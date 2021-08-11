Почему не нужно выливать воду из-под макарон в раковину: как применить мутный отвар с пользой

Макароны являются одним из самых любимых продуктов у россиян, благодаря вкусу, универсальности, простоте и высокой скорости приготовления. Однако мало кто знает, что в кулинарии и быту можно также использовать воду, в которой варились макаронные изделия. Рассказываем, как ее можно применить с умом.
Какая польза от макаронного отвара
Крахмал, содержащийся в макаронном отваре, имеет много положительных свойств. / Фото: timeundersun.com
Макаронные изделия производятся из муки высшего сорта. При варке она выделяет крахмал, который является причиной того, что вода становится мутнее в процессе приготовления пасты.
Крахмал имеет множество положительных свойств, а его польза проявляется в следующем:
• снижает уровень холестерина;
• повышает иммунитет;
• при ожогах можно использовать смесь крахмала и соды;
• помогает устранить признаки похмелья и отечности;
• обволакивает стенки желудка и, тем самым, способствует продлению чувства сытости;
• останавливает процессы воспаления в организме;
• при повышенном давлении можно принимать ванны с добавлением крахмала.
Обратите внимание: Продукты с содержанием крахмала, которые проходят заводскую обработку, опасны для здоровья, так как в процессе к ним добавляют двуокись серы. Однако вода, в которой варились макароны, полностью безопасна и может использоваться в кулинарии, быту, косметических целях.
Как правильно сливать воду
Доставайте макароны из воды шумовкой. / Фото: uh-vkusno.ru
Вы можете использовать один из нижеперечисленных способов для сохранения отвара:
1. Поставить дуршлаг не в раковину, а в миску или кастрюлю, в которую и будет собираться вода.
2. Использовать специальные разновидности кастрюль, в которые уже встроен дуршлаг. После приготовления пасты его нужно будет вынуть из емкости вместе с макаронами, и дождаться, пока вода стечет в кастрюлю.
3. Когда вы готовите спагетти, используйте щипцы, чтобы переложить макаронные изделия из кастрюли на блюдо. Таким образом, жидкость останется нетронутой, и вы сможете применять ее в собственных целях. Если же готовятся небольшие по размеру макароны, например, вместо щипцов используйте шумовку – эффект от нее будет аналогичным.
Варианты и рецепты использования воды из-под макарон
Макаронный отвар применяется для разных целей. / Фото: womenstime.ru
Итак, мы разобрались, что вода, в которой варятся макароны, имеет множество положительных свойств. Однако, чтобы наш организм получил от нее максимум пользы, необходимо научиться правильно ее использовать.
Варианты применения:
• подкормка для комнатных растений;
• средство для мытья посуды;
• разнообразные соусы;
• укрепляющая маска для волос;
• ванночка для ног и ногтей;
• основа для теста.
Теперь переходим непосредственно к рецептам, в которых используется жидкость из-под макарон.
1. Соус к итальянской пасте
Макаронный отвар в соусе выступает в качества загустителя. / Фото: wikihow.com
Для приготовления томатного соуса к пасте необходимо поставить сковороду на огонь, положить туда томатную пасту либо мелко нарезанные помидоры (можно черри), добавить специи (тимьян, орегано, розмарин), чеснок, полить томатную смесь оливковым маслом, добавить макаронный отвар и обжаривать до готовности. Вода помогает регулировать уровень остроты и солености соуса, если вы нечаянно положили слишком много перца или соли. Пробуйте соус по ходу приготовления и добавляйте «волшебной» воды по мере необходимости, чтобы добиться идеального вкуса.
По информации Novate.ru, у жидкости из-под макарон есть еще один секрет: она выступает в роли эмульгатора. Поэтому, если вы приготовили какой-нибудь соус для пасты, но он получился слишком жидким, просто добавьте в него две столовые ложки «бульона» и перемешайте. Все дело в том, что крахмал, содержащийся в муке, выступает в роли загустителя и помогает «связать» компоненты соуса, которые расслаиваются в процессе приготовления.
2. Подкормка для цветов
В макаронном отваре много витаминов, полезных для растений. / Фото: Dekormyhome.ru
В крахмале содержится большое количество полезных витаминов, минералов и микроэлементов, поэтому ее можно смело использовать в качестве подкормки для цветов. Просто остудите макаронный отвар и полейте все комнатные растения, которые расположены в квартире. Они обязательно скажут вам: «Спасибо».
3. Средство для мытья посуды
Крахмал в составе макаронного отвара расщепляет жир
Вода с крахмалом является эффективной и в том случае, если вам нужно устранить пригоревший жир, а также помыть жирную посуду. Просто сложите грязные сковородки и тарелки в большую чашку, залейте макаронным отваром и подождите 30-40 минут. Дело в том, что крахмал способен расщеплять частички грязи, жира и прочих загрязнений, поэтому он без труда справится со следами от пищи. По истечении времени, смойте крахмальную пленку под напором горячей воды и протрите влажную посуду полотенцем.
4. Маска для волос
Макаронный отвар укрепляет волосы. / Фото: healthcuriositymagazine.com
Вода с содержанием крахмала поможет укрепить локоны, сделает их блестящими и шелковистыми. Все, что вам нужно сделать, – ополоснуть волосы отваром, а потом промыть пряди с помощью своего любимого шампуня. Маски и бальзамы после мытья шевелюры использовать не нужно.
5. Ванночка для ног
Макаронный отвар снимает усталость с ног. / Фото: vsemzdorovye.ru
Каблуки – это очень красиво, женственно, элегантно, но при этом и очень утомительно. Многим девушкам приходится целый день ходить в туфлях или босоножках на шпильке, а вечером они не чувствуют ног от усталости. Чтобы устранить отечность и болезненные ощущения, попробуйте испытать следующую домашнюю спа-процедуру. Возьмите обычный тазик, в котором вы обычно моете ноги, добавьте в него макаронного отвара, предварительно охлажденного до комнатной температуры, опустите туда ножки и подождите четверть часа. Чтобы усилить эффект от процедуры, используйте ванночку с массажным эффектом. Таким образом произойдет разгон лимфы, спадут отечность и усталость.
6. Овощи на пару
Макаронный отвар можно использовать для приготовления овощей на пару. / Фото: vannadecor.ru
Для тех, кто придерживается правильного питания, предлагаем следующий рецепт. После того, как вы сольете воду с макарон, сразу поставьте на кастрюлю с отваром миску с овощами. Очень важно это сделать до того, как пар перестанет подниматься над жидкостью, чтобы овощи хорошо приготовились.
7. Суп
Макаронный отвар можно использовать в качестве бульона для супа. / Фото: vpuzo.com
Продолжая тему о безотходном производстве, нельзя не упомянуть про суп, который также можно приготовить на основе макаронного отвара. Для этого нужно будет добавить в воду кусочек мяса, картофель и морковь, нарезанные кубиками, лук, зелень (по желанию) и варить до готовности всех ингредиентов.
8. Тесто
На воде из-под макарон можно замесить тесто для выпечки. / Фото: povar.ru
Так как крахмал по своим свойствам может заменить дрожжи, с его помощью можно приготовить пышное тесто для приготовления хлеба или пиццы. При этом важно учитывать, что вода уже подсоленная, чтобы в результате готовая выпечка не получилась пересоленной.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии