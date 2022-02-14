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Вперёд в прошлое: Колоритные фотографии разных лет из жизни советских людей


Колоритные фотографии разных лет из жизни советских людей.

Колоритные фотографии разных лет из жизни советских людей.

Советская эпоха сегодня в душах одних людей отзывается ностальгией, тогда как у других одно только воспоминание об этом времени вызывает неприязнь и раздражение. В этом обзоре собраны фотографии разных лет из советского прошлого, которые наглядно рассказывают, как жили люди в то время.

1. Волшебное время


Двор с детьми. СССР, Москва, октябрь 1985 года.

Двор с детьми. СССР, Москва, октябрь 1985 года.

 

2. Нелёгкая работа


Девушка-фасовщица. СССР, Иркутск, 1965 год.

Девушка-фасовщица. СССР, Иркутск, 1965 год.

 

3. Уличная сцена


Семья на прогулке. СССР, Москва, 1969 год.

Семья на прогулке. СССР, Москва, 1969 год.

 

4. День знаний


1 сентября в Иркутске в 1965 году.

1 сентября в Иркутске в 1965 году.

 

5. Уличная торговля


Бочка с квасом в 1980-е годы.

Бочка с квасом в 1980-е годы.

 

6. Портрет Сталина


Часто под лобовое стекло автомобиля помещали фотографию Сталина.

Часто под лобовое стекло автомобиля помещали фотографию Сталина.

 

7. Вылазка на природу


Поездка на природу в 1978 году.

Поездка на природу в 1978 году.

 

8. В центре Москвы


Уличная сцена. СССР, Москва, Васильевский спуск, 1983 год.

Уличная сцена. СССР, Москва, Васильевский спуск, 1983 год.

 

9. Разливное молоко


Продажа молока на разлив. СССР, Москва, 1980-е годы.

Продажа молока на разлив. СССР, Москва, 1980-е годы.

 

10. День международной солидарности трудящихся


Празднование 1 мая в Киеве. СССР, 1980-е годы.

Празднование 1 мая в Киеве. СССР, 1980-е годы.

 

11. Уличные танцы


Парные танцы на улице. СССР, Москва, 1980-е годы.

Парные танцы на улице. СССР, Москва, 1980-е годы.

 

12. Автозаправка


Автозаправка в Пригороде Москвы в 1980-е годы.

Автозаправка в Пригороде Москвы в 1980-е годы.

 

13. Дружная семья


Приготовление пельменей всей семьёй.

Приготовление пельменей всей семьёй.

 

14. В летнем лагере «Артек»


Детские игры и конкурсы в летнем лагере «Артек».

Детские игры и конкурсы в летнем лагере «Артек».

 

15. Дворовые игры


Игры во дворе. СССР, 1980-е годы.

Игры во дворе. СССР, 1980-е годы.

 

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Вперёд в прошлое: Колоритные фотографии разных лет из жизни советских людей

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Вперёд в прошлое: Колоритные фотографии разных лет из жизни советских людейПодписаться на мой Instagram
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