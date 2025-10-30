9 ошибок при уходе, которые то и дело допускают обладательницы тонких волос

Тонкие волосы быстро пачкаются, плохо укладываются, путаются и практически лишены объема
Тонкие волосы доставляют множество неудобств. Они быстро пачкаются, плохо укладываются, путаются и практически лишены объема. Однако это не значит, что ситуацию нельзя исправить. При правильном уходе тонкие волосы превратятся в роскошную шевелюру.
1. Скажите «Да» многослойной стрижке
В 2021 году в моду снова возвращаются каскад и лесенка
Бытует мнение, что стрижка слоями делает волосы еще тоньше. Однако грамотно подобранный стиль поможет сделать прическу объемнее, а заодно и подчеркнуть черты лица. Часть волос обрежется и за счет этого они станут более легкими и игривыми. А подвижные локоны выглядят намного гуще. В 2021 году в моду снова возвращаются каскад и лесенка, так что воспользуйтесь моментом обновить стрижку.
2. Не гонитесь за мягкостью и шелковистостью
Тонкие локоны, наоборот, нужно делать более жесткими, чтобы они хорошо выглядели и держали форму / Фото: avon-061.ru
Индустрия красоты твердит, что идеальные волосы должны быть мягкими и шелковистыми. Однако так ли это на самом деле? Кондиционеры, маски, масла и другие смягчающие средства утяжеляют волосы и делают их более вялыми, слабыми и необъемными. Тонкие локоны, наоборот, нужно делать более жесткими, чтобы они хорошо выглядели и держали форму. Вместо разглаживающих и маслянистых продуктов используйте спреи и муссы. Средства добавят прикорневого объема и немного уплотнят волосы, так что визуально они будут казаться гуще.
3. Используйте поменьше кондиционера
Обращайте внимания на кондиционеры с пометкой «невесомый» / Фото: irecommend.ru
Как мы уже выяснили, кондиционер придает тонким волосам нежелательный эффект. Но, если после отказа от средства локоны становятся слишком сухими, наносите продукт только на кончики. Следите, чтобы кондиционер не попадал на кожу головы, поскольку так он утяжелит волосы у корней. Также не стоит использовать несмываемые средства. Обращайте внимания на кондиционеры с пометкой «невесомый».
4. Часто мойте голову
Подберите оптимальный график мытья волос, исходя из их состояния / Фото: klopsovet.ru
Как правило, у обладательниц тонких волос быстро жирнятся локоны. Даже если помыть голову утром, то уже к обеду шевелюра выглядит несвежей. Подберите оптимальный график мытья волос, исходя из их состояния и не смотрите на подруг, которые проводят процедуру раз в два-три дня. В крайнем случае - просто намочите и высушите локоны. Это тоже поможет освежить прическу.
5. Не перебарщивайте с шампунем
Оптимальное количество средства для одного мытья - порция размером с одну-две горошины / Фото: watsons.ua
Старайтесь использовать поменьше шампуня, чтобы он хорошо вымывался и дополнительно не утяжелял волосы. Оптимальное количество средства для одного мытья - порция размером с одну-две горошины. Если такого объема недостаточно, увеличивайте его постепенно. Еще одно правило - не выливайте сразу всю горсть на волосы. Сперва разотрите шампунь в ладонях, а затем массажными движениями нанесите его на кожу головы. При этом не нужно распределять средство по волосам и до кончиков. Во время смывания мыльная вода очистит локоны и убережет их от сухости, которая может возникнуть из-за шампуня.
6. Определите оптимальную длину
Не гонитесь за длиной волос, а подбирайте прическу, которая украсит именно вас / Фото: moyzhurnal.com
Многим девушкам хочется иметь длинные локоны, однако с тонкими волосами это не всегда возможно. Они медленно растут и уязвимы к повреждениям, поэтому постоянно ломаются. Отчаиваться не стоит, ведь выбирая между локонами средней длины и косой до пояса, первый вариант выглядит намного выигрышнее. Не гонитесь за длиной волос, а подбирайте прическу, которая украсит именно вас.
7. Подберите правильного стилиста
Сперва запишитесь к мастеру на укладку, чтобы оценить, как он работает и узнать больше информации / Фото: elleonora.ru
Если готовы к переменам в образе, подойдите к этому вопросу ответственно. Во-первых, обратите внимание на женщин (знакомых или знаменитостей) с тонкими волосами и посмотрите, какие прически они носят. Во-вторых, изучите портфолио стилиста, уточните, работает ли он с локонами подобной текстуры. В-третьих, сделайте небольшой тест-драйв. Сперва запишитесь к мастеру на укладку, чтобы оценить, как он работает и узнать больше информации. Если вас все устроит, можно записываться на стрижку.
8. Укладывайте волосы феном
/ Фото: image1.thematicnews.com
Просто высушить волосы - недостаточно, важно их правильно уложить. Поможет в этом теплый и прохладный, но не горячий воздух, который придаст тонким локонам желаемую пышность. Расчесывать можно только сухие или полусухие волосы, поскольку мокрые легко повредить. Возьмите брашинг и уложите каждую прядь сперва теплым воздухом (чтобы придать объем), а затем холодным (для фиксации локона). Если расчески нет под рукой, примените «сушку пальцами», которая поможет сделать волосы объемнее.
9. Подберите подходящий оттенок
Из-за повреждения стержня волосков окрашенные локоны выглядят более плотными и подвижными / Фото: avrorra.com
Окрашивание также играет важную роль для тонких локонов. Из-за повреждения стержня волосков они выглядят более плотными и подвижными, придавая шевелюре дополнительный объем и толщину. Однако такой трюк сработает только с натуральными оттенками или приближенному к родному. Обесцвеченные волосы будут выглядеть еще тоньше, плюс блонд сильно повреждает локоны. Черные локоны - тоже не лучший вариант, поскольку шевелюра будет казаться постоянно грязной. Также стоит воздержаться от экстремально ярких оттенков.
