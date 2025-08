«Дом арок Мирай»: индийский способ борьбы с жарой

«Дом арок Мирай»: эффектный способ борьбы с жарой в раджастанском городе Бхилвар (Индия).

Угловое расположение участка наложило свой отпечаток на организацию двора и расположение дома (Mirai House of Arches, Индия). | Фото: archdaily.com.

Выразительные архитектурные формы и двойное ограждение жилого пространства выполняют сразу несколько полезных функций (Mirai House of Arches, Индия).

Грамотное планирование и рациональное использование имеющейся площади позволило построить комфортабельный дом (проект Sanjay Puri Architects).

Обилие полузакрытых и открытых террас, обрамленных арочными пролетами и частично накрытыми перголами, обеспечивают желанной прохладой (Mirai House of Arches, Индия).

С южной и восточной стороны окна на втором и третьем уровнях закрыты эффектными стенами, защищающими от палящий лучей, уличной пыли и любопытных глаз (Mirai House of Arches, Индия). | Фото: archdaily.com.

Со стороны проезжей части дом максимально защищен деревьями и кустарниками (Mirai House of Arches, Индия). | Фото: label-magazine.com.

Бассейн перед выходом во внутренний двор разнообразит отдых и поучаствует в естественной вентиляции жилого пространства (Mirai House of Arches, Индия). | Фото: dymontiger.livejournal.com.

Лестница соединяет три этажа частной резиденции, где проживает сразу три поколения одной семьи (Mirai House of Arches, Индия). | Фото: designboom.com.

Столовая находится в двухуровневом объеме (Mirai House of Arches, Индия).

Проектом предусмотрено множество укромных мест, где каждый член семьи может провести час другой в одиночестве (Mirai House of Arches, Индия). | Фото: label-magazine.com.

Гостиные оформлены в современном стиле, где в приоритете простор и стильная мебель (Mirai House of Arches, Индия).

Из каждой спальни есть выход на собственную террасу, где можно расслабиться на свежем воздухе (Mirai House of Arches, Индия). | Фото: designboom.com.

Из общего пространства предусмотрен выход во внутренний двор к зонам отдыха, спрятанным за скульптурной стеной и арками (Mirai House of Arches, Индия). | Фото: label-magazine.com.

Небольшой участок под застройку никак не может помешать стать владельцем просторного комфортабельного дома, которому позавидует вся округа. Особенно если за дело берутся профессионалы, знающие толк в проектировании энергоэффективных резиденций , которые могут посоперничать в даже с конкурсными концептами мирового уровня.Речь идет о жилом «Доме арок Мирай», недавно появившемся в одном из самых жарких индийских штатов, в Раджастхане. Используя особую технологию строительства и футуристические формы разработчикам удалось обеспечить эффектным жилым пространством представителей трех поколений одной семьи.Специалисты дизайнерской студии Sanjay Puri Architects из Мумбаи завершили строительство инновационного жилого дома в раджастанском городе Бхилвар, который выделяется на фоне городской застройки. Но не только эффектные формы и яркие цвета стали отличительной чертой реализованного проекта, первоочередной задачей которого, стало решение проблем, связанных с климатическими условиями, ведь в этом регионе 8 месяцев в году температура воздуха не снижается ниже + 40 градусов. А близость пустыни Тар наполняет пространство очень сухим воздухом, досаждающим не только на городских улицах. Mirai House of Arches («Дом арок Мирай»), именно так называется новый жилой дом, расположенный на угловом участке в 6 соток, частично окружен тротуаром и мало оживленной дорогой, что также наложило отпечаток на ориентацию дома и оформление двора.Как оказалось, выразительные архитектурные формы отыграли не последнюю роль в организации комфортного пространства в доме, рассчитанном на проживание сразу трех поколений одной семьи, которые решили обосноваться под одной крышей. Учитывая наличие в семье пожилых людей и малышей, для которых здоровый микроклимат является главным залогом хорошего самочувствия, неудивительно, что правильному расположению дома (относительно сторон света), выбору технологии строительства и материалов уделили главное внимание.По сведениям авторов Novate. ru , для возведения стен экстравагантного здания использовали традиционные строительные материалы, а именно: местный кирпич, натуральный камень-песчаник и известковую штукатурку. Натуральные материалы и достаточная толщина стен (в основном двухслойная, из-за обилия террас, спрятанных за арочными конструкциями) неплохо удерживают тепло, что поспособствовало поддержанию прохлады внутри помещений.Если говорить о реализации задумки в отношении пассивного дизайна, специалисты Sanjay Puri Architects решили «завернуть» Mirai в пористую оболочку. При этом было решено спрятать наиболее уязвимые в плане перегрева части дома (южную и восточную) за фасадами, с минимальным количеством проемов, арок и открытых балконов. Ожидается, что защите от активности солнечных лучей поспособствуют и соседние здания, которые в ближайшее время появятся на улице. Такая предусмотрительность поможет поддержать не только прохладу, но и приватность личной жизни обитателей как этого жилого дома, так и соседей.А тот факт, что западный и восточный фасады Mirai House of Arches образованы с помощью арочных проемов, за которыми прячутся затененные полуоткрытые террасы, является гарантией обеспечения притока свежего воздуха в каждую комнату жилой резиденции. Еще один важный аспект – вокруг дома высажено множество экзотических растений, которые обеспечивают умиротворяющие виды из окон, очищают окружающий воздух и значительно снижают приток тепла. Разработчики амбициозного проекта считают, что этому процессу поспособствует и бассейн, расположенный в одной из общих зон, вода которого в ночное время успевает хорошенько остыть, что позволяет использовать ее в системе естественной вентиляции на протяжении жаркого дня.Скульптурная оболочка здания, приглушенно терракотового цвета с криволинейными архитектурными деталями в виде разноуровневых, а порой и асимметричных арок, не позволяет определить , сколько же этажей в доме, пока не окажешься внутри замысловатой планировки общих жилых пространств, открытых и полуоткрытых террас, балконов, индивидуальных спален и ванных комнат.Чтобы представители каждого поколения могли собраться вместе, но при этом имели индивидуальную зону обитания с повышенным уровнем конфиденциальности, дом имеет три уровня , позволяющих обеспечить каждого члена семьи уединенными местами. Также стоит обратить внимание на то, как архитекторы, используя высоту потолков и рациональное задействование открытого пространства, смогли добиться потрясающих результатов в распределении зон. Интересная игра с высотой жилых объемов Mirai House of Arches позволила разным частям дома быть как максимально высокими и открытыми, так и более уютными и уединенными. Так, например, зона главной гостиной занимает промежуточный полутораэтажный уровень, а вот столовая может похвастаться двойной высотой потолков и прекрасными видами за окном, перед которым высажены экзотические кустарники и цветы, значительно повышающие эстетику окружения и помогающие поддерживать здоровый микроклимат внутри помещений.Если говорить о дизайне интерьеров Mirai House of Arches, то жилая резиденция оформлена в одном стиле и в органичной цветовой гамме – песочно-бежевых тонов. Основным отделочным материалом стен и потолка является штукатурка (только натуральный состав компонентов), а вот в качестве напольного покрытия во всех комнатах дома используется полированный бетон специального состава, который помогает поддерживать прохладу.Также стоит упомянуть, что Mirai House of Arches состоит из 2 гостиных, столовой, кухни, 4 спальных комнат и такого же количества ванных, кабинета, санузла и тренажерного зала с душем. Из общих жилых зон на нижнем этаже есть прямой выход во внутренний дворик, щедро украшенный живыми растениями, что позволяет большому семейству не терять связь с природой в густонаселенном городе.Кстати сказать, помимо пассивной энергоэффективности и использования экологически чистых углеродно-нейтральных материалов, проектом предусмотрено внедрение системы сбора и очистки дождевой воды для бытовых нужд , вторичной очистки сточных вод для орошения сада, а также установку солнечных батарей и сопутствующего оборудования, что делает дом абсолютно самодостаточным.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: