Что будет с организмом, если выпивать две чашки кофе в день

Чашка кофе не только бодрит и настраивает на активное утро, но и благотворно влияет на наш организм. Кофеин повышает работоспособность, стимулирует психическую деятельность, двигательную активность, временно уменьшает утомление и сонливость, а также снижает риск некоторых заболеваний.
Снизится риск заболеть раком
Вы, разумеется, много слышали о полезных антиоксидантах, которые уменьшают вред, который наносят организму свободные радикалы.кофе мы пьем более регулярно, чем едим, к примеру, ягоды. Как бы там ни было, несколько чашечек кофе в день существенно снижают риск развития диабета, болезни Паркинсона, деменции, цирроза печени и некоторых видов рака. Так что пейте кофе — на здоровье!
Ваше настроение улучшится
Недостаток кофеина плохо влияет на мозг и может привести не только к ослаблению концентрации и ухудшению памяти, но и к ухудшению настроения. Исследование, проведенное в 2013 году Гарвардской школой общественного здравоохранения, подтвердило, что регулярное употребление кофе способно снизить риск развития депрессии (и облегчить симптомы, если она все же наступила), а также на 45% уменьшить риск суицида. Кофеин не только стимулирует мозг, но и повышает настроение и в буквальном смысле слова спасает жизни.
Ваша память станет лучше
Исследование, результаты которого были опубликованы несколько лет назад в издании Nature Neuroscience, подтвердило: в течение 24 часов после введения кофеина у пациентов повышалась способность к удержанию в памяти новой информации. Причем доза кофеина не так важна, как регулярность: всего одна чашечка кофе в день — и ваша память будет просто идеальной.
Вы станете более выносливым
Кофеин повышает не только наши умственные способности, но и повышает физическую выносливость. Ученые даже разработали формулу идеальной дозы кофеина: для человека весом порядка 60 кг достаточно 2,5 чашечек обычного кофе средней крепости. Так что если вам предстоят серьезные физические нагрузки или вы просто хотите добиться больших результатов в спортзале, не забывайте про кофе.
Ваша фигура станет лучше
Даже если вы больше ничего не будете делать для похудения, нескольких чашечек кофе в день достаточно для того, чтобы сбросить килограмм-другой лишнего веса. Во‑первых, кофе «запускает» наш метаболизм, заставляя организм активнее перерабатывать жир в энергию — и потому стоит завершать ваш плотный завтрак чашечкой кофе. А, во‑вторых, кофе сам по себе является природным жиросжигателем — и помогает вам сжигать лишний жир, даже если вы прости сидите за компьютером и читаете эту статью.
