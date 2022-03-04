Обворожительная Теда Бара: первая женщина-вамп и секс-символ немого кино

Теда Бара (Theda Bara) - американский секс-символ немого кино.
В кинематографе актрисами часто эксплуатируется образ «femme fatale». Первой же роковой женщиной на большом экране стала Теда Бара. Загадочный образ, вызывающие костюмы, увлекательная легенда происхождения актрисы сделали ее первым секс-символом на киноэкране. Более того, именно Теду стали называть женщиной-вамп.
Теда Бара - актриса, популярная в 1915-1919 гг.
Будущая актриса Теодосия Гудман (Theodosia Goodman) родилась 22 июля 1885 года в Цинциннати (штат Огайо) в семье бедного еврейского портного. Когда девушке исполнилось 18 лет, она приехала в Нью-Йорк, мечтая стать актрисой. За 9 лет на театральных подмостках она не добилась никаких примечательных успехов.
На смену викторианскому силуэту пришел образ девушки-подростка. Теодосия с ее темными непослушными волосами и естественными соблазнительными изгибами совершенно не подходила под модные стандарты. Но именно этот фактор стал решающим в дальнейшей судьбе девушки.
«A fool there was» - фильм, который принес Теде Бара успех.
В 1915 году режиссер немого кино Фрэнк Пауэлл рискнул снять 29-летнюю девушку (она солгала, что ей было 25) в кино. Теодосии досталась роль «Вампирши» - таинственной незнакомки, совращающей мужчин и уничтожающей их семьи. Фильм имел большой успех, и актриса тут же приобрела популярность.
Теда Бара эксплуатировала образ восточной женшины.
Чтобы заинтересовать публику неизвестной актрисой, на киностудии для нее придумали новый имидж и легенду. Теодосия взяла псевдоним Теда Бара (Theda Bara). Рекламщики распространяли слухи, будто ее имя – это анаграмма «Арабская смерть» (Arab Death). На самом же деле Теда – это сокращение от полного имени актрисы, а Бара – среднее имя ее бабушки.
Теда Бара в роли Клеопатры.
В газетах писали, что Теда родилась в Египте, в тени Сфинкса от связи французского художника и арабской женщины. Актриса стала носить массивные украшения и наряды, ярко подкрашивала глаза, распускала волосы. Так девушка из бедной еврейской семьи стала загадочной женщиной с Востока.
Теда Бара в платье из павлиньих перьев.
Пиар-компания сработала, и публика с удовольствием шла на все фильмы с участием Теды Бары. Только в 1915 году актриса снялась в 11 кинолентах. Режиссер нещадно эксплуатировал ее образ роковой женщины или вампирши. Даже в фильме о Ромео и Джульетте сюжет переписали так, что Теда исполнила роль призрака главной героини. В голливудской прессе Теду называли не иначе как «Служанкой Дьявола», «Королевой вампиров», «Жрицей греха».
Теда Бара позирует с вороном.
В 1918 году по своей популярности Теда Бара уступала лишь Чарли Чаплину. Изобретатель Никола Тесла даже обещал отправить ее изображение на Марс.
Карьера актрисы длилась всего лишь пять лет, но за это время она снялась в 38 фильмах. Гонорар Теды возрос от 150 долларов в неделю до 4000 долларов. Но звезда Теды Бары закатилась также стремительно, как и взошла. Ей на смену пришли другие типажи.
Теда Бара со скелетом.
После ухода из кино Теда Бара стала светской львицей.
Довольно символично то, что подавляющее большинство фильмов с участием актрисы было уничтожено во время пожара на киностудии в 1937 году. Сама же Теда после ухода из кинематографа активно занималась благотворительностью. В 1921 году она вышла замуж за кинорежиссера Чарльза Брабина, их брак оказался очень крепким. Теда стала светской львицей, а ее дом охотно посещали голливудские звезды первой величины. Умерла актриса в 1955 году от рака желудка. Муж пережил ее всего на два года.
Мэрилин Монро в образе Теды Бара.
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