Как выбрать болгарский перец: мужской и женский? И какой из них слаще и вкуснее?

При покупке различных овощей и фруктов мы обычно не задумываемся, что есть мужские и женские плоды. Правда, это разделение не всегда имеет место быть. Но, некоторые плоды сада и огорода этим различаются. Так, например, хорошо всем нам известный болгарский перец полностью подходит под эту классификацию. А это значит, что мужские и женские плоды имеют свои различия. Кроме того, они имеют ещё и свои плюсы, и минусы, которые нужно уметь использовать при приготовлении блюд из этих овощей. Только в этом случае можно раскрыть неповторимый вкус и аромат этого красивого и ароматного овоща.

Как выбрать болгарский перец: мальчик или девочка?

Выбирая болгарский перец, мы обращаем внимание прежде всего на целостность плода, чтобы он был без гнили и повреждений. Безусловно, это важно, но не менее важно уметь выбирать плоды и по половому признаку. Почему? Сейчас будем разбираться.

Как определить пол болгарского перца?

Всё предельно просто. «Женский» перец состоит из 4-х камер, а «мужской» — из — 3-х. Эти «камеры» легко можно сосчитать, потому как они очень отчётливо выделяются на перце.

А чтобы облегчить себе задачу, перец можно перевернуть. Внизу каждая камера оканчивается «кончиком», считать которые будет ещё легче.

Какой болгарский перец лучше: женский или мужской?

«Мужской» перец имеет гораздо меньше косточек внутри, чем женский. Он более твёрдый по своей структуре, и более ароматный.

Из-за твёрдости плода такой перец хорошо подходит для тушения, из него хорошо варить суп и готовить вторые блюда. Используйте его там, где нужна термическая обработка продуктов.

Что касается перца женского, 4-х камерного, то в нём косточек намного больше, чем в мужских плодах. Но зато он слаще. Эти его свойства следует использовать правильно. Женский перец наиболее хорош в свежем виде, например, для приготовления салата или для украшения различных блюд. А вот термической обработке подвергать его не следует.

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