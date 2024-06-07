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Заготовка чая из листьев малины

Чай из листьев малины — очень вкусная и полезная альтернатива обычному черному чаю. Если на вашем участке растет несколько малиновых кустов, то приготовить такой чай не составит никакого труда.
Следуйте этим простым рекомендациям и тогда чай из листьев малины получится очень вкусным.



Процесс приготовления чая из листьев малины включает 3 этапа:

подвяливание листьев в банке;

ферментация;

сушка.

Подготовьте листья малины, тщательно промойте их.

У каждого листика удалите веточку и прожилки.



Подготовленные листочки поместите в банку и закройте крышкой. Поставьте банку на окно на солнечную сторону на сутки.



После подвяливания в банке листочки необходимо переложить в целлофановый пакет и отправить в заморозку на сутки. Разморозьте листочки и тщательно обомните их.



Накройте миску с листочками полотенцем и оставьте примерно на 1-2 суток при комнатной температуре для ферментации.
Разложите ферментированные листья на противне и подсушите в духовом шкафу при открытой дверце при температуре 50-60 градусов в течение 10-15 минут. Если процесс приготовления чая происходит в сезон сбора урожая малины, то вместе с листочками можно дополнительно подсушить несколько ягод малины, которые сделают чай еще более вкусным.


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