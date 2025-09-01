Как ловят голубых крабов…

Морган Толи – рыбак на крабов в третьем поколении и он работает на берегу Чесапикского залива. Однако он опасается, что его отрасль может оказаться под угрозой, так как все больше и больше молодых людей избегают традиционного вида деятельности, ориентированной на семейный бизнес.







Эй Филлипс, штат Мэриленд, живет за счет крабов, собранных во время отливов в заливе.

Морган Толи говорит: «Искусство ловли крабов передается из поколения в поколение. Не все знают, как ловить рыбу трот или ставить приманку для крабов».Поскольку все больше молодых людей, в поисках возможностей для трудоустройства с менее неустойчивой заработной платой, оставляют небольшие сельские береговые города, живущие за счет промысла крабов, будущее отрасли вызывает сомнение.Угроза сокращения рабочей силы является одной из угроз для промысла синих крабов в Чесапикского заливе. Местные власти кроме проблем с трудоспособным населением также должны бороться с экологическими проблемами.Синие крабы обитают вдоль восточного побережья Америки, от Новой Шотландии до Аргентины, но ракообразные уже давно ассоциируется именно с Чесапикским заливом, крупнейшим в США устьем с площадью поверхности 4480 квадратных миль.Исследователь Кира Хегги из Центра экологических исследований Смитсоновского университета (SERC) выпускает краба обратно в воду после мечения его пластиковым маркером.Количество крабов в 1990-х и начале 2000-х значительно уменьшилось , заставив некоторые компании начать импортировать мясо краба из Азии.Власти пытались исправить проблему с уменьшением количества крабов, ограничив улов крабов-самок.Большинство ограничений были введены в действие в 2008 г. Крабы спариваются только один раз в год и мигрируют к устью залива, чтобы воспроизвестись, а самки-крабы, выловленные рыбаками, часто еще не производили потомство.Краб с пластиковой тегой, благодаря которой будет собираться информация о крабах в заливе.Крабы, которые вылавливаются, должны соответствовать определенным требованиям, у них должен быть определенной толщины панцирь. Минимальные требования к размерам зависят от пола краба, сезона и других критериев.«Защита самок очень важный фактор, но они не могут гарантировать высокий улов», сказал Огберн, отметив, что другие факторы, такие как погодные условия и загрязнения также играют свою роль.В 2014 году лодочники собрали 15 миллионов килограмм крабов в Чесапикском заливе, самый низкий уровень улова за последние 25 лет.В то время как количество улова крабов уменьшилось и зарплаты занятых на этом труде работников уменьшились, компании становятся все более зависимыми от труда иммигрантов.Знаменитые рестораны Филлипс Морепродукты теперь нанимают в основном мексиканских гастарбайтеров.Профессиональный потомственный рыбак Дэнни Ричардсон выходит в реку ловить крабов до восхода солнца.Исследователи метят крабов и отпускают их обратно в реку Нантикок.Работник разгружает вагонетку приготовленных крабов с корабля для компании А.Е. Филлипс.Крабовая "гонка" во время ежегодного национального местного фестиваля и праздника Крабовидная Дерби.Участница конкурса во время национального местного фестиваля и праздника Крабовидная Дерби.Магазин морепродуктов Линтон и ресторан рекламирует крабов для продажи.