Чем подкормить домашние цветы, чтобы пышно цвели

Комнатные цветы — настоящее украшение для любого жилища. Но при выборе растений человек в первую очередь смотрит на их чарующий вид, а только потом задумывается о правильном уходе и подходящих условиях содержания.



Да и следует знать, чем подкормить домашние цветы, чтобы они не чахли, не сохли и не покрывались странными пятнами.

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ ДОМАШНИЕ ЦВЕТЫ

Вода

Древесная зола

Цитрусовые корки

Какие средства особенно хороши

Касторовое масло

Сок алоэ

Молоко

Чтобы цветы оставались здоровыми и крепкими, им следует обеспечить подходящие условия. И тут нужно учитывать как минимум два важнейших фактора: температуру и влажность воздуха в помещении. А чтобы каждое растение радовало глаз, его нужно правильно подкармливать. И что же в таком случае советуют использовать опытные флористы?Очевидный пункт, но не напомнить о нём нельзя. Ведь начинающие цветоводы довольно легкомысленно относятся к поливу растений. Хотя для любого цветка вода — главное условие для жизни. А потому к поливу нужно относиться ответственно, не забывая учитывать индивидуальные потребности каждого растения.Флористы советуют взять на вооружение это вещество, чтобы успешно проводить профилактику болезней растений. Просто возьми 100–150 г древесной золы разведи в 10-литровом ведре воды, перемешай и оставь в укромном месте. Поливать этим средством растения нужно не чаще раза в месяц. Перед поливом средство не забудь снова перемешать.Корки любых цитрусовых или гранатов тоже можно превратить в подкормку для домашних цветов. Попросту залей эти отходы кипятком (воды должно быть примерно в 2 раза больше) и дай сутки настояться.Затем корки выбрось, а настоем обильно полей растения.Хорошее средство для подкормки цветущих растений. Средство готовится довольно просто: 1 чайную ложку касторового масла добавляют в литровую банку воды. После полива такой жидкостью домашние цветы не болеют и дольше радуют хозяев пышным цветом.Один из лучших природных стимуляторов для роста комнатных растений. А всего лишь нужно добавить в пол-литровую банку воды чайную ложку сока и перемешать. Средство используют один или два раза в неделю для корневой подкормки. Стоит попробовать, чтобы результат радовал взор.Удивительно, что флористы советуют использовать молоко для полива. Но в действительности на литр воды нужна всего чайная ложка молока: именно таким раствором поливают комнатные растения. А вот для того, чтобы протирать листья, используют более концентрированное средство, где воды берется всего в 10 раз больше, чем молока. Такая процедура делает листочки блестящими и свежими.Конечно, опытным цветоводам наверняка известны и другие подкормки. Расскажи в комментариях, какие средства и приемы ты используешь, чтобы домашние цветы росли как на дрожжах и радовали прекрасным видом круглый год.