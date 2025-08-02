«Дом арок Мирай»: индийский способ борьбы с жарой







«Дом арок Мирай»: эффектный способ борьбы с жарой в раджастанском городе Бхилвар (Индия).

Угловое расположение участка наложило свой отпечаток на организацию двора и расположение дома (Mirai House of Arches, Индия). | Фото: archdaily.com.

Выразительные архитектурные формы и двойное ограждение жилого пространства выполняют сразу несколько полезных функций (Mirai House of Arches, Индия).

Грамотное планирование и рациональное использование имеющейся площади позволило построить комфортабельный дом (проект Sanjay Puri Architects).

Обилие полузакрытых и открытых террас, обрамленных арочными пролетами и частично накрытыми перголами, обеспечивают желанной прохладой (Mirai House of Arches, Индия).

С южной и восточной стороны окна на втором и третьем уровнях закрыты эффектными стенами, защищающими от палящий лучей, уличной пыли и любопытных глаз (Mirai House of Arches, Индия). | Фото: archdaily.com.

Со стороны проезжей части дом максимально защищен деревьями и кустарниками (Mirai House of Arches, Индия). | Фото: label-magazine.com.

Бассейн перед выходом во внутренний двор разнообразит отдых и поучаствует в естественной вентиляции жилого пространства (Mirai House of Arches, Индия). | Фото: dymontiger.livejournal.com.

Лестница соединяет три этажа частной резиденции, где проживает сразу три поколения одной семьи (Mirai House of Arches, Индия). | Фото: designboom.com.

Столовая находится в двухуровневом объеме (Mirai House of Arches, Индия).

Проектом предусмотрено множество укромных мест, где каждый член семьи может провести час другой в одиночестве (Mirai House of Arches, Индия). | Фото: label-magazine.com.

Гостиные оформлены в современном стиле, где в приоритете простор и стильная мебель (Mirai House of Arches, Индия).

Из каждой спальни есть выход на собственную террасу, где можно расслабиться на свежем воздухе (Mirai House of Arches, Индия). | Фото: designboom.com.

Из общего пространства предусмотрен выход во внутренний двор к зонам отдыха, спрятанным за скульптурной стеной и арками (Mirai House of Arches, Индия). | Фото: label-magazine.com.