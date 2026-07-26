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8 идей, как вписать леопардовый принт в интерьер, чтобы не получился дом пещерного человека


Леопардовый принт, который долгое время считался безвкусицей, вновь вошел в моду. И речь не только об одежде, но и об интерьере. Если вам по душе смелые решения, и вы хотите добавить в интерьер квартиры изюминку, тогда анималистичный рисунок станет прекрасным вариантом. Novate.ru рассказывает, как добавить леопардовые пятна в интерьер и не переборщить.

Как не создать джунгли?


Слишком много леопардовых деталей
Слишком много леопардовых деталей


Если вы хотите разбавить свой интерьер анималистичным принтом, помните, что он должен присутствовать в небольшом количестве. В правильных дозах узор способен добавить обстановке уюта, индивидуальности и стиля, но если переборщить – получатся джунгли или дома пещерного человека. Поэтому баланс – ваша главная цель, к которой нужно стремиться.

Если вы только начинаете знакомиться с принтом, начните с небольших деталей: штор, декоративных подушек, абажура. Это отличный способ освежить интерьер и сделать его немного дерзким. Хотите большего? Тогда обратите внимание на более габаритные предметы интерьера. Кресло, ковер или даже плитка в ванной станут стильным дополнением квартиры. Но не забывайте об обязательном правиле – сочетании с нейтральными оттенками. Бежевый, белый, коричневый, молочный – это прекрасная база для тандема с леопардовым принтом. Сдержанные формы и строгие линии также будут хорошими компаньонами.

Какие акценты добавить в интерьер?


1. Подушки и пледы


Положите подушки на диван или плед на кресло
Положите подушки на диван или плед на кресло


Одним из самых универсальных предметов декора, которые можно заменить в любой момент, в соответствии с сезоном или настроением, это подушки.
Несколько штук с леопардовым принтом отлично будут смотреться на диване нейтрального цвета, например, молочного или бежевого. На кресло или кровать можно небрежно накинуть пятнистый плед. Казалось бы, мелочи, но даже скучный, минималистичный интерьер после таких изменений заиграет новыми красками.

2. Ковер


Цветовая гамма может быть разной
Цветовая гамма может быть разной


Леопардовый ковер – это смелый выбор, который может как испортить интерьер, так и улучшить его. Если у вас нейтральная квартира, в которой нет ярких акцентов, тогда этот вариант идеально вам подходит. Ковер добавит цвета, фактуры, тепла, но при этом не перетянет все внимание на себя. А еще один несомненный плюс такого изделия – его практичность. Если вы нечаянно уроните на леопардовый ковер кусочек пиццы или разольете кофе, пятно будет заметно гораздо меньше, чем на однотонном материале.

3. Декор


Картина и абажур для лампы
Картина и абажур для лампы


Важно понимать, что интерьер строится не только на мебели и отделке. Гармоничным и завершенным его делают детали. Небольшие вазочки на полках, рамки для картин и зеркал, горшки для растений, уютные абажуры и даже самодельные обложки для книг – они способны объединить все составляющие интерьера в одну общую композицию. Поэтому смело можете выбирать именно леопардовый декор. Но помните – мелких вещей с таким узором не должно быть слишком много, иначе получится визуальный шум. Лучше остановится на двух-трех деталях.

4. Мебель


Кресло и пуфик с леопардовым принтом
Кресло и пуфик с леопардовым принтом


Представьте ситуацию: вы надели классическое черное платье, сделали изысканный макияж и прическу, добавили немного украшений, но образ все равно получился скучным. Что может его разбавить? Правильно, акцентная сумка или обувь. Как только вы наденете лепардовые лодочки или возьмете в руки леопардовый клатч, базовый лук сразу станет стильным и запоминающимся.

Так же и с интерьером. В минималистичных квартирах часто не хватает акцентов, которые смогли бы добавить стиля, но как только вы покупаете леопардовое кресло или диван, выбираете леопардовую обивку для стульев, все сразу меняется. В итоге скучный уголок квартиры становится шикарным местом, достойным страницы в глянцевом журнале.

5. Акцентные стены


Наклейте обои или повесьте панно
Наклейте обои или повесьте панно


В интерьерах 90-х и 2000-х часто можно было увидеть леопардовые обои, поэтому сейчас редко кто повторяет этот трюк, переживая, что обстановка будет выглядеть устаревшей. И все же дизайнеры предлагают рискнуть и пойти ва-банк. Вы можете использовать обои в любой комнате: прихожей, спальне и даже ванной. Сделайте полноценную акцентную стену, которая будет привлекать внимание, или же ограничьтесь настенным панно с леопардовым принтом – оно тоже будет смотреться отлично.

6. Текстиль


Шторы должны быть длинными
Шторы должны быть длинными


Давно подбираете шторы для гостиной? Почему бы не остановиться на текстиле с леопардовым принтом? Длинные, струящиеся гардины, которые будут ниспадать на пол красивыми складками, придадут интерьеру изысканности и драматизма. Также можно добавить леопардовое одеяло на кровать – дорогой и роскошный вид будет обеспечен. Главное – соблюдать баланс, чтобы пространство не оказалось перегруженным.

7. Настенный декор


Пятна можно нарисовать через трафарет
Пятна можно нарисовать через трафарет


Когда обои кажутся ту-мач, отдайте предпочтение ручной росписи или трафаретной печати, которая создаст на стенах леопардовый рисунок. Здорово, что вы можете сделать это своими руками – понадобится лишь краска, кисточка и трафарет. Можно использовать как классические оттенки, так и неожиданную цветовую гамму, например, розовую или золотую. Важно, чтобы фон был нейтральным – тогда точно все получится.

8. Аксессуары для кухни


Посуда и полотенца с леопардовым принтом
Посуда и полотенца с леопардовым принтом


Чтобы вдохнуть жизнь в интерьер кухни, украсьте ее леопардовыми аксессуарами. Здесь вашу фантазию ничего не ограничивает: скатерть, фартук, полотенца, посуда, емкости для хранения – любая деталь будет смотреться уместно. А если боитесь переборщить, вместо классического леопардового рисунка в черно-коричневых тонах, выбирайте светлые пастельные оттенки.

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