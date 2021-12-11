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Красота невероятная: 20 фотографий очаровательных модниц из 1980-х


Женский образ 80-х годов.

Женский образ 80-х годов.

Все эти фотографии были сделаны в середине 1980-х фотографом Брайди Маком. Он фотографировал девушек из модельного бизнеса тех лет. И сегодня остаётся только поражаться, насколько естественна их красота.

1. Красота - это искусство


Красота невероятная: 20 фотографий очаровательных модниц из 1980-х


 

2. Мода на спорт и спортивную фигуру


Красота невероятная: 20 фотографий очаровательных модниц из 1980-х


 

3. Воздушный образ из шифона


Красота невероятная: 20 фотографий очаровательных модниц из 1980-х


 

4. Стройный и изящный силуэт


Красота невероятная: 20 фотографий очаровательных модниц из 1980-х


 

5. Красота тела и души


Красота невероятная: 20 фотографий очаровательных модниц из 1980-х


 

6. Акцент на бедра и плечи


Красота невероятная: 20 фотографий очаровательных модниц из 1980-х


 

7. Неотразимая и стильная


Красота невероятная: 20 фотографий очаровательных модниц из 1980-х


 

8. Само совершенство


Красота невероятная: 20 фотографий очаровательных модниц из 1980-х


 

9. Спорт всегда в моде


Красота невероятная: 20 фотографий очаровательных модниц из 1980-х


 

10. Стройная красотка


Красота невероятная: 20 фотографий очаровательных модниц из 1980-х


 

11. Спортивный образ жизни


Красота невероятная: 20 фотографий очаровательных модниц из 1980-х


 

12. Шарм - главный секрет женщины!


Красота невероятная: 20 фотографий очаровательных модниц из 1980-х


 

13. Пропорциональные формы фигуры


Красота невероятная: 20 фотографий очаровательных модниц из 1980-х


 

14. Красивое и загорелое женское тело


Красота невероятная: 20 фотографий очаровательных модниц из 1980-х


 

15. Обаятельная и привлекательная


Красота невероятная: 20 фотографий очаровательных модниц из 1980-х


 

16. Эталон красоты глазами мужчины


Красота невероятная: 20 фотографий очаровательных модниц из 1980-х


 

17. Самый главный ценитель красоты - это сын


Красота невероятная: 20 фотографий очаровательных модниц из 1980-х


 

18. Удивительный образ


Красота невероятная: 20 фотографий очаровательных модниц из 1980-х


 

19. Красота, вызывающая восхищение


Красота невероятная: 20 фотографий очаровательных модниц из 1980-х


 

20. Стандарты красоты 80-х годов


Красота невероятная: 20 фотографий очаровательных модниц из 1980-х


 

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Красота невероятная: 20 фотографий очаровательных модниц из 1980-х

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Красота невероятная: 20 фотографий очаровательных модниц из 1980-хПодписаться на мой Instagram
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