Заготовка чая из листьев малины

Чай из листьев малины — очень вкусная и полезная альтернатива обычному черному чаю. Если на вашем участке растет несколько малиновых кустов, то приготовить такой чай не составит никакого труда.

Следуйте этим простым рекомендациям и тогда чай из листьев малины получится очень вкусным.







Процесс приготовления чая из листьев малины включает 3 этапа:



подвяливание листьев в банке;



ферментация;



сушка.



Подготовьте листья малины, тщательно промойте их.

У каждого листика удалите веточку и прожилки.Подготовленные листочки поместите в банку и закройте крышкой. Поставьте банку на окно на солнечную сторону на сутки.После подвяливания в банке листочки необходимо переложить в целлофановый пакет и отправить в заморозку на сутки. Разморозьте листочки и тщательно обомните их.Накройте миску с листочками полотенцем и оставьте примерно на 1-2 суток при комнатной температуре для ферментации.Разложите ферментированные листья на противне и подсушите в духовом шкафу при открытой дверце при температуре 50-60 градусов в течение 10-15 минут. Если процесс приготовления чая происходит в сезон сбора урожая малины, то вместе с листочками можно дополнительно подсушить несколько ягод малины, которые сделают чай еще более вкусным.