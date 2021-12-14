Вторая жизнь старых простыней и наволочек

Идея повторного использования старых вещей помогает уменьшить количество выбрасываемого мусора, экономит ваши затраты на приобретение новых вещей и дает возможность сохранить старую любимую вещь в новом качестве. Перед тем, как выбрасывать надоевшую или износившуюся вещь, подумайте, нельзя ли сделать из нее что-нибудь новое.

Предлагаем 7 идей для повторного использования старых простыней и наволочек. Зачастую, они используются как тряпки, но есть и более изысканные способы повторного использования такой ткани.

1. Плетенный коврик

Эти красочные коврики сделаны из простых старых простыней. Делаем такой коврик своими руками.



2. Веночек на дверь

Украсьте входную дверь веночком, сделанную из старых простыней. Порежьте простыню на кружочки, сложите каждый кружок вдвое и приклейте к каркасу венка с помощью горячего пистолета.



3. Детская палатка

Предлагаем очень интересное решение, которое придется по душе вашим детям — создаем палатку из старых простыней своими руками.



4. Декор диванной подушки

Любую диванную подушу можно декорировать с помощью бахрамы или узора. Используйте старые наволочки или простыни, «вооружитесь» ножницами и швейной машинкой — и вам не потребуется покупать новые подушки.



5. Стеганное одеяло в стиле печворк

Стёганое полотно — это прошитые два куска ткани и проложенный между ними слой ватина или ваты. Для того, чтобы сделать разноцветные лоскутки, выберите простыни потолще и поярче.



6. Тканевые салфетки под тарелку

Делаем сами тканевую столовую салфетку, для создания такой салфетки вам понадобится четыре разные простыни.



7. Коктейльные салфетки

Эти милые тканевые салфетки пригодятся для сервировки стола, для барбекю, коктейля или пикника — благодаря им вы избавитесь от пятен со стаканов на столе.

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