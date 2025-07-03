Хитрости, облегчающие жизнь на кухне

1. Как приготовить яичницу не испачкав сковородку
Таким же образом можно приготовить яичницу на костре. Торопитесь на работу и нет времени вымыть сковородку после приготовления яичницы? Решение есть. Достаточно из пищевой фольги сделать небольшую тарелочку и влить в нее яйцо. Количество таких тарелочек зависит от количества членов семьи. Затем эти тарелочки поставить на сковородку и жарить яичницу как обычно. После использования фольга выкидывается, а сковородка остается чистой. Итог — чистая сковородка и сытые родные.
2. Как отделить желток от белка при помощи пластиковой бутылки
Оригинальное применение пластиковой бутылки. Иногда в процессе приготовления случается казус — желток вместе с белком падает в тарелку. Помочь в этой ситуации сможет простая пластиковая бутылка. Наводим горлышко бутылки на желток, слегка сдавливаем бутылку, чтобы создать эффект вакуума. Плотно прижимаем горлышко к желтку и отпускаем руки.
3. Чем закрыть тарелку с салатом или другими продуктами, если тарелка нестандартных размеров
Пищевой пленкой не только можно накрывать тарелки, но заворачивать для хранения овощи и другие продукты. /Фото: cdn.inmyroom.ru Очень часто после праздничного ужина или семейного обеда остаются салаты и другие продукты. Что делать, если подходящих контейнеров с крышками нет? Помочь герметично закрыть тарелку любого размера поможет пищевая пленка. Достоинств в такой упаковке много: • продукты не обветриваются; • в холодильнике отсутствуют разные запахи продуктов; • в отличии контейнеров с крышками заметно экономится место.
4. Как не забыть купить необходимые продукты
Блокнот на магните — незаменимая вещь на кухне. /Фото: komus.ru Очень часто мы приходим в магазин или на рынок и начинаем лихорадочно вспоминать, что надо купить, или покупаем ненужное. Опытные хозяйки ведут учет продуктов и записывают недостающие. Для этих целей идеально подходит блокнот на магните, который можно прикрепить на холодильник. Как только заканчиваться продукт, его записывают в блокнот. Список берут с собой на рынок. Покупка нужных продуктов и экономия бюджета налицо.
5. В чем лучше хранить сыпучие продукты
Прозрачные контейнеры — универсальный вариант для хранения. Упаковка сыпучих продуктов - однозначно не лучшее средство их хранения. Пакет может опрокинуться, и рис или гречка окажутся на полу. Железные банки с надписями неплохой вариант. Но иногда надо быстро найти нужную крупу, и тогда прозрачные контейнеры — самое лучшее решение. В прозрачных контейнерах можно хранить не только крупы, но и овощи, фрукты или непродовольственные продукты.
6. Как выдавить несколько капель лимона, не повредив его
Необычное использование зубочистки. /Фото: vdp.mycdn.me При приготовлении пищи иногда необходимо несколько капель лимонного сока. Что делать, если не планируете резать лимон? На помощь приходит обыкновенная зубочистка. Делаем небольшое отверстие в лимоне и выдавливаем нужное количество капель.
7. Чем убрать накипь с чайника
Лимонную кислоту также можно использовать для удаления накипи в стиральной машине. Накипь в чайнике способна привести в уныние даже опытную хозяйку. Существуют различные способы борьбы с этим злом. Кто-то использует металлическую губку, кто-то смесь уксуса и соды, кто-то химические препараты. Однако, самый эффективный метод — лимонная кислота. Для достижения желаемого результата необходимо соблюдать следующий порядок: • в чайник всыпать лимонную кислоту и налить воду; • поставить на огонь или включить, если чайник электрический; • после закипания оставить смесь воды и лимонной кислоты на 2 часа; • через два часа вылить содержимое и промыть под проточной водой.
8. Как защитить глаза при нарезании лука
Солнечные очки защищают не только от солнца. Многим хозяйкам знакомо это состояние — слезы, когда режешь лук. Существует несколько способов защиты глаз от въедливых луковых паров. Нож окунают в воду, лук помещают в кипяток, а потом нарезают. Все эти способы малоэффективны. Самый оригинальный и действенный метод защиты глаз — солнечные очки. И чем крупнее будут линзы, тем лучше сработает защита.
9. Сколько пакетов должно быть в ведре для мусора
Несколько пакетов в ведре для мусора — эффективный лайфхак. Многие хозяйки привыкли укладывать в ведро только один пакет для мусора. Но иногда случаются неприятные казусы — переработанные продукты протекают через пакет и приходится мыть ведро. Опытные хозяйки укладывают в ведро сразу несколько пакетов. Выгода от такого способа очевидна: сохранность ведра от загрязнений и экономия времени.
10. Как правильно заморозить мясной фарш
Замораживание тонким слоем эффективно не только для мяса, но и остальных продуктов. Этот лайфхак — золотая копилка опытных хозяек. Использование этого метода позволяет быстро разморозить фарш любого количества. Все просто. Мясной фарш распределяем по зип-пакетам где-то наполовину. Затем скалкой раскатываем фарш внутри пакета, заполняя весь объем. Закрываем пакет. При желании деревянной шпажкой можно разделить пакет на 4 части. Этот метод позволяет не только быстро размораживать фарш и брать его порционно, но и экономит место в морозильной камере.
11. Как отбить мясо не испачкав кухню
Еще одно применение для целлофановых пакетов. Чистая кухня мечта любой хозяйки. И для того, чтобы по сторонам не летели кусочки мяса необходимо его поместить в целлофановый пакет. Для этих целей также можно использовать пищевую пленку.
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