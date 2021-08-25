Как приготовить правильную сырную тарелку?

Сырная тарелка — отличный вариант легкой и быстрой закуски, которая отлично дополнит дружеские посиделки за вином или серьезный разговор за стаканом крепкого алкогольного напитка. Но как правильно выбрать сырные деликатесы и чем интересным дополнить готовую закуску?

Как выбрать сыры для сырной тарелки?

Пармиджано Реджано, купить который можно в супермаркете или в специализированном магазине, считается “королем” сырной тарелки. Но стоит ли зацикливаться только на твердых сырах?

Как и вино, сыр заметно меняется с возрастом. Поэтому покупайте сырные деликатесы в специализированных магазинах, в которых сразу же можно попробовать каждый из сыров. На сайтах по типу ProCheese ищите отдельные отметки, которые указывают, что определенный сырный сорт отлично подойдет в качестве одного из компонентов сырной тарелки.

Сыры, которые разделяют одну тарелку, не обязательно должны полностью сочетаться между собой. Главное, чтобы они имели приятный вкус и не слишком яркий аромат, который будет перебивать все остальные компоненты сырной тарелки. Планируете подавать сырную тарелку с напитками и гарнирами? Помните о 3-х основных правилах:



Правило №1. Продукты, которые изготавливаются вместе, как правило, подаются вместе. Например, сыр из южных регионов Италии отлично сочетается с оливковым маслом, локальным вином и фруктами.

Продукты, которые изготавливаются вместе, как правило, подаются вместе. Например, сыр из южных регионов Италии отлично сочетается с оливковым маслом, локальным вином и фруктами.

Правило №2. Нежные белые и красные вина одинаково хорошо подойдут к сырной тарелке. Чем жирнее и острее сыр, тем насыщеннее вино можно выбирать в качестве дополнения к сырной тарелке.

Нежные белые и красные вина одинаково хорошо подойдут к сырной тарелке. Чем жирнее и острее сыр, тем насыщеннее вино можно выбирать в качестве дополнения к сырной тарелке.

Правило №3. Не зацикливайтесь только на вине. Пиво, коньяк и виски не менее хорошо дополнит сырную тарелку, особенно если эти напитки предпочитает кто-то из гостей.



Сколько сыра взять для сырной тарелки?

Возьмите от 50 до 100 граммов сыра на каждого гостя, если сырная тарелка выступает в качестве дополнения к праздничному столу. Если же эта холодная закуска является “изюминкой” вечера, то прикупите примерно по 100-150 граммов всех сыров для каждого отдельного гостя.

Выбрать и заказать сыр для приготовления классической сырной тарелки можно на сайте специализированных интернет-магазинов. Так будет проще рассчитать количество нужного сыра.

Как правильно подавать сырную тарелку?

Во-первых, сразу же после возвращения из супермаркета или специализированного магазина, избавьтесь от пластиковых контейнеров. Сыр нужно хранить плотно завернутым в специальную вощеную бумагу, которая помогает продлить срок годности продукта и сохранить его вкусовые качества.

Во-вторых, большинство сырных деликатесов, например, сыр Лангр из коровьего молока, лучше всего подавать при комнатной температуре. Поэтому перед подачей к столу все сыры стоит вынуть из холодильника за 20-30 минут.

И конечно же, не забывайте о гарнирах! Сырные деликатесы отлично сочетаются со свежими фруктами, поджаренными хлебцами, крекерами, разнообразными ягодными джемами и соусами.