8 идей, как вписать леопардовый принт в интерьер, чтобы не получился дом пещерного человека



Леопардовый принт, который долгое время считался безвкусицей, вновь вошел в моду. И речь не только об одежде, но и об интерьере. Если вам по душе смелые решения, и вы хотите добавить в интерьер квартиры изюминку, тогда анималистичный рисунок станет прекрасным вариантом. Novate.ru рассказывает, как добавить леопардовые пятна в интерьер и не переборщить. Леопардовый принт, который долгое время считался безвкусицей, вновь вошел в моду. И речь не только об одежде, но и об интерьере. Если вам по душе смелые решения, и вы хотите добавить в интерьер квартиры изюминку, тогда анималистичный рисунок станет прекрасным вариантом. Novate.ru рассказывает, как добавить леопардовые пятна в интерьер и не переборщить.

Как не создать джунгли?



Слишком много леопардовых деталей Слишком много леопардовых деталей

Если вы хотите разбавить свой интерьер анималистичным принтом, помните, что он должен присутствовать в небольшом количестве. В правильных дозах узор способен добавить обстановке уюта, индивидуальности и стиля, но если переборщить – получатся джунгли или дома пещерного человека. Поэтому баланс – ваша главная цель, к которой нужно стремиться.

Если вы только начинаете знакомиться с принтом, начните с небольших деталей: штор, декоративных подушек, абажура. Это отличный способ освежить интерьер и сделать его немного дерзким. Хотите большего? Тогда обратите внимание на более габаритные предметы интерьера. Кресло, ковер или даже плитка в ванной станут стильным дополнением квартиры. Но не забывайте об обязательном правиле – сочетании с нейтральными оттенками. Бежевый, белый, коричневый, молочный – это прекрасная база для тандема с леопардовым принтом. Сдержанные формы и строгие линии также будут хорошими компаньонами.

Какие акценты добавить в интерьер?

1. Подушки и пледы



Положите подушки на диван или плед на кресло Положите подушки на диван или плед на кресло

Одним из самых универсальных предметов декора, которые можно заменить в любой момент, в соответствии с сезоном или настроением, это подушки.

2. Ковер



Цветовая гамма может быть разной Цветовая гамма может быть разной

Леопардовый ковер – это смелый выбор, который может как испортить интерьер, так и улучшить его. Если у вас нейтральная квартира, в которой нет ярких акцентов, тогда этот вариант идеально вам подходит. Ковер добавит цвета, фактуры, тепла, но при этом не перетянет все внимание на себя. А еще один несомненный плюс такого изделия – его практичность. Если вы нечаянно уроните на леопардовый ковер кусочек пиццы или разольете кофе, пятно будет заметно гораздо меньше, чем на однотонном материале.

3. Декор



Картина и абажур для лампы Картина и абажур для лампы

Важно понимать, что интерьер строится не только на мебели и отделке. Гармоничным и завершенным его делают детали. Небольшие вазочки на полках, рамки для картин и зеркал, горшки для растений, уютные абажуры и даже самодельные обложки для книг – они способны объединить все составляющие интерьера в одну общую композицию. Поэтому смело можете выбирать именно леопардовый декор. Но помните – мелких вещей с таким узором не должно быть слишком много, иначе получится визуальный шум. Лучше остановится на двух-трех деталях.

4. Мебель



Кресло и пуфик с леопардовым принтом Кресло и пуфик с леопардовым принтом

Представьте ситуацию: вы надели классическое черное платье, сделали изысканный макияж и прическу, добавили немного украшений, но образ все равно получился скучным. Что может его разбавить? Правильно, акцентная сумка или обувь. Как только вы наденете лепардовые лодочки или возьмете в руки леопардовый клатч, базовый лук сразу станет стильным и запоминающимся.

Так же и с интерьером. В минималистичных квартирах часто не хватает акцентов, которые смогли бы добавить стиля, но как только вы покупаете леопардовое кресло или диван, выбираете леопардовую обивку для стульев, все сразу меняется. В итоге скучный уголок квартиры становится шикарным местом, достойным страницы в глянцевом журнале.

5. Акцентные стены



Наклейте обои или повесьте панно Наклейте обои или повесьте панно

В интерьерах 90-х и 2000-х часто можно было увидеть леопардовые обои, поэтому сейчас редко кто повторяет этот трюк, переживая, что обстановка будет выглядеть устаревшей. И все же дизайнеры предлагают рискнуть и пойти ва-банк. Вы можете использовать обои в любой комнате: прихожей, спальне и даже ванной. Сделайте полноценную акцентную стену, которая будет привлекать внимание, или же ограничьтесь настенным панно с леопардовым принтом – оно тоже будет смотреться отлично.

6. Текстиль



Шторы должны быть длинными Шторы должны быть длинными

Давно подбираете шторы для гостиной? Почему бы не остановиться на текстиле с леопардовым принтом? Длинные, струящиеся гардины, которые будут ниспадать на пол красивыми складками, придадут интерьеру изысканности и драматизма. Также можно добавить леопардовое одеяло на кровать – дорогой и роскошный вид будет обеспечен. Главное – соблюдать баланс, чтобы пространство не оказалось перегруженным.

7. Настенный декор



Пятна можно нарисовать через трафарет Пятна можно нарисовать через трафарет

Когда обои кажутся ту-мач, отдайте предпочтение ручной росписи или трафаретной печати, которая создаст на стенах леопардовый рисунок. Здорово, что вы можете сделать это своими руками – понадобится лишь краска, кисточка и трафарет. Можно использовать как классические оттенки, так и неожиданную цветовую гамму, например, розовую или золотую. Важно, чтобы фон был нейтральным – тогда точно все получится.

8. Аксессуары для кухни



Посуда и полотенца с леопардовым принтом Посуда и полотенца с леопардовым принтом

Чтобы вдохнуть жизнь в интерьер кухни, украсьте ее леопардовыми аксессуарами. Здесь вашу фантазию ничего не ограничивает: скатерть, фартук, полотенца, посуда, емкости для хранения – любая деталь будет смотреться уместно. А если боитесь переборщить, вместо классического леопардового рисунка в черно-коричневых тонах, выбирайте светлые пастельные оттенки.