Зачем нужен ящик под духовкой: факт, который реально удивит

1. Зачем нужен ящик под духовкой?

Многие не знают о предназначении этого ящика. / Фото: shoes-web.ru

2. Как ящик сохраняет тепло?

Чтобы блюдо точно не остыло, его заворачивают в фольгу. / Фото: pinterest.com

3. Можно ли хранить в ящике посуду?

В ящике часто хранят посуду. / Фото: dommebely.ru

4. Что нельзя класть в ящик?

Использовать ящик для инструментов – не очень хорошая идея. / Фото: pro-remont.mediasalt.ru

Бонус: 5 вещей, которыми мы также пользуемся неправильно

Отверстие помогает измерить порцию спагетти. / Фото: tourister.ru