Колодец Посвящения, или Куда ведет перевернутая башня масонов

Колодец Посвящения находится на территории дворцово-паркового комплекса Quinta da Regaleira (Синтра, Португалия).

Вокруг дворца разбит живописный парк с мистическим подтекстом (Quinta da Regaleira, Синтра).

Подземные гроты, лабиринты и башни привлекают своей таинственностью и особенным смыслом (Quinta da Regaleira, Португалия).

Спуск вниз – путь к самопознанию и перерождению (Quinta da Regaleira, Колодец Посвящения).

Своеобразным порталом в таинственный мир стала «Божественная терраса», которую охраняют тритоны (Quinta da Regaleira, Синтра).

Винтовая лестница, с поросшими мхом колоннами и арками, символизирует 9 кругов ада, чистилища и ада (Quinta da Regaleira, Колодец Посвящения).

Чем ниже спускается человек, тем больше сумрак окутывает его (Quinta da Regaleira, Колодец Посвящения).

Дно Колодца Посвящения, по легенде, является «центром» Вселенной (Quinta da Regaleira, Синтра).

Другой путь к «центру» Вселенной лежит через подземные туннели и озеро (Quinta da Regaleira, Синтра).

Иногда камни показываются над водой, и тогда смело можно начинать шагать только с левой ноги (Quinta da Regaleira, Синтра).

Этот выход из дна колодца может служить и входом в святилище, если выбрать второй путь движения (Quinta da Regaleira, Колодец Посвящения).

Если сбиться с «праведного» пути, можно выйти к часовне или беседке (Quinta da Regaleira, Синтра).

Из «неправильных» выходов можно попасть или к озерам, или на эффектные мостики (Quinta da Regaleira, Синтра).

На территории дворцово-паркового комплекса обнаружен еще один колодец (Quinta da Regaleira, Португалия).