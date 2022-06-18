Как легко вернуть белизну вещам

К сожалению все белые вещи рано или поздно теряют свою первоначальную ослепительность и сменяют ее либо на желтизну, либо на серость.

Тем не менее это не повод печалиться или расставаться с вещью, ведь всего при помощи 2 простых средств ее можно очень просто вновь сделать свежей и даже ослепительной. Подходит этот рецепт в том числе и для белья, даже кружевного, и футболок с рисунками.





Вам потребуются:

отбеливающий стиральный порошок;нашатырный спирт;водаЛучше всего брать проверенный стиральный порошок для белого с отбеливающим эффектом. В нашем случае это вот такой довольно бюджетный и хорошо распространенный в магазинах порошок «Sarma».В 1 л горячей, около 50 градусов, воды растворяем 2-3 ст. л. порошка, не жалейте, его должно быть достаточно, и 2 ст. л. нашатырного спирта, хорошо все перемешиваем до полного растворения. В получившемся растворе вручную слегка простирываем, а затем замачиваем белье, практически на глазах оно начинает белеть. Оставляем белье замачиваться на 1-3 часа.По истечении этого времени вновь вручную немного простирываем вещи, а затем хорошо прополаскиваем белье любым способом. Любуемся результатом!А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как просто и бюджетно вернуть белым вещам ослепительную белизну.