжествующего Персея, поднимающего в воздух отрубленную голову Медузы, с ее безжизненным телом у своих ног. Эта история популярна в греческой мифологии и до сих пор находит отклик у публики. Статуя была заказана Козимо I де Медичи, когда он стал великим князем, и была открыта для публики в 1554 году. Тогда «Персей» был установлен на площади с вышеупомянутой статуей Геракла, «Давидом» Микеланджело и «Юдифью и Олоферном» Донателло. Тем не менее, в то время как статуи Микеланджело и Донателло были доставлены в музеи, а на площади установлены их копии, оригинальный «Персей» оставался на площади почти 500 лет, лишь изредка подвергаясь реставрации. Челлини нашел странный способ подписать свою работу (кроме того, что он поставил свое имя на поясе Персея). Если посмотреть на голову Персея сзади, можно увидеть, что его шлем и волосы образуют лицо и бороду. Хотя это и не идеальное сходство, многие сходятся во мнении, что изобразил себя на затылке героя.
6. Бюст Ленина
Бюст Ленина не так уж удивителен. В прошлом столетии их было установлено по всему миру просто огромное количество. Данный бюст особенным делает место, где он установлен, - Антарктида. Если быть точнее, он находится на «полюсе недоступности», самом отдаленном месте на Южном полюсе. Еще во времена холодной войны американцы построили исследовательскую станцию на Южном полюсе. Стремясь не «отставать», СССР также построил свою станцию в 1958 году, причем сделали это в самом труднодоступном месте, которое могли найти. Ученые пробыли там всего несколько недель, а затем покинули станцию, установив перед этим бюст Ленина возле выхода. В течение следующего десятилетия на исследовательскую станцию прибыли несколько новых экспедиций, последняя из них в 1967 году. После этого станция и бюст были забыты на 40 лет. В 2007 году канадско-британская группа исследователей Антарктики хотела установить рекорд, первыми добравшись до полюса недоступности пешком. После 49-дневного перехода они достигли места назначения, где их встретило единственное, что осталось от станции - бюст Ленина. Все остальное было заметено снегом.
7. «Поклонение волхвов»
«Поклонением волхвов» обычно называют знаменитую библейскую сцену, когда три волхва последовали за звездой, чтобы принести дары младенцу Иисусу. Сцена широко использовалась в искусстве, и многие великие художники написали свои собственные версии, в том числе Боттичелли, Рембрандт, Леонардо и Рубенс. Но сейчас речь пойдет о Джотто, итальянском художнике XIII века, чья собственная версия «Поклонения волхвов» считается одним из его величайших шедевров. Особо следует отметить Вифлеемскую звезду, которая по мнению некоторых экспертов, Джотто нарисовал по образцу кометы Галлея, которую мог видеть накануне. Время подходит вполне хорошо. Джотто закончил картину в 1305 году, а начал ее где-то в 1303 году. Комета Галлея прошла мимо Земли в 1301 году, поэтому вполне возможно, что Джотто мог увидеть ее и вдохновиться. Тем не менее, даже если это так, Джотто не первым изобразил комету. На вышеупомянутом гобелене Байё также показано прохождение кометы в 1066 году всего за несколько месяцев до норманнского завоевания. Похоже, что люди в Европейском космическом агентстве настолько убеждены в научной достоверности картины, что назвали свою миссию по исследованию кометы Галлея «Джотто» в честь художника.
8. «Декларация независимости»
«Декларация независимости» Джона Трамбулла является одной из самых знаковых картин в истории США. Созданная в 1817 году картина находится в здании Капитолия США почти 200 лет и даже изображена на банкноте номиналом 2 доллара. Из-за названия и важности картины многие люди ошибочно полагают, что произведение искусства изображает подписание Декларации независимости. На самом деле на полотне изображено, как редакционный комитет из пяти человек, возглавляемый Томасом Джефферсоном (включая Бена Франклина, Джона Адамса, Роджера Шермана и Роберта Ливингстона), представляет первый проект декларации президенту Континентального конгресса Джону Хэнкоку. На картине изображены 42 из 56 человек, которые в конечном итоге подпишут декларацию. Трамбулл хотел включить всех 56, но он не мог найти достоверных изображений внешности остальных 14 человек. Другие архитектурные особенности Зала Независимости, где происходило событие, были неточными, потому что они были основаны на эскизе, который Томас Джефферсон сделал по памяти. На картине на первый взгляд может показаться, что Томас Джефферсон наступает на ногу Джону Адамсу, и некоторые полагают, что это должно символизировать политическую напряженность между ними. Тем не менее, при ближайшем рассмотрении выясняется, что их ноги стоят рядом.Изображение на 2-долларовой банкноте было изменено, чтобы создать больше пространства между их ногами.
9. «Венера с зеркалом»
Диего Веласкес был одним из ведущих художников испанского Золотого века, и «Венера с зеркалом» считается одной из его лучших работ, а также самой противоречивой. Тема картины крайне спорная - голая Венера сидит спиной к наблюдателю, глядя на зрителя из зеркала. Что касается эротизма, то до этого момента в искусстве изображали гораздо менее откровенные вещи. Тем не менее, Веласкес закончил картину в 1651 году, когда испанская инквизиция считала наготу в искусстве «недопустимой». Художников, которые переступали черту, штрафовали или отлучали от церкви, а их произведения искусства конфисковали. Только потому, что Веласкес находился под покровительством короля Испании Филиппа IV, подобное «хулиганство» сошло ему с рук, и это по-прежнему его единственное сохранившееся изображение обнаженной женщины. Картина находилась в музее парка Рокби в Англии в течение почти столетия, а с 1906 года она переехала в Национальную галерею в Лондоне. «Венера с зеркалом» попала в заголовки газет в 1914 году, когда она стала жертвой жестокого нападения. Преступницей была суфражистка Мэри Ричардсон, которая хотела уничтожить что-то ценное в знак протеста против ареста Эммелины Панкхерст. Она напала на картину с ножом, нанеся семь длинных порезов, но полотно в конечном итоге было полностью восстановлено.
10. «Давид»
«Давид» Микеланджело является, пожалуй, самой известной статуей в мире. Однако не так много людей заглядывали Давиду в лицо. Это обусловлено двумя причинами. Во-первых, высота статуи более 5 метров, а во-вторых, она расположена напротив колонны в Галерее Академии изящных искусств во Флоренции с 1873 года. Со стороны Давид выглядит внушительно и уверенно. Однако при ближайшем рассмотрении его взгляд выдает нервозность, агрессию и даже страх. Микеланджело явно не случайно сделал подобное выражение лица, поэтому сегодня ученые считают, что статуя изображает Давида, готовящегося сражаться с Голиафом. Это подтверждается утверждением других исследователей, что Давид держит оружие в правой руке, скорее всего, это праща. Два флорентийских доктора осмотрели Давида и остались поражены уровнем детализации статуи. Напряжение мышц правой ноги, напряженные мышцы между бровями и раздутые ноздри - все это соответствует тому, что Давид готовится бросить камень во врага. Этот вывод также объясняет другую особенность статуи — размер гениталий. Большинство людей, которые видят статую, задаются вопросом, почему Микеланджело изобразил их в столь скромных размерах, учитывая, что он сделал Давида настолько внушительным во всех других отношениях. Но анатомически, сморщенный орган совершенно соответствует ситуации, когда человек собирается сражаться до смерти.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии