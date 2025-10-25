С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 584 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    каким только дерьмом не травил Народ оккупационный режим... из гнили да из плесени дерьмо гнали и спаивали  население...Какое «экзотическ...
  • Eduard
    Это сейчас молодняк с бородами даже стыдно!Почему в фильмах ...
  • Eduard
    Да потому что у них их небыло,брили!Почему в фильмах ...

Идеи для оформления подоконников и ниш в вашем доме

Делимся вдохновениями и советами по декорированию пространства.


Порой подоконники и ниши остаются незаслуженно забытым уголком в доме. Предлагаем несколько решений, которые помогут гармонично вписать эти зоны в общий стиль вашего жилища, сделать их функциональными и эстетически привлекательными.

1. Зеленая оранжерея





Самый простой способ оживить подоконник или нишу – разместить там растения.
Создайте мини-оранжерею, расставив разные виды цветов, суккулентов или трав для кулинарии. Следуйте принципу «от высшего к низшему», располагая самые высокие экземпляры у стены, а чуть ниже – декоративные кашпо с более миниатюрными растениями. Используйте красивые горшки, подходящие к общему стилю помещения, чтобы гармонично завершить композицию.
Если пространство позволяет, добавьте небольшую полочку: она не только увеличит место под горшки, но и внесет дополнительный акцент в интерьер.

2. Уютная зона для чтения или отдыха





Подоконник с мягкими подушками и пледом может легко превратиться в любимое место для уединения и чтения. Если позволяет высота подоконника, дополните его узким матрасиком или несколькими объёмными подушками. Для ниш подобные решения особенно актуальны – спланируйте встроенное сиденье или скамью, которую можно оформить текстилем и декором.
Сочетайте различные фактуры (бархат, хлопок, лен), чтобы создать атмосферу уюта и тепла. А небольшие настенные светильники или торшеры поблизости подарят дополнительный комфорт при вечернем чтении.

3. Место для экспозиции коллекций и памятных вещей





Ниши и подоконники прекрасно подходят для демонстрации предметов, которые вам особенно дороги: коллекций фарфора, фигурок, фотографий или сувениров из путешествий.
Выбирайте предметы, сочетающиеся по стилю и цвету, чтобы не перегружать пространство. Если ниша достаточно глубокая, можно установить узкие стеклянные полки или небольшие деревянные стеллажи.
Продумайте историю, которую рассказывает ваша коллекция. Группируйте вещи по темам или оттенкам, чтобы получилась гармоничная и интересная композиция

4. Акцентное освещение





Чтобы подчеркнуть красивые детали интерьера, используйте дополнительную подсветку – светодиодные линейки, гирлянды, накладные точечные светильники или маленькие настольные лампы на подоконнике. Такой приём создаст уютную атмосферу и визуально расширит пространство. В нишах можно установить встроенную подсветку: она позволит мягко выделить зону и сделает её центром внимания в вечернее время.
Определитесь с режущим светом. Теплые тона придадут уюта, а нейтральные или холодные будут скорее подчёркивать современные решения в интерьере.
Пусть ваши подоконники и ниши станут полноценной частью декора, которая отражает ваш стиль и индивидуальность. Немного фантазии и грамотных решений – и даже самый маленький подоконник сможет превратиться в уютный уголок, радующий глаз и помогающий расслабиться после долгого дня.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
наверх