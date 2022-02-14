Вперёд в прошлое: Колоритные фотографии разных лет из жизни советских людей

Колоритные фотографии разных лет из жизни советских людей.
Советская эпоха сегодня в душах одних людей отзывается ностальгией, тогда как у других одно только воспоминание об этом времени вызывает неприязнь и раздражение. В этом обзоре собраны фотографии разных лет из советского прошлого, которые наглядно рассказывают, как жили люди в то время.
1. Волшебное время
Двор с детьми. СССР, Москва, октябрь 1985 года.
2. Нелёгкая работа
Девушка-фасовщица. СССР, Иркутск, 1965 год.
3. Уличная сцена
Семья на прогулке. СССР, Москва, 1969 год.
4. День знаний
1 сентября в Иркутске в 1965 году.
5. Уличная торговля
Бочка с квасом в 1980-е годы.
6. Портрет Сталина
Часто под лобовое стекло автомобиля помещали фотографию Сталина.
7. Вылазка на природу
Поездка на природу в 1978 году.
8. В центре Москвы
Уличная сцена. СССР, Москва, Васильевский спуск, 1983 год.
9. Разливное молоко
Продажа молока на разлив. СССР, Москва, 1980-е годы.
10. День международной солидарности трудящихся
Празднование 1 мая в Киеве. СССР, 1980-е годы.
11. Уличные танцы
Парные танцы на улице. СССР, Москва, 1980-е годы.
12. Автозаправка
Автозаправка в Пригороде Москвы в 1980-е годы.
13. Дружная семья
Приготовление пельменей всей семьёй.
14. В летнем лагере «Артек»
Детские игры и конкурсы в летнем лагере «Артек».
15. Дворовые игры
Игры во дворе. СССР, 1980-е годы.
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