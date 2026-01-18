Как простой цыганский парень смог стать знаменитым фигуристом, хотя тренеры от него отказывались

Иван Ригини, как считают, завоевывает сердца зрителей не только высочайшей техникой, но и невероятным обаянием. Улыбка, позитивный настрой и оптимизм делают его уникальным спортсменом, на выступления которого хочется смотреть бесконечно. Сам он считает, что «выиграл бы эмоциональную олимпийскую медаль, если бы такая существовала». Сегодня мало кто помнит, что в детстве этого юношу из-за тяжелой травмы практически списывали из спорта.
Жизненный путь Ивана Бариева имеет очень обширную географию. Родился он в Москве, фигурным катанием начал заниматься с шести лет в детской спортивной школе в Сокольниках. Спортивная карьера его началась очень ярко: в девять лет выиграл кубок Венгрии на детских Международных стартах, а еще через год занял третье место на детском Чемпионате России «Хрустальный конек».предрекали юному спортсмену звездную карьеру, но ему не повезло. На тренировке, разучивая новый элемент, Иван неудачно упал, придавив ногу весом своего тела. Сегодня он, имея уже и тренерский опыт за плечами, спокойно рассказывает, что причиной «была плохая группировка — так называемая балалайка», а в те годы сложный закрытый перелом голени почти поставил крест на его карьере.
Иван Бариев - первое место на детском Чемпионате России 2004 г.
Молодой спортсмен проявил чудеса мужества и, несмотря на плохие прогнозы, все-таки вернулся на лед. Наставники браться за него после травмы не хотели – слишком пострадала техника, однако ему повезло, он нашел «своего» тренера – знаменитую Марину Кудрявцеву, и смог вернуться на международный уровень. Переломы еще неоднократно случались в его жизни, но спортсмен объясняет свое упорство в таких ситуациях очень высоким болевым порогом и со смехом рассказывает: «Было такое, что через три недели после операции я поехал на первый финал юниорского гран-при в Польше. Причем я стал не последним».
На самом деле, уже в юношеских соревнованиях Иван был далеко не последним. Дважды он выигрывал чемпионат России среди юниоров, неплохие результаты показывал и на первых «взрослых» соревнованиях.http://navote.ru/?p=21874
Иван Ригини – русско-итальянский фигурист
Сегодня спортсмен признается, что еще окончательно не решил, что в его жизни является главным. Время идет, и кроме спортивных достижений его стали интересовать и другие вопросы: фигурное катание как вид искусства – у него множество приглашений от ледовых шоу со всего мира, пока фигурист постоянно сотрудничает с швейцарским «Art on ice»; преподавательская и тренерская деятельность и даже бизнес. Несколько лет назад Иван начал работать над собственным брендом модной одежды. Пока этот его проект, по словам звезды, больше берет средств, чем приносит, но Иван как всегда не теряет оптимизма и рассказывает об этом журналистам с огромным удовольствием:
«Я так загорелся проектом, что на этапе разработки коллекции мог подойти к человеку в понравившейся одежде на улице, чтобы его рассмотреть и пощупать вещи. Мне говорили — ты ненормальный! Я отвечал — нормальным быть скучно.» Дает он и свой «рецепт успеха»: «От череды неудач (…) я отряхивался и шел дальше. Нет времени паниковать.»
Иван Ригини
Иван – уникальный человек. Большинство спортсменов его уровня слишком заняты тренировками. Тяжелейший чемпионский график редко позволяет заниматься параллельно другими профессиями, однако для русско-итальянского фигуриста это, кажется, не составляет никакой проблемы. Во время его жизни в Оберстдорфе, где он занимался у знаменитого тренера Михаэля Хута, молодой спортсмен успел не только освоить технические приемы:
«Было такое время, когда не было денег, а итальянская федерация перестала спонсировать мои тренировки. Пришлось учиться зарабатывать. На протяжении 8 лет я являюсь профессиональным игроком в покер, что позволяло мне оплачивать жилье в Оберстдорфе. Плюс параллельно я работал барменом и продавал одежду в магазине — при том, что у меня было по 5 часов льда в день. Ночь работаю, с 8-ми утра на катке. Мне это кажется нормальным. Надо выживать, мир жесток.»
Иван Ригини – «Цыганский король» спорта
О своих цыганских и итальянских корнях Иван Бариев-Ригини в детстве вспоминал не часто, но сегодня он говорит, что счастлив чувствовать себя частью нескольких культур. В последние годы в среде друзей за ним закрепилось прозвище Gipsy King (цыганский король). Спортсмен удивляется, что сейчас его так стали называть и болельщики, и комментаторы, и даже представители Федерации. В интервью Иван делится:
«Меня даже наградили орденом «Честь и достоинство нации» за вклад в цыганскую культуру. Это не дает никаких званий и привилегий, но очень приятно, что народ меня поддерживает. Это, знаете, придает силу.»
Журналисты, со своей стороны, его тоже очень любят и называют «человек-праздник». Хочется надеяться, что уникальный русско-итальянский спортсмен найдет свой дальнейший путь и достигнет успеха в любом начинании, ведь к тридцати годам он подошел не только с изрядной «коллекцией» высочайших спортивных наград, но и с целой армией поклонников во всем мире, которые любят Ивана не за медали, а за невероятную позитивную энергию, которой пропитано каждое его выступление.
