Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Полуэктов
    Открывал трением крышки об асфальт. А дальше концом лезвия штык-ножа.4 верных способа,...
  • Иван Захава
    Мужики еще яйца чешут🙃25 вещей, которые...
  • Наталья Середа
    Это фото дизайна маленького пространства?Отличные дизайнер...

Как легко вернуть белизну вещам

К сожалению все белые вещи рано или поздно теряют свою первоначальную ослепительность и сменяют ее либо на желтизну, либо на серость.
Тем не менее это не повод печалиться или расставаться с вещью, ведь всего при помощи 2 простых средств ее можно очень просто вновь сделать свежей и даже ослепительной. Подходит этот рецепт в том числе и для белья, даже кружевного, и футболок с рисунками.
Как легко вернуть белизну вещам

Вам потребуются:



отбеливающий стиральный порошок;
нашатырный спирт;
вода

Лучше всего брать проверенный стиральный порошок для белого с отбеливающим эффектом. В нашем случае это вот такой довольно бюджетный и хорошо распространенный в магазинах порошок «Sarma».

Как легко вернуть белизну вещам

В 1 л горячей, около 50 градусов, воды растворяем 2-3 ст. л. порошка, не жалейте, его должно быть достаточно, и 2 ст. л. нашатырного спирта, хорошо все перемешиваем до полного растворения. В получившемся растворе вручную слегка простирываем, а затем замачиваем белье, практически на глазах оно начинает белеть. Оставляем белье замачиваться на 1-3 часа.

Как легко вернуть белизну вещам

По истечении этого времени вновь вручную немного простирываем вещи, а затем хорошо прополаскиваем белье любым способом. Любуемся результатом!

Как легко вернуть белизну вещам

А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как просто и бюджетно вернуть белым вещам ослепительную белизну.



Читать далее →
Ссылка на первоисточник
отбеливаниеВещи
Обсудить

Картина дня

наверх