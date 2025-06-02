Зачем нужен ящик под духовкой: факт, который реально удивит

А как вы используете выдвижной ящик под духовкой? Наверняка храните в нем различную кухонную утварь: противни, формы для запекания, сковороды и прочее. Однако, оказывается, у этого предмета есть более полезная и практичная функция.
В современных духовых шкафах нижний ящик часто отсутствует – производители стараются сделать приборы более компактными и функциональными, поэтому отказываются от данного отсека в пользу других полезных решений.
Современное поколение искренне считает, что ящик создавался для хранения посуды – и это неудивительно, ведь на большинстве кухонь очень мало места, поэтому каждая полка и ниша используется с умом. Однако на самом деле его истинная функция кроется в другом.
1. Зачем нужен ящик под духовкой?
Многие не знают о предназначении этого ящика. / Фото: shoes-web.ru
Итак, давайте перейдем к ответу на главный вопрос. Действительно, ящик под духовкой предназначен для хранения…но только не посуды, а готовой еды, которую вы только что сняли с плиты или вытащили из духовки. Это своего рода теплая полка, временное пристанище для блюд, созданное для того, чтобы они не остыли, а также не утратили свою свежесть и аромат.
Изобретение очень полезное и актуальное, ведь оно позволяет приготовить ужин заранее, а не суетиться на кухне, когда гости уже стоят на пороге. Также оно оказывается незаменимым, если вы уже планировали накрывать на стол, но члены семьи позвонили и сказали, что задерживаются на работе или стоят в пробке. Конечно, можно по привычке оставить форму с блюдом прямо в духовке, но тогда есть риск пересушить его.
Особенно это удобно в случае с десертами. Пока гости наслаждаются мясом, нахваливают ваши салаты и обсуждают последние новости, пирог или булочки спокойно дожидаются своей очереди в ящике – а вы не переживаете, что они остынут или пересохнут. У ящика есть еще одна интересная функция, но ею могут похвастаться лишь некоторые газовые плиты. Если в приборе нагревательный элемент находится внизу, то отсек можно использовать в качестве гриля. К сожалению, очень мало хозяек знают о том, что в выдвижном шкафу можно подрумянить верх мяса, рыбы, лазаньи или запеканки, а ведь это отличный «завершающий» элемент блюда
2. Как ящик сохраняет тепло?
Чтобы блюдо точно не остыло, его заворачивают в фольгу. / Фото: pinterest.com
Так как этот отсек располагается прямо под основной камерой духовки, когда в ней что-то готовится, он улавливает часть тепла и сохраняет его продолжительное время. Благодаря этому блюда, которые находятся в ящике, сохраняют комфортную температуру – не остывают и не перегреваются.
3. Можно ли хранить в ящике посуду?
В ящике часто хранят посуду. / Фото: dommebely.ru
Несмотря на то, что изначальная задумка создателей духовок была отличной, некоторые хозяйки редко пользуются духовками, предпочитая готовить его на плиту, в мультиварке или аэрогриле. В этом случае целесообразнее использовать ящик именно для хранения посуды (особенно, если кухня не отличается большими габаритами). Сковороды, противни, формы для запекания – эта и другая кухонная утварь прекрасно помещается в отсеке и всегда находится под рукой. То есть ящик выполняет сразу две функции: поддерживает порядок на кухне и помогает в качественной организации хранения.
4. Что нельзя класть в ящик?
Использовать ящик для инструментов – не очень хорошая идея. / Фото: pro-remont.mediasalt.ru
Если посуда спокойно может храниться в отсеке под духовкой, то есть несколько вещей, которые категорически нельзя туда класть. Мы говорим о кухонных полотенцах, инструментах, салфетках для уборки, бытовой химии, а также любых бумажных изделиях. Эти предметы легко воспламеняются при нагреве, и если вы вдруг забудете убрать их из ящика, когда будете использовать духовку, появится риск возгорания.
Также не стоит убирать туда стаканы, бокалы, тарелки и кружки. Во-первых, вам будет не слишком удобно постоянно наклоняться за ними, а во-вторых, нельзя не согласиться, что горячая духовка – не самый лучший сосед для стеклянной, фарфоровой или керамической посуды. Она может попросту лопнуть, когда вы будете что-то готовить в духовке. Кроме того, если вы будете запекать какое-то сочное блюдо, например, утку я яблоками, капли соуса, вытекшего из противня, могут попасть в нижний ящик. А теперь представьте, как долго вы будете отмывать капли жира со стеклянных бокалов. Вот и мы о том же.
Бонус: 5 вещей, которыми мы также пользуемся неправильно
Отверстие помогает измерить порцию спагетти. / Фото: tourister.ru
Ящик под духовкой – не единственная вещь, об истинном предназначении которой не догадываются хозяйки. Есть еще несколько предметов, которыми они зачастую пользуются неправильно.
• Пресс для чеснока. Мы привыкли с его помощью измельчать чеснок, а знали ли вы, что он также может очистить зубчики от шелухи? Нужно лишь отрезать кончик, положить зубчик в пресс и сжать ручки – вуаля, перед вами полностью очищенный чеснок, который дальше можно использовать по назначению.
• Ложка для спагетти. Наверняка вы миллион раз задавались вопросом, зачем нужно отверстие посередине ложки. Оказывается – это мерка для одной порции спагетти и любых других длинных макарон. В отверстие помещается ровно 80 граммов, что считается идеальной порцией для одного человека. Теперь вы сможете готовить макароны по количеству персон, не переживая, что кому-то не хватит спагетти или их останется в кастрюле слишком много.
• Хранение в холодильнике. Яйца и молоко, которые мы привыкли держать на дверце холодильника, на самом деле хранить там нельзя (хоть это и очень удобно). Температура, которая держится на полке, абсолютно не подходит для этих продуктов, поэтому они портятся гораздо быстрее, чем должны.
• Отверстие в разделочной доске. Мы используем его для хранения доски, чтобы подвесить ее за крючок, но на самом деле отверстие нужно для того, чтобы аккуратно ссыпать нарезанные продукты в кастрюлю, тарелку или сковороду.
• Сотейник или кастрюля с длинной ручкой. Обычно в такой ручке есть отверстие, и нет, оно никак не связано с удобством хранения посуды. Отверстие нужно для того, чтобы вы вставляли в нее деревянную ложку или лопатку, которой перемешиваете содержимое кастрюли. Отличное решение, ведь вам не нужно думать, куда положить грязную ложку.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии