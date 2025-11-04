Колодец Посвящения, или Куда ведет перевернутая башня масонов

В португальском муниципалитете Синтра находится загадочный дворцово-парковый комплекс Кинта-да-Регалейра, который прославился тем, что на его территории имеется странная башня, уходящая вглубь земли. Мистическую систему подземных туннелей, галерей и колодцев связывают с самым таинственным обществом всех времен и народов – масонами.
Колодец Посвящения находится на территории дворцово-паркового комплекса Quinta da Regaleira (Синтра, Португалия).
Небольшой португальский город Синтра с давних времен считался любимым местом отдыха королей и тайным приютом для масонов. Если с первым все более и менее понятно, то с появлением масонов, этот городок стал мега популярен. А началась новая веха в истории одного из самых благодатных мест Португалии еще в 1892 г., когда Антониу Аугусту Карвалью Монтейру, предпринимателю, миллионеру, меценату и масону, вздумалось превратить только что приобретенную ферму Кинта-да-Регалейра (Quinta da Regaleira) в дворцово-парковый комплекс.
Вокруг дворца разбит живописный парк с мистическим подтекстом (Quinta da Regaleira, Синтра).
Очень быстро на этой территории был построен прекрасный замок, в облике которого угадываются черты разных стилей: романского, готики, ренессанса и мануэлино. На 4 га земли разбит не менее великолепный «Райский сад», с фантастической природой, аллеями, искусственными озерами, водопадами, каналами и мостиками, перекинутыми через них.
Подземные гроты, лабиринты и башни привлекают своей таинственностью и особенным смыслом (Quinta da Regaleira, Португалия).
Хотя можно отправиться и в подземелье, которое порадует любителей острых ощущений гротами, тайными ходами, лабиринтами, где посчастливится увидеть таинственные символы, относящиеся к канонам мировых религий, мифов, алхимии, каббалистики и, конечно же, масонства. Несмотря на то, что идеями масонства пронизан и парк, и сам замок, но все же главным объектом внимания является Колодец Посвящения – перевернутая башня, уходящая вершиной на глубину 27 м.
Спуск вниз – путь к самопознанию и перерождению (Quinta da Regaleira, Колодец Посвящения). | Фото: dergachev-va.livejournal.com.
Существует легенда, что именно в этой башне проводили обряд посвящения в масоны. На такую мысль наталкивает не только название и форма самого объекта, но и испытания, которые неизменно проходит каждый идущий по спиральной галереи, украшенной многочисленными арочными проемами. Как оказалось, в колодец ведет два хода, один через дверь, замаскированную под скалу, а другой – через систему туннелей и гротов, в которых нужно интуитивно найти правильное направление.
Своеобразным порталом в таинственный мир стала «Божественная терраса», которую охраняют тритоны (Quinta da Regaleira, Синтра).
Винтовая лестница, с поросшими мхом колоннами и арками, символизирует 9 кругов ада, чистилища и ада (Quinta da Regaleira, Колодец Посвящения).
Если, проходивший инициацию, решит спускаться из света во тьму, то ориентиром входа в перевернутую башню станет «Божественная терраса», которую «защищают» две башни-зиккураты, на верхнем ярусе которых находится святилище. Напротив, в скале и расположена дверь, ведущая в верхнюю галерею. Оттуда претендент и начинал двигаться на дно колодца, состоящего из девяти пролетов с 15 ступенями на каждом, которые и символизируют круги ада, чистилища и рая (вспомним «Божественную комедию» Данте Алигьери).
Чем ниже спускается человек, тем больше сумрак окутывает его (Quinta da Regaleira, Колодец Посвящения).
И чем ниже оказывался человек, тем уже становился пролет, и перевернутая башня все сильнее погружалась в сумрак. Это сейчас, для туристов созданы все условия комфортного спуска, который подсвечивается в самых таинственных местах. А если представить, что это делалось в одиночку, то впечатляющий спуск действительно мог стать идеальным способом подтолкнуть человека обратиться к самопознанию, к самым темным уголкам своей души и преодолеть страхи.
Дно Колодца Посвящения, по легенде, является «центром» Вселенной (Quinta da Regaleira, Синтра). | Фото: dergachev-va.livejournal.com.
Дошедшего до самого дна Колодца Посвящения ждали особые символы – восьмиконечная звезда, крест Ордена тамплиеров (он же являлся гербом семьи Монтейру), поверх которого нанесен компас, всегда показывающий на восток. Ну а на стене можно заметить сияющий треугольник — один из символов масонства. Учитывая всю сложность ритуала спуска, не удивительно, что он считался путем перерождения и посвящения. Хотя с философской точки зрения, этот путь еще имеет особый символизм, показывающий, что человек приходит из тьмы и туда же возвращается.
Другой путь к «центру» Вселенной лежит через подземные туннели и озеро (Quinta da Regaleira, Синтра).
Для особо отчаянных, ищущих свет в конце туннеля, есть более изощренный путь. Он ведет через систему гротов и подземных пещер и, чтобы попасть на дно колодца в одной из мало освещенных галерей, нужно интуитивно выбрать правильное направление из нескольких разветвлений. И если испытуемому удалось выбрать «путь истинный», то он непременно попадет к свету – источнику жизни. Но для этого потребуется пройти последний этап посвящения – пересечь озеро.
Иногда камни показываются над водой, и тогда смело можно начинать шагать только с левой ноги (Quinta da Regaleira, Синтра).
По сведениям авторов Novate.ru, пройти по воде, практически не замочив ноги можно без проблем, если знать очень важный секрет. Оказывается, на дне глубокого озера установлены высокие камни, создающие тропинку, но, чтобы на них после темноты попасть, нужно начинать движение только с левой ноги. Бывалые туристы утверждают, что угадать их расположение под водой очень сложно и справиться с этой задачей удается не всем. Вполне возможно, таким образом члены братства подталкивали новобранца безоглядно поверить в правильно выбранный путь.
Этот выход из дна колодца может служить и входом в святилище, если выбрать второй путь движения (Quinta da Regaleira, Колодец Посвящения). | Фото: kolllak.livejournal.com.
Если сбиться с «праведного» пути, можно выйти к часовне или беседке (Quinta da Regaleira, Синтра).
Сейчас неправильно выбранные туннели, которые, кстати сказать, являются и выходами из дна Колодца Посвящения, подсвечиваются и для более впечатляющего эффекта завершаются прекрасными водоемами с мостиками и беседками, где можно передохнуть и сфотографироваться. Некоторые извилистые туннели даже выводят к часовне или впечатляющим символам. Поплутав по подземным лабиринтам можно попасть и в парк, где лес кажется совсем заброшенным и жутким или ко дворцу. Примечательно, но со времен создания мистических подземных лабиринтов, каждый выход из «неправильного» направления имеет свою логику, символизм и последовательность, ярко подчеркивающих принципы бытия.
Из «неправильных» выходов можно попасть или к озерам, или на эффектные мостики (Quinta da Regaleira, Синтра).
На территории дворцово-паркового комплекса обнаружен еще один колодец (Quinta da Regaleira, Португалия). | Фото: ru-travel.livejournal.com.
Интересный факт: Мистические подземные объекты с жутковатой системой тайных ходов, гротов и подземелий на этом месте были обителью древних культов. Антониу Монтейру и архитектору Луиджи Манини, который всецело разделял философско-эстетические вкусы владельца усадьбы, осталось лишь доработать то, что было сделано предками. Даже Колодец Посвящения был создан в древней перевернутой башне (назначение ее до сих пор неизвестно). И таких башен на территории многоярусного парка обнаружено две. Вторая – это «Незавершенный колодец» (Unfinished Well), состоящий из прямых лестниц, которые и соединяют между собой уровни.
