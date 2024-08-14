15 замечательных мест, где можно прекрасно отдохнуть осенью

Осеннее очарование Парижа.
На календаре октябрь, а это значит, что пришло время для осеннего отдыха. Почему бы не съездить в места, где деревья красуются в нарядах золотого, красного и желтого цветов, а также не насладиться умеренной температурой и прохладным бризом в местах, где не слишком холодно и, безусловно, не слишком жарко.
1. Лугано
Осенний Лугано.
Швейцария
9-й по величине швейцарский город расположен в южной части страны и окружен великолепными горами. Лугано известен своими живописными пейзажами и мягким климатом осенью. Тем, кто думает о посещении этого очаровательного города, обязательно нужно приехать в первую неделю октября, чтобы не пропустить фестиваль осени – праздник фольклорной музыки, винограда и вина.
2. Дубровник
Осенний Дубровник.
Хорватия
Этот красивый хорватский город расположен на Адриатическом побережье и является одним из самых известных туристических направлений в Средиземном море. Тот, кто впервые попадет в этот город, с изумлением узнает пейзажи из «Игры престолов», ведь именно в Дубровнике снимались сцены в Королевской Гавани и Кварте.
3. Арагон
Осенний Арагон.
Испания
Идиллические температуры, арагонские Пиренеи, национальный парк Ордеса-и-Монте-Пердидо и Монте Пердидо, а также разнообразные пейзажи – от постоянных ледников до зеленых долин. Это все делает Арагон интересным для любого путешественника.
4. Уиклоу
Осенний Уиклоу.
Ирландия
Местные жители ласково называют Уиклоу «Сад Ирландии». Это небольшой город с разнообразным ландшафтом: скалы, песчаные пляжи, горы и скрытые озера., что в Уиклоу живет всего 10 356 человек, в нем удивительное большое количество достопримечательностей, таких как самый большой национальный парк в Ирландии, самый высокий водопад и даже самое большое искусственное озеро.
5. Флорида
Осенняя Флорида.
США
Если летом не получилось вырваться в отпуск, не стоит беспокоиться. Можно отправиться в место, где и в октябре человека ждут красивые яркие солнечные пляжи. И осенью здесь можно искупаться в еще теплой чистой воде, причем отдыхая на совершенно пустых пляжах.
6. Брюгге
Осенний Брюгге.
Бельгия
Брюгге, который был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, является одним из самых живописных городов Европы. В Брюгге частично сохранилась архитектура и культура средневековья. А во время осени этот красивый средневековый город просто купается в золоте листвы.
7. Камбрия
Осенняя Камбрия.
Англия
В самом северо-западном районе Англии, Камбрии круглый год можно увидеть невероятные пейзажи. С наступлением осени здесь можно полюбоваться буковыми деревьями медного цвета, безмятежными озерами и живописными холмами.
8. Пертшир
Осенний Пертшир.
Шотландия
Прозванный «Страна больших деревьев» Пертшир – одно из лучших мест, чтобы увидеть великолепные осенние цвета. Стоит только представить себе: горные склоны, покрытые золотом и медью, отражение этого буйства красок в реках и озерах.
9. Гавана
Осенняя Гавана.
Куба
Сегодня намного проще, чем когда-либо, посетить этот Карибский рай. Куба расположена к югу от американского штата Флорида и является самым крупным островом в Карибском море. Осенью здесь средняя температура от 20 до 32 градусов.
10. Сантьяго
Осенний Сантьяго.
Чили
Этот город, также известный как Сантьяго-де-Чили, - самый крупный город в стране. В его центре сохранилась красивая неоклассическая архитектура. Здесь сплошь и рядом можно встретить извилистые улочки, дома на которых выстроены в стиле арт-деко, нео-готика и т.д. Из большинства точек в городе можно увидеть Анды, а окрестности Сантьяго окружены виноградниками.
11. Прага
Осенняя Прага.
Чехия
В самом большом городе в Чехии проживает около 1,26 миллиона человек. Тем не менее, когда идешь по улицам Праги, знаменитой своей уникальной архитектурой, не чувствуется, что в нем живет столько людей. Может быть, это потому, что на глаза попадается столько культурных, исторических и архитектурных достопримечательностей, а также просто диковинной красоты, что не замечаешь суету людей. А осенью в Праге практически всегда очень приятная погода.
12. Грейт-Смоки-Маунтинс, США
Грейт-Смоки-Маунтинс осенью.
США
Здесь можно найти более чем 100 видов местных деревьев, в том числе алые дубы, клены и гикори. Национальный парк Грейт-Смоки является одним из лучших мест, где можно полюбоваться всеми красками осени. А смотреть на местные красоты можно долго – в парке 1300 км пешеходных маршрутов.
13. Мельбурн
Осенний Мельбурн.
Австралия
Когда в Европе осень, в Австралии – весна. Поэтому тем, кому не нравятся осенние пейзажи, стоит посетить Мельбурн, где в октябре можно увидеть расцветающую природу. Центр города известен как центр искусства, культуры, спорта, а также ресторанов, в которых подают блюда некоторые из лучших кухонь мира. Если выехать за черту города, то откроется захватывающий вид на берег океана и некоторые из лучших национальных парков в Австралии.
14. Мюнхен
Октоберфест.
Германия
Всего одно слово: Октоберфест. Нужно ли говорить больше? Первый праздник был проведен 12 октября 1810 г. (в честь бракосочетания кронпринца Людвига с принцессой Терезой Саксен-Гильдбурггаузенской). Все 16 дней Октоберфеста изобилуют карнавалами, аттракционами, едой и, конечно же, огромным количеством пива.
15. Париж
Осенний Париж.
Франция
Вряд ли есть хоть один город на Земле, который более романтизирован, чем Париж. Он привлекает миллионы посетителей каждый год, благодаря вековым церквям, экстравагантной архитектуре рококо и неоклассической архитектуре, а также общей атмосфере, которой попросту нет ни в одном другом городе. Осенью в Париж ехать выгодно, поскольку вокруг не будет толп туристов.
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