7 признаков, которые выдают дешевую верхнюю одежду (даже если отдали за нее ползарплаты)

Если вы хотите всегда выглядеть красиво, стильно и роскошно, обязательно обращайте внимание на только на внешний вид одежды, но также на некоторые нюансы, о которых мы расскажем в статье. Таким образом вы сможете всегда выглядеть на миллион, даже если куртка, пальто или пуховик обошлись совсем недорого.
Увы, подделки сегодня встречаются даже в дорогих брендовых магазинах, поэтому высокий ценник далеко не всегда главным является основным показателем. Одежду низкого качества отличить совсем не сложно. Главное – знать основные правила, которые помогают вычислить недостойную вашего внимания вещь.
Итак, что нужно делать, чтобы ваша верхняя одежда выглядела достойно и становилось причиной зависти всех окружающих людей? Читайте ниже.
1. Обращайте внимание на изнанку
Изнанка должна быть выполнена из натурального материала или качественного заменителя. / Фото: rematelier.ru
При выборе верхней одежды, большинство модниц обращают внимание исключительно на лицевую сторону. Это большая ошибка, так как зачастую именно изнанка скрывает огромное количество подводных камней, которые проявляются немного позже, и портят весь образ. Прежде, чем приобрести куртку или пуховик, проверьте, чтобы внутренние швы верхней одежды были закрытыми. Очень важно, чтобы их хорошо обработали, а нитки не торчали. В этом плане замечательно себя зарекомендовали популярные бренды, такие как Max Mara, Burberry. При производстве своих изделий они используют подкладку из дорогих материалов, например, сатина, шерсти, шелка. Такой подход гарантирует не только высокое качество, но также долговечность верхней одежды.
Что касается более дешевых и доступных брендов, то они зачастую не уделяют подкладке должного внимания. Поэтому если вы покупаете бюджетную куртку, обязательно проверяйте, из чего изготовлена изнанка, нет ли в ней дырок, потертостей и заводского брака. Помните, что качественная подкладка, выполненная из дорогой ткани либо ее бюджетного аналога, обеспечивает хорошую посадку по фигуре. Кроме того, вам не стыдно будет продемонстрировать ее окружающим людям, если вы вдруг захотите носить верхнюю одежду расстегнутой.
2. Внимательно осматривайте опушку
Опушка должна красиво и опрятно выглядеть, быть мягкой на ощупь. / Фото: izi.ua
Зачастую, недорогая верхняя одежда отличается непродуманным дизайном, а также откровенной экономией на декоративных элементах. Поэтому при покупке обязательно обращайте внимание на материал, из которого изготовлена опушка капюшона. Она должна быть мягкой, приятной на ощупь, не формировать катышки и не путаться. Хорошо, когда экземпляр выполнен из натурального меха. А вот если вам попадется опушка из синтетического материала, проследите, чтобы она отстегивалась. Такая предосторожность вполне оправдана – синтетические опушки быстро скатываются и запутываются. Если такое произошло и с вашей, вы без проблем сможете отстегнуть ее от капюшона, чтобы она не портила внешний вид куртки.
3. Проверяйте куртку на наличие дефектов
Если вы заметили дырки или зацепы, откажитесь от покупки. / Фото: protkan.com
Очень важно проверить верхнюю одежду на наличие дырок, катышков и зацепок. Если такие есть в наличии, но куртка или пальто продаются о бросовой цене, десять раз подумайте, прежде, чем приобретать ее. Многие девушки думают, что смогут самостоятельно исправить этот дефект либо обратиться в ателье за профессиональной помощью. Однако часто даже специалисты не могут справиться с проблемой и делают не лучше, а только хуже.
Кстати, о бросовых ценах. Часто верхняя одежда, пошитая из материалов, склонных к образованию катышков или других дефектов, продается в магазинах с хорошей скидкой. Но подобная покупка может выйти вам боком. Во-первых, куртка быстро испортится, а, во-вторых, окружающие легко поймут, что верхняя одежда либо очень старая, либо уцененная.
4. Присматривайтесь к поясу
Пояс должен идеально подходить к пальто
Пояс – очень важная часть любого пальто, а значит его также следует внимательно осматривать. Следите за тем, чтобы рисунок пояса идеально накладывался на изображение основной ткани. Если этот нюанс не будет соблюден, то у окружающих будет создаваться впечатление, что пояс и пальто изначально не были в одном комплекте. Как итог – сомнение в качестве изделий.
Пряжку ремня (если она есть в наличии) также не стоит обходить своим вниманием. Рассмотрите ее внимательно, чтобы понять, нет ли на ней дефектов: царапин, облезших углов, дырок от выпавших камней. Что касается кожаного пояса, то к нему тоже есть свои особые требования: его края должны быть хорошо проклеены или аккуратно прошиты. Во втором случае обращайте внимание на нитки – они не должны торчать.
5. Избегайте кривых карманов
Пристальное внимание уделяйте форме, глубине и качеству карманов. / Фото: mark.moda
За изделиями масс-маркета часто замечается такая проблема, как кривые карманы. Поэтому всегда проверяйте насколько они симметрично расположены относительно друг друга, а также контролируйте их качество. Обязательно примерьте пальто, пуховик или куртку, подойдите к зеркалу и тщательно осмотрите карманы. Иногда могут наблюдаться несостыковки по высоте и размеру, что сразу бросается в глаза окружающим.
Немаловажным фактором является и глубина карманов. Если оно будут слишком маленькими и узкими, то наверняка станут некрасиво топорщиться, и испортят даже самый гармоничный образ. Кроме того, крохотные кармашки являются абсолютно непрактичными, так как вы не сможете положите в них ни перчатки, ни телефон. А если они еще и не будут закрываться на молнию или пуговицу, то вы рискуете потерять ключи либо другие ценные вещи.
6. Проверяйте качество пуговиц
Не выбирайте пальто со светлыми пластиковыми пуговицами
Тонкие пластмассовые пуговицы никогда не станут украшением верхней одежды. Скорее они ее скомпрометируют и дадут понять окружающим, что перед ними дешевая куртка или пальто низкого качества. Лучше всего выбирать изделие с матовыми либо темными пуговицами толщиной 5-7 мм. Они смотрятся более солидно и делают верхнюю одежду действительно стильной и роскошной. Что касается оттенка пуговиц, то он должен полностью совпадать с цветом пальто либо просто удачно гармонировать с тканью.
Если вы восторге от фасона, посадки и материала, из которого изготовлена верхняя одежда, но при этом вам не нравятся пуговицы, вы можете с легкостью заменить их в любом ателье. Эта услуга недорогая, зато она поможет превратить самую обычную верхнюю одежду из масс-маркета в действительно роскошную вещь.
7. Смотрите на молнию
Молния не должна заедать, расходиться и иметь другие дефекты. / Фото: Kakprosto.ru
Если вы хотите, чтобы верхняя одежда была максимально теплой, красивой и не вызывала проблем в будущем, обязательно обращайте внимание на молнию. Это одна из самых главных деталей верхней одежды, поэтому очень важно, чтобы ее качество было на высоте. Молния должна быть пришита ровными строчками, плотно прилегать к краю, а ее зубчики обязаны быть ровными. Желательно, чтобы цвет данной детали совпадал с оттенком одежды – так она будет смотреться более гармонично. Если будет вставать выбор между металлической и пластиковой моделью, обязательно выбирайте первую – стилисты считают, что она выглядит очень стильно и презентабельно.
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