С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 566 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    дааааа нищета и бедность - основные отличительные черты "бахатой" совдепии ....сегодня в "бедной " России только авто...Как копили на «Мо...
  • Амара Карпова
    Красотище😍10 живописнейших ...
  • Ингерман Ланская
    камуноидный режим только ли это тварил? камуноиды все 70 лет держали Русских в нищете и бедности, а кормили все окраи...Туннель Саланг: з...

Как ловят голубых крабов…

Морган Толи – рыбак на крабов в третьем поколении и он работает на берегу Чесапикского залива. Однако он опасается, что его отрасль может оказаться под угрозой, так как все больше и больше молодых людей избегают традиционного вида деятельности, ориентированной на семейный бизнес.

Как ловят голубых крабов…

Эй Филлипс, штат Мэриленд, живет за счет крабов, собранных во время отливов в заливе.

Морган Толи говорит: «Искусство ловли крабов передается из поколения в поколение. Не все знают, как ловить рыбу трот или ставить приманку для крабов».

Поскольку все больше молодых людей, в поисках возможностей для трудоустройства с менее неустойчивой заработной платой, оставляют небольшие сельские береговые города, живущие за счет промысла крабов, будущее отрасли вызывает сомнение.

Угроза сокращения рабочей силы является одной из угроз для промысла синих крабов в Чесапикского заливе. Местные власти кроме проблем с трудоспособным населением также должны бороться с экологическими проблемами.

Синие крабы обитают вдоль восточного побережья Америки, от Новой Шотландии до Аргентины, но ракообразные уже давно ассоциируется именно с Чесапикским заливом, крупнейшим в США устьем с площадью поверхности 4480 квадратных миль.

Как ловят голубых крабов…

Исследователь Кира Хегги из Центра экологических исследований Смитсоновского университета (SERC) выпускает краба обратно в воду после мечения его пластиковым маркером.

Количество крабов в 1990-х и начале 2000-х значительно уменьшилось, заставив некоторые компании начать импортировать мясо краба из Азии.

Власти пытались исправить проблему с уменьшением количества крабов, ограничив улов крабов-самок.
Большинство ограничений были введены в действие в 2008 г. Крабы спариваются только один раз в год и мигрируют к устью залива, чтобы воспроизвестись, а самки-крабы, выловленные рыбаками, часто еще не производили потомство.

Как ловят голубых крабов…

Краб с пластиковой тегой, благодаря которой будет собираться информация о крабах в заливе.

Крабы, которые вылавливаются, должны соответствовать определенным требованиям, у них должен быть определенной толщины панцирь. Минимальные требования к размерам зависят от пола краба, сезона и других критериев.

Как ловят голубых крабов…

«Защита самок очень важный фактор, но они не могут гарантировать высокий улов», сказал Огберн, отметив, что другие факторы, такие как погодные условия и загрязнения также играют свою роль.

В 2014 году лодочники собрали 15 миллионов килограмм крабов в Чесапикском заливе, самый низкий уровень улова за последние 25 лет.

В то время как количество улова крабов уменьшилось и зарплаты занятых на этом труде работников уменьшились, компании становятся все более зависимыми от труда иммигрантов.

Как ловят голубых крабов…

Знаменитые рестораны Филлипс Морепродукты теперь нанимают в основном мексиканских гастарбайтеров.

Как ловят голубых крабов…

Как ловят голубых крабов…

Профессиональный потомственный рыбак Дэнни Ричардсон выходит в реку ловить крабов до восхода солнца.

Как ловят голубых крабов…

Как ловят голубых крабов…

Исследователи метят крабов и отпускают их обратно в реку Нантикок.

Как ловят голубых крабов…

Как ловят голубых крабов…

Как ловят голубых крабов…

Как ловят голубых крабов…

Работник разгружает вагонетку приготовленных крабов с корабля для компании А.Е. Филлипс.

Как ловят голубых крабов…

Как ловят голубых крабов…

Крабовая “гонка” во время ежегодного национального местного фестиваля и праздника Крабовидная Дерби.

Как ловят голубых крабов…

Как ловят голубых крабов…

Участница конкурса во время национального местного фестиваля и праздника Крабовидная Дерби.

Как ловят голубых крабов…

Магазин морепродуктов Линтон и ресторан рекламирует крабов для продажи.

Как ловят голубых крабов…

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник
даниэл ричардсон
центр экологических исследований
а.е.филлипс
национальный местный фестиваль
анатолий морган
смитсоновский университет
кира хегги
наверх