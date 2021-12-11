Красота невероятная: 20 фотографий очаровательных модниц из 1980-х

Женский образ 80-х годов.
Все эти фотографии были сделаны в середине 1980-х фотографом Брайди Маком. Он фотографировал девушек из модельного бизнеса тех лет. И сегодня остаётся только поражаться, насколько естественна их красота.
1. Красота - это искусство
2. Мода на спорт и спортивную фигуру
3. Воздушный образ из шифона
4. Стройный и изящный силуэт
5. Красота тела и души
6. Акцент на бедра и плечи
7. Неотразимая и стильная
8. Само совершенство
9. Спорт всегда в моде
10. Стройная красотка
11. Спортивный образ жизни
12. Шарм - главный секрет женщины!
13. Пропорциональные формы фигуры
14. Красивое и загорелое женское тело
15. Обаятельная и привлекательная
16. Эталон красоты глазами мужчины
17. Самый главный ценитель красоты - это сын
18. Удивительный образ
19. Красота, вызывающая восхищение
20. Стандарты красоты 80-х годов
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