7 признаков, которые выдают дешевую верхнюю одежду (даже если отдали за нее ползарплаты)

1. Обращайте внимание на изнанку

Изнанка должна быть выполнена из натурального материала или качественного заменителя. / Фото: rematelier.ru

2. Внимательно осматривайте опушку

Опушка должна красиво и опрятно выглядеть, быть мягкой на ощупь. / Фото: izi.ua

3. Проверяйте куртку на наличие дефектов

Если вы заметили дырки или зацепы, откажитесь от покупки. / Фото: protkan.com

4. Присматривайтесь к поясу

Пояс должен идеально подходить к пальто

5. Избегайте кривых карманов

Пристальное внимание уделяйте форме, глубине и качеству карманов. / Фото: mark.moda

6. Проверяйте качество пуговиц

Не выбирайте пальто со светлыми пластиковыми пуговицами

7. Смотрите на молнию

Молния не должна заедать, расходиться и иметь другие дефекты. / Фото: Kakprosto.ru