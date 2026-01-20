За что Кевина Костнера 13 раз номировали на антипремию «Золотая малина»

Харизматичный телохранитель в одноименной ленте, отважный и справедливый Робин Гуд, «бледнолицый» лейтенант — самые известные и любимые зрителями роли Кевина Костнера, которому в январе этого года исполнилось 65 лет. На протяжении всей творческой карьеры популярный актер бессменно носил образ романтического героя, примера силы, мужественности, отваги и харизмы, причем не только в кино, но и в жизни. К слову, Кевина, готового на все ради любви, до сих пор называют последним романтиком Голливуда.
Кевин Майкл Костнер — американский актёр, продюсер, кинорежиссёр.
Кевин Майкл Костнер (Kevin Michael Costner) — американский актёр, продюсер, кинорежиссёр и музыкант. Обладатель премий «Золотой глобус» (1991, 2013) и «Эмми» (2012). В 1991 году стал обладателем двух премий «Оскар» — за лучшую режиссуру и за лучший фильм. Костнер - один из шести режиссёров в истории мирового кино, получивших золотую статуэтку за дебютный фильм. К тому же он удостоен Звезды на голливудской «Аллее славы». Фильмография Костнера, как актера, насчитывает более шести десятков ролей, и более десятка работ, как актера, режиссера и продюссера.
Сильная, волевая и вместе с тем романтичная личность — вот амплуа Кевина Костнера, которое навсегда покорило сердца зрителей, невзирая на то, что карьерный его путь был усыпан не только лаврами, но и шипами.
Перелистывая страницы биографии
Кевин Майкл Костнер родился в январе 1955 года в Комптоне, на окраине Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Он – младший из трёх сыновей в семье. Отец - Уильям Костнер был инженером-электриком, а мама служила в департаменте здравоохранения. Идеалом мужчины, достойным подражания, для мальчиков был их отец. В особенности для Кевина, с раннего детства одержимого бейсболом.
Кевин Костнер в молодые годы.
Но когда пришло время, ему по настоянию родителей пришлось поступить в Калифорнийский университет на курс маркетинга и финансов в Фуллертоне. Выбрав факультет экономики, юноша стал одним из лучших студентов на своем курсе. Ему все прочили блестящую карьеру финансиста, однако во время учебы на 1-м курсе он неожиданно для самого себя увлекся театром и вступил в театральную студию университета. После университетских лекций он спешил на уроки актёрского мастерства, а ночами репетировал роли, пытаясь овладеть новой для себя профессией.
Нужно отметить, что это увлечение никоим образом не отразилось на успеваемости будущего актера - университет он окончил с отличием, а после даже устроился на работу маркетологом. Хотя на самом деле его мало привлекала сфера маркетинга, Кевина безудержно манила своими горизонтами профессия актера. Однако дорога в Голливуд для будущей звезды экрана оказалась довольно длинной и извилистой.
Судьбоносная встреча
Кевин Костнер и Синди Сильва.
Именно в то время в судьбе Кевина произошли значительные перемены. Практически сразу же после окончания университета в 1978 году Кевин женился на Синди Сильве (Cindy Silva), которая была подругой детства. А во время свадебного путешествия в Мексику он совершенно случайно оказался в соседнем кресле самолёта с самим Ричардом Бёртоном. Тем самым семикратным номинантом на «Оскар», дважды женатым на Элизабет Тейлор. Намётанный глаз продюсера сразу увидел в парне творческий потенциал, и весь перелет они с Кевином обсуждали его актерское будущее, если тот решится на отчаянный шаг и переедет в Голливуд.
Эта случайная встреча послужила импульсом для активных действий. Кевин уволился с работы и с молодой супругой, которая во всем поддерживала мужа, переехал в Лос-Анжелес. Тяжёлые наступили времена. Кевин поначалу, чтобы содержать семью, а также оплачивать жильё и актерские курсы кое-как перебивался массовками, а в свободное время подрабатывал на жизнь нелегким физическим трудом - водил грузовик, даже ходил в море на рыболовецком судне. Иногда подрабатывал туристическим гидом. Но при этом не оставлял попыток прорваться в индустрию кино. Синди, поддерживающая мужа во всех его начинаниях, также устроилась на более высокооплачиваемую работу, чтобы помочь мужу свести концы с концами.
Карьера актера
Кадр из фильма «Дикий пляж». (1981 год).
Первую роль Костнер получил в 1981 году в эротической комедии «Дикий пляж» о развлечениях «горячих девочек». Эта лента была в то время малоизвестной. Однако спустя несколько лет, когда популярность Костнера пошла вгору, компания Troma, производящая низкопробное кино, выкупив права на показ, запустила фильм в повторный прокат, строя рекламную кампанию вокруг имени Кевина и пытаясь заработать на его популярности. Сам же актер предпочитал не говорить и не вспоминать о своей дебютной роли.
Кевин Костнер в кинофильме «Сильверадо».
Однако следующая роль — в вестерне «Сильверадо», снятом Лоуренсом Кэзданом, вывела актёра на совершенно иной уровень. Его игру увидел Брайан Де Пальма, искавший в то время «новое лицо» для экранизации мемуаров федерального агента Элиота Несса, которого и сыграл Костнер в блокбастере «Неприкасаемые» (1987). Партнёрами Кевина стали Роберт Де Ниро, Энди Гарсиа и Шон Коннери. Фильм, превзошедший все ожидания, имел огромный успех у зрителя, собрал немало призов, включая «Оскара», а Кевин сразу стал известным и встал на одну ступень с самыми популярными актерами Голливуда.
Кадр из кинофильма «Поле его мечты».
Две последующие работы, в фильмах «Дархэмский бык» (1988) и «Поле его мечты» (1989) приносят актёру ещё больший триумф и славу. К слову, кассовый успех этих картин позволил Кевину собрать необходимую сумму денег для своего дебюта в качестве режиссёра.
Карьера режиссера
Триумфальным успехом для Костнера стал режиссёрский дебют в кинодраме «Танцующий с волками», вышедшей на экраны в 1990 году, о событиях времён Гражданской войны в Америке. Мало того, главную роль «бледнолицего» лейтенанта, для которого индейское племя стало семьёй, в историческом фильме Кевин исполнил самостоятельно.
Кадр из кинофильма «Танцующий с волками».
Для Костнера, как режиссера, было весьма принципиально создать свой фильм на самом высоком уровне. Языку племени Лакота исполнителей обучала профессор Дорис Чардж, а когда съёмочная группа вышла из бюджета, Кевин Костнер выложил огромную сумму из своего кармана. Впоследствии его инвестиции оправдались: фильм в прокате заработал больше 180 миллионов долларов.
Картина, неожиданно ставшая одним из кинохитов года, получила теплые отзывы зрителей и критиков, а также немало наград, среди которых 12 номинаций на Оскар и 7 золотых статуэток, в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру. Помимо наград и оваций картина принесла Кевину ещё и 50 миллионов долларов, мировую известность и статус одного из лучших голливудских актёров.
Кадр из кинофильма «Танцующий с волками».
И это невзирая на то, что Кевин нарушил чуть ли не все неписанные правила, которые должен соблюдать режиссер-дебютант: не делать натурные съёмки, не работать с детьми и животными, не снимать себя в главной роли и особо не увлекаться хронометражом.
И, что самое интересное, индейское племя Лакота, которое участвовало в съемках, пригласило Кевина в старейшины, а признательность коренного населения Америки дорогого стоило.
Противоречивость мнений и премии «Золотая малина»
Кадр из кинофильма «Робин Гуд: Принц воров» (1991 год).
«Робин Гуд: Принц воров» (1991)
Далее с карьерой Костнера-режиссера начало происходить нечто непонятное. Так, неоднозначно был воспринят его фильм «Робин Гуд: Принц воров» (1991). Миллионы поклонников полюбили Костнера за эту роль, а профессиональные критики сочли её провальной. Кевину Костнеру присудили «Золотую малину» за худшую мужскую роль. Тем не менее, фильм в прокате имел большой коммерческий успех.
Кадр из кинофильма «Телохранитель» (1992 год).
«Телохранитель»(1992)
Подобным образом была встречена и кинолента «Телохранитель» (1992), прославившая Уитни Хьюстон и заставившая миллионы женщин мечтать о таком же надёжном и молчаливом возлюбленным, каким выглядел на экране герой Кевина Костнера. И вновь прохладные отзывы критиков о его работе были ложкой дегтя в бочке меда. Но Костнера не больно уж волновало мнение профессионалов — главным он всегда считал мнение зрителей, которые без всяких условностей приняли и полюбили «Телохранителя».
Весьма примечательна предыстория, создания этой киноленты, после выхода которой в прокат Кевин возглавил список секс-символов. Костнер, будучи продюсером драмы «Телохранитель», почти два года уговаривал Уитни Хьюстон принять приглашение на главную роль. Певица же, ссылаясь на неопытность, поначалу отказывалась, но, в конце концов, согласилась, а потом в глубине души не раз пожалела о своем решении. Во время съёмок у неё на нервной почве случился выкидыш, а после премьеры картины Уитни,впрочем, как и сам Кэвин, получила «Золотую малину» за худшую игру - критики назвали картину бездарной.
К слову сказать, Кевину за свою творческую карьеру тринадцать раз приходилось становиться номинантом на эту премию, и в шести - ее обладателем.
Уитни Хьюстон.Кадр из кинофильма «Телохранитель» (1992 год).
Однако ни нападки критиков от киноискусства, ни негатив, публикуемый в прессе не смогли принизить огромную популярность этой роскошной любовно-детективной мелодрамы, которую до сих пор считают одной из лучших в истории кинематографа конца прошлого века.
Снятый Кевином фильм тут же стал кассовым суперхитом 1992 года, а песня «I will always love you», в исполнении Уитни Хьюстон, надолго оккупировала вершины мировых хит-парадов. Полная версия саундтрека к киноленте несколько лет удерживала статус самого продаваемого за всю историю кинематографа.
Кадр из кинофильма «Водный мир» (1995год).
«Водный мир» (1995)
В 1995 году Костнер вновь вернулся к режиссуре и в прокат вышла фантастическая картина «Водный мир». Повествующая об ужасных последствиях глобального потепления с Кевином в главной роли, имела баснословный для того времени бюджет в 175 миллионов долларов. Эта работа стала одним из главных парадоксов в американском кино: заработав в прокате немалую сумму, при столь же огромном бюджете, «Водный мир» получил низкие оценки критиков и был номинирован на очередную антипремию «Золотая малина» за худший фильм и худшую мужскую роль.
Черная полоса
Кевин Костнер - звезда Голливуда.
В 90-х Костнер снял еще несколько картин, которые негативно отразились на его репутации. К тому же и в личной жизни у нашего героя пошла черная полоса. Неожиданно для всех он развёлся с женой в 1994 году и стал настоящим ловеласом, меняя женщин как перчатки. Синди тогда сказала, что не узнаёт в этом человеке прежнего Кевина, с которым прожили вместе почти 17 лет, воспитывая троих детей.
Кадр из кинофильма «Почтальон» (1997год).
Творческий поиск Костнера также зашел в тупик — постановщики больше не видели в нём актерского потенциала, что подтвердилось провалом в прокате вышедших в то время картин с участием актёра: «Уайетт Эрп» (1994) и «Война» (1994). Фильм «Почтальон» (1997), снятый Кевином Костнером бюджетом в 80 миллионов долларов в прокате с треском провалился, собрав всего лишь 17. Герой, некогда возведённый на пьедестал, был низвержен.
Жизнь с чистого листа
Однако, всё проходит, прошло и это. В 2004 году 49-летний актер женился на Кристин Баумгартнер, которая почти на 20 лет моложе него. С прекрасной блондинкой Кевин познакомился на поле для гольфа, и случайная встреча быстро переросла во взаимную любовь.
Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер.
Свадьба была сыграна на ранчо в Колорадо, в присутствии трехсот приглашенных гостей, среди которых были Брюс Уиллис, Оливер Стоун и Тим Аллен.
Кевин Костнер и по сей день продолжает сниматься в привычном романтическом амплуа и всегда находит время для своих семерых детей: троих от первого брака с Синди - Энни (1984), Лили (1986) и Джо (1988), внебрачного сына от журналистки Бриджит Руни - Лиама (1996) и троих от Кристин Баумгартнер - Кайдена, Хэйса и Грейс. Он всех их очень любит и ни от кого не отказывается. Кевин запросто может собрать всех своих отпрысков вместе и отправиться с ними на прогулку.
Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер с детьми.
Кевин Костнер сейчас
В 2017 году актёр снялся в драме «Большая игра». С 2018 года Кевин принимает участие в съёмках многосерийного проекта «Йеллоустоун».
Вначале этого года звезде исполнилось - 65. Он совершенно ни о чем не жалеет и на камеру признается: «Я совершенно счастлив. Не горжусь некоторыми своими поступками и результатами, но знаю, что все решения в своей жизни я принимал самостоятельно. Я считаю, что это единственный верный способ достойно прожить свою жизнь».
Кевин Костнер
А на вопросы о своих промахах и неудачах в творческой карьере Кевин отвечает: «Настоящие герои падают и поднимаются, но в итоге добиваются своего, потому что остаются верными своим принципам и идеалам».
P.S.
Мало кто знает Кевина Костнера еще и в роли превосходного музыканта, поющего и на гитаре исполняющего забойный рок-н-ролл.
Кевин Костнер - музыкант.
Что любопытно, главный «телохранитель» нашей планеты приобрел свои первые вокальные навыки еще в детстве, выступая в церковном хоре. Позже он играл в группах, даже записывал неофициальные альбомы, сочинял тексты. В последние годы Кевин Костнер создал свою кантри-рок-группу «Modern West», с которой записывает собственные композиции, гастролирует по Европе, США, Канаде, играя традиционную американскую музыку.
