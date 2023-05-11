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Список здоровых продуктов, которые вы должны есть ежедневно

Список здоровых продуктов, которые вы должны есть ежедневно

Что есть, чтобы быть здоровым? Диетологи рекомендуют есть по крайней мере один раз в день определённые продукты, чтобы на долгие годы оставаться здоровыми, красивыми и в хорошей физической форме. Они считают, что правильно сбалансированная диета значительно улучшает качество жизни, а также помогает защитить наш организм от смертельных болезней — сердечных заболеваний и рака, которые часто встречаются у людей с избыточным весом. Смотрите ТОП-10 здоровых продуктов, которые вы должны есть ежедневно.

Список здоровых продуктов, которые вы должны есть ежедневно

Какая самая здоровая кухня мира? Диетологи считают, что самой здоровой является сочетание средиземноморской, японской и французской диеты, которые гарантируют рацион с низким содержанием жиров, и при этом с высоким содержанием питательных веществ, — поясняет Розанна Ли, диетолог из Торонто.

Список здоровых продуктов, которые вы должны есть ежедневно

Ешьте зелёные овощи. Крестоцветные овощи, такие как брюссельская капуста и брокколи, а также шпинат обеспечивают наш организм фолиевой кислотой, кальцием и другими питательными веществами, которые укрепляют кости и улучшают работоспособность мозга, а также предотвращают возрастные проблемы со зрением.

Список здоровых продуктов, которые вы должны есть ежедневно

Ешьте ягоды — чернику, клубнику, малину и ежевику богатые антиоксидантами, которые тормозят процессы старения организма и препятствуют развитию многих заболеваний.

Список здоровых продуктов, которые вы должны есть ежедневно

Ешьте фасоль и сою. Они являются прекрасными источниками белка с низким содержанием жира и высоким содержанием клетчатки и антиоксидантов, а также необходимых нам витаминов и минералов, таких как железо и калий. Научные исследования показали, что фасоль и соя эффективно защищают от рака молочной железы и рака предстательной железы.

Список здоровых продуктов, которые вы должны есть ежедневно

Ешьте продукты из цельного зерна, а также рис. Макаронные изделия и хлеб из цельного зерна богаты клетчаткой, витаминами и минералами, а также антиоксидантами, которые обеспечивают защиту нашему организму, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Список здоровых продуктов, которые вы должны есть ежедневно

Добавляйте в свой рацион оливковое масло, которое является основой одной из самых здоровых диет в мире — средиземноморской. Оливковое масло содержит большое количество антиоксидантов и противовоспалительных мононенасыщенных жирных кислот, которые помогают снизить риск сердечно-сосудистых и раковых заболеваний, а также связанных с возрастом когнитивных нарушений (ухудшение памяти и снижение работоспособности мозга).

Список здоровых продуктов, которые вы должны есть ежедневно

Ешьте помидоры. Они содержат большое количество ликопина (антиоксиданта), который снижает риск рака простаты, лёгких и желудка, а также болезней сердца. Следует есть помидоры отварными или тушёными, поскольку по сравнению с сырыми, в них более высокая концентрация ликопина.

Список здоровых продуктов, которые вы должны есть ежедневно

Ешьте орехи, особенно миндаль и грецкие орехи, которые очень богаты питательными веществами. Они содержат полезные жиры, витамины, минералы и белки, которые поддерживают эффективную работу мозга и нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы. Орехи также препятствуют развитию воспалительных процессов в организме.

Список здоровых продуктов, которые вы должны есть ежедневно

Ешьте больше рыбы. Жирная рыба, например, лосось, сардины, форель, тунец, палтус и скумбрия, содержат большое количество полезных кислот омега-3, которые, среди прочего, помогают предотвратить воспалительные процессы в организме.

Список здоровых продуктов, которые вы должны есть ежедневно

Два последних здоровых продукта из нашего списка — это чай: белый и зелёный. Они содержат галлат эпигаллокатехина (органические химические соединения из группы флавоноидов), который является одной из самых «продвинутых» форм антиоксидантов. Многие исследования показали, что употребление зелёного и белого чая помогает снизить риск сердечно-сосудистых и раковых заболеваний, а также болезни Альцгеймера.

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