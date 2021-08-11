Почему не нужно выливать воду из-под макарон в раковину: как применить мутный отвар с пользой

Какая польза от макаронного отвара

Крахмал, содержащийся в макаронном отваре, имеет много положительных свойств. / Фото: timeundersun.com

Как правильно сливать воду

Доставайте макароны из воды шумовкой. / Фото: uh-vkusno.ru

Варианты и рецепты использования воды из-под макарон

Макаронный отвар применяется для разных целей. / Фото: womenstime.ru

Макаронный отвар в соусе выступает в качества загустителя. / Фото: wikihow.com

В макаронном отваре много витаминов, полезных для растений. / Фото: Dekormyhome.ru

Крахмал в составе макаронного отвара расщепляет жир

Макаронный отвар укрепляет волосы. / Фото: healthcuriositymagazine.com

Макаронный отвар снимает усталость с ног. / Фото: vsemzdorovye.ru

Макаронный отвар можно использовать для приготовления овощей на пару. / Фото: vannadecor.ru

Макаронный отвар можно использовать в качестве бульона для супа. / Фото: vpuzo.com

На воде из-под макарон можно замесить тесто для выпечки. / Фото: povar.ru