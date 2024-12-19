История появления коктейля «Манхэттен»

«Коктейль Манхэттен», в состав которого входит красный вермут, биттер и бурбон, – пожалуй, один из самых популярных напитков в мире. Знатоки называют Манхэттен «дедушкой американских коктейлей» и уверяют, что это один из символов Америки. По одной из версий, идея его создания принадлежит… Дженни Черчилль, матери легендарного премьер-министра Великобритании.

Дженни Черчилль – создательница коктейля «Манхэттен».Дженни ЧерчилльПервое упоминание о коктейле «Манхэттен» можно найти в газете «Демократ» в 1882 году. Считается, что мысль смешать вермут, биттер и бурбон пришла в голову Дженни Черчилль (в девичестве Дженни Джером). Во время вечеринки, посвященной победе Самуэля Л. Тилдена на выборах, которая проходила в клубе «Манхэттен», Дженни попросила подать ржаной виски и вермут. Бармен смешал ингредиенты и подал напиток, украсив его вишенкой. Гости оценили коктейль, назвав его настоящим открытием вечера.Дженни и Уинстон Черчилль.Эту версию некоторые историки отвергают, ссылаясь на то, что в это время Дженни находилась в Бленхеймском дворце и была беременна Уинстоном. В то же время есть основания предполагать, что коктейль все-таки был впервые приготовлен в клубе «Манхэттен», располагавшемся на Пятой авеню.Согласно другим версиям, коктейль мог быть впервые приготовлен в знаменитом Hoffman House в Нью-Йорке, а его рецепт можно найти в книге Вильяма Шмидта «The Flowing Bowl», опубликованной в 1891 году.Коктейль «Манхэттен».Как бы там ни было, считается, что коктейль по оригинальному рецепту сегодня можно попробовать только в клубе «Манхэттен». Напиток известен во всем мире, считается одним из самых вкусных и ароматных. Традиционно он должен быть приготовлен на основе американского ржаного виски, но обычно в его основе – бурбон или канадский виски.Дом, в котором располагался клуб «Манхэттен» . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)