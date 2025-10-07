С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 579 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    видимо у фантазёра этого бреда никогда собаки не было.... да и про японию он из своего носа наковырялЗачем Японцы став...
  • Алексей
    чего это вы по 2 раза печатаете одно и тоже хитрожопые чем больше строчек тем больше гонорарКак медведи перен...
  • Александр Котов
    Если бы за каждое не проверенное или умышленно недостоверное сообщение включаю рекламу, расстреливали, то "умников" с...4 мифа о воде, ве...

Что будет с организмом, если выпивать две чашки кофе в день

Чашка кофе не только бодрит и настраивает на активное утро, но и благотворно влияет на наш организм. Кофеин повышает работоспособность, стимулирует психическую деятельность, двигательную активность, временно уменьшает утомление и сонливость, а также снижает риск некоторых заболеваний. Что будет с организмом, если выпивать две чашки кофе в день

Снизится риск заболеть раком


Вы, разумеется, много слышали о полезных антиоксидантах, которые уменьшают вред, который наносят организму свободные радикалы.
Антиоксиданты не только защищают наши клетки от преждевременного старения, но и помогают им бороться с повреждениями и в том числе защищают от рака. А знаете, из какого продукта мы получаем больше всего антиоксидантов? Сюрприз! Из кофе. И это не шутка: во‑первых, в самом напитке (естественно, мы говорим только о натуральном кофе, никакого растворимого порошка!) содержание антиоксидантов действительно высоко, а, во‑вторых, кофе мы пьем более регулярно, чем едим, к примеру, ягоды. Как бы там ни было, несколько чашечек кофе в день существенно снижают риск развития диабета, болезни Паркинсона, деменции, цирроза печени и некоторых видов рака. Так что пейте кофе — на здоровье!

Ваше настроение улучшится


Недостаток кофеина плохо влияет на мозг и может привести не только к ослаблению концентрации и ухудшению памяти, но и к ухудшению настроения. Исследование, проведенное в 2013 году Гарвардской школой общественного здравоохранения, подтвердило, что регулярное употребление кофе способно снизить риск развития депрессии (и облегчить симптомы, если она все же наступила), а также на 45% уменьшить риск суицида. Кофеин не только стимулирует мозг, но и повышает настроение и в буквальном смысле слова спасает жизни.

Ваша память станет лучше


Исследование, результаты которого были опубликованы несколько лет назад в издании Nature Neuroscience, подтвердило: в течение 24 часов после введения кофеина у пациентов повышалась способность к удержанию в памяти новой информации. Причем доза кофеина не так важна, как регулярность: всего одна чашечка кофе в день — и ваша память будет просто идеальной.

Вы станете более выносливым


Кофеин повышает не только наши умственные способности, но и повышает физическую выносливость. Ученые даже разработали формулу идеальной дозы кофеина: для человека весом порядка 60 кг достаточно 2,5 чашечек обычного кофе средней крепости. Так что если вам предстоят серьезные физические нагрузки или вы просто хотите добиться больших результатов в спортзале, не забывайте про кофе.

Ваша фигура станет лучше


Даже если вы больше ничего не будете делать для похудения, нескольких чашечек кофе в день достаточно для того, чтобы сбросить килограмм-другой лишнего веса. Во‑первых, кофе «запускает» наш метаболизм, заставляя организм активнее перерабатывать жир в энергию — и потому стоит завершать ваш плотный завтрак чашечкой кофе. А, во‑вторых, кофе сам по себе является природным жиросжигателем — и помогает вам сжигать лишний жир, даже если вы прости сидите за компьютером и читаете эту статью.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
nature neuroscience, издание
наверх