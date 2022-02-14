Вперёд в прошлое: Колоритные фотографии разных лет из жизни советских людей

Колоритные фотографии разных лет из жизни советских людей.

1. Волшебное время

Двор с детьми. СССР, Москва, октябрь 1985 года.

2. Нелёгкая работа

Девушка-фасовщица. СССР, Иркутск, 1965 год.

3. Уличная сцена

Семья на прогулке. СССР, Москва, 1969 год.

4. День знаний

1 сентября в Иркутске в 1965 году.

5. Уличная торговля

Бочка с квасом в 1980-е годы.

6. Портрет Сталина

Часто под лобовое стекло автомобиля помещали фотографию Сталина.

7. Вылазка на природу

Поездка на природу в 1978 году.

8. В центре Москвы

Уличная сцена. СССР, Москва, Васильевский спуск, 1983 год.

9. Разливное молоко

Продажа молока на разлив. СССР, Москва, 1980-е годы.

10. День международной солидарности трудящихся

Празднование 1 мая в Киеве. СССР, 1980-е годы.

11. Уличные танцы

Парные танцы на улице. СССР, Москва, 1980-е годы.

12. Автозаправка

Автозаправка в Пригороде Москвы в 1980-е годы.

13. Дружная семья

Приготовление пельменей всей семьёй.

14. В летнем лагере «Артек»

Детские игры и конкурсы в летнем лагере «Артек».

15. Дворовые игры