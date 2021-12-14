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Вторая жизнь старых простыней и наволочек

Вторая жизнь старых простыней и наволочек

Идея повторного использования старых вещей помогает уменьшить количество выбрасываемого мусора, экономит ваши затраты на приобретение новых вещей и дает возможность сохранить старую любимую вещь в новом качестве. Перед тем, как выбрасывать надоевшую или износившуюся вещь, подумайте, нельзя ли сделать из нее что-нибудь новое.

Вторая жизнь старых простыней и наволочек

Предлагаем 7 идей для повторного использования старых простыней и наволочек. Зачастую, они используются как тряпки, но есть и более изысканные способы повторного использования такой ткани.
1. Плетенный коврик
Эти красочные коврики сделаны из простых старых простыней. Делаем такой коврик своими руками.

Вторая жизнь старых простыней и наволочек
Вторая жизнь старых простыней и наволочек


2. Веночек на дверь
Украсьте входную дверь веночком, сделанную из старых простыней. Порежьте простыню на кружочки, сложите каждый кружок вдвое и приклейте к каркасу венка с помощью горячего пистолета.

Вторая жизнь старых простыней и наволочек
Вторая жизнь старых простыней и наволочек
Вторая жизнь старых простыней и наволочек


3. Детская палатка
Предлагаем очень интересное решение, которое придется по душе вашим детям — создаем палатку из старых простыней своими руками.

Вторая жизнь старых простыней и наволочек
Вторая жизнь старых простыней и наволочек
Вторая жизнь старых простыней и наволочек


4. Декор диванной подушки
Любую диванную подушу можно декорировать с помощью бахрамы или узора. Используйте старые наволочки или простыни, «вооружитесь» ножницами и швейной машинкой — и вам не потребуется покупать новые подушки.

Вторая жизнь старых простыней и наволочек
Вторая жизнь старых простыней и наволочек
Вторая жизнь старых простыней и наволочек


5. Стеганное одеяло в стиле печворк
Стёганое полотно — это прошитые два куска ткани и проложенный между ними слой ватина или ваты. Для того, чтобы сделать разноцветные лоскутки, выберите простыни потолще и поярче.

Вторая жизнь старых простыней и наволочек
Вторая жизнь старых простыней и наволочек


6. Тканевые салфетки под тарелку
Делаем сами тканевую столовую салфетку, для создания такой салфетки вам понадобится четыре разные простыни.

Вторая жизнь старых простыней и наволочек


7. Коктейльные салфетки
Эти милые тканевые салфетки пригодятся для сервировки стола, для барбекю, коктейля или пикника — благодаря им вы избавитесь от пятен со стаканов на столе.

Вторая жизнь старых простыней и наволочек

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