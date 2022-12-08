Действительно ли вредна лапша быстрого приготовления

А не заварить ли нам «Доширак», чтобы заморить червячка? Лапша быстрого приготовления пользуется неизменным спросом не только на отечественных просторах, но и за границей. При этом адепты здорового питания любят утверждать, что данное лакомство не очень-то полезно для человеческого организма. Самое время раз и навсегда разобраться в том, действительно ли подобные утверждения имеют под собой хоть какие-то основания и если проблема и вправду есть, то в чем же она заключается.













Интересный факт: каждый день в России заваривается более 5 млн упаковок лапши быстрого приготовления! Действительно ли лапша из упаковок вредна? Главная проблема всех «Дошираков» не в том, что они как-то по-особенному вредны, а в том, что полезного в них нет ничего от слова совсем. Вне зависимости от марки и бренда лапша быстрого приготовления главным образом состоит из масла, соли, глутамата натрия, специй и пшеничной муки. В переводе на язык диетологов в таком наборе есть много углеводов и жиров, а вот минералов, витаминов, клетчатки и белков фактически нет. Из-за малого количества белка любая лапша обладает малым количеством калорий, а значит, что ей очень сложно наесться.







Очень часто люди боятся лапши быстрого приготовления по причине того, что в ней также содержится пальмовое масло. Отпугивает и страшное название «глутамат натрия». Однако вредность и того, и другого в СМИ и различных док-шоу сильно преувеличена (хотя и здоровья эти вещества однозначно не добавят). Глутамат натрия в огромном количестве содержится в том числе в сырых продуктах (включая овощи). Употребление данного вещества в умеренном количестве полностью безопасно для организма.







Главная проблема пальмового масла в том, что оно существенно повышает холестерин в крови из-за высокого содержания насыщенных жиров. Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендует потреблять продукты с содержанием насыщенных жиров не более 10% от общего объема калорий. Что действительно тревожит врачей в лапше, так это количество соли. В зависимости от марки одна упаковка может содержать от 35% до 95% от суточной нормы потребления натрия!







Наиболее объективные исследования показывают, что люди, употребляющие лапшу быстрого питания, действительно чаще болеют в том числе сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако употребление макарон в данном случае не основная причина, а лишь один из многочисленных кубиков в общей системе нездорового питания.



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