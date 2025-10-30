9 ошибок при уходе, которые то и дело допускают обладательницы тонких волос

Тонкие волосы быстро пачкаются, плохо укладываются, путаются и практически лишены объема

1. Скажите «Да» многослойной стрижке

В 2021 году в моду снова возвращаются каскад и лесенка

2. Не гонитесь за мягкостью и шелковистостью

Тонкие локоны, наоборот, нужно делать более жесткими, чтобы они хорошо выглядели и держали форму / Фото: avon-061.ru

3. Используйте поменьше кондиционера

Обращайте внимания на кондиционеры с пометкой «невесомый» / Фото: irecommend.ru

4. Часто мойте голову

Подберите оптимальный график мытья волос, исходя из их состояния / Фото: klopsovet.ru

5. Не перебарщивайте с шампунем

Оптимальное количество средства для одного мытья - порция размером с одну-две горошины / Фото: watsons.ua

6. Определите оптимальную длину

Не гонитесь за длиной волос, а подбирайте прическу, которая украсит именно вас / Фото: moyzhurnal.com

7. Подберите правильного стилиста

Сперва запишитесь к мастеру на укладку, чтобы оценить, как он работает и узнать больше информации / Фото: elleonora.ru

8. Укладывайте волосы феном

/ Фото: image1.thematicnews.com

9. Подберите подходящий оттенок

Из-за повреждения стержня волосков окрашенные локоны выглядят более плотными и подвижными / Фото: avrorra.com