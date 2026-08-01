Как сёрферы создали «варёнки»: 5 занятных фактов о создании самых известных моделей джинсов



Знаменитые модели джинсов с занятной историей. /Фото: cosmopolitan.com, trisummit.ca Знаменитые модели джинсов с занятной историей. /Фото: cosmopolitan.com, trisummit.ca

У джинсов очень долгая и интересная история - они преодолели путь от формы чернорабочих до лучших мест на мировых подиумах. И за это время было придумано огромное количество форм и силуэтов брюк из денима. Но были те, которые стали не просто строчкой в учебниках по истории моды, а оказались настоящими джинсовыми трендами, и об их происхождении определённо стоит узнать. У джинсов очень долгая и интересная история - они преодолели путь от формы чернорабочих до лучших мест на мировых подиумах. И за это время было придумано огромное количество форм и силуэтов брюк из денима. Но были те, которые стали не просто строчкой в учебниках по истории моды, а оказались настоящими джинсовыми трендами, и об их происхождении определённо стоит узнать.

1. «Кислотные» джинсы



Варёнки, или кислотные джинсы - тренд, созданный сёрферами. /Фото: cosmopolitan.com Варёнки, или кислотные джинсы - тренд, созданный сёрферами. /Фото: cosmopolitan.com

На наших просторах этот тренд в дениме именуется «варёнками», однако появился он на Западе, изначально как часть культуры серфинга 1960-х годов. Но реальную популярность получили только в 1980-х годах, когда несколько крупных брендов выпустили так называемые «джинсы, предварительно обработанные отбеливателем». В СССР они стали пользоваться огромным спросом в то же время, и у каждой модницы дома был набор для создания этого джинсового тренда. Сегодня он тоже периодически выходит в свет, но запастись «варёнками» теперь можно в магазинах, без химических экспериментов на своей кухне.

2. Джинсы Моm



Модель, которая изначально не имела никакого отношения к мамам. /Фото: levi.com Модель, которая изначально не имела никакого отношения к мамам. /Фото: levi.com

Так называемые «мамины джинсы» сегодня представляют как нечто, что изначально и задумывалось для мамочек с несовершенной талией. Популярна версия, что высокая посадка этих джинсов была скрывать живот и предотвращать его выпирание из-под джинсов, а прямой, но не широкий крой скрывает неидеальные ноги. В реальности к мамам эта модель джинсов вообще не имеет отношения: по информации редакции novate.ru, технически этот крой изначально был известен как джинсы 501, то есть классический крой бренда Levi's, но с более высокой посадкой и без всякой привязке гендеру или семейному статусу, а «джинсами Моm» они стали десятилетия спустя, только в начале 2000-х.

3. Рваные джинсы



Одни их любят, другие - отвергают, но тренд на джинсы с дырками продолжает жить. /Фото: trisummit.ca Одни их любят, другие - отвергают, но тренд на джинсы с дырками продолжает жить. /Фото: trisummit.ca

Одна из самых неоднозначных моделей, которая никогда до конца не вымирает, ещё и порой врывается в тренды. А ведь первые рваные джинсы, скорее всего, появились как результат естественного износа, но явно ещё не были писком моды. Первый шаг в тренды был сделан приблизительно в 1970-х годах силами западных панк-групп. А вот позднее мода подхватила идею и сильно протертый, вплоть до дыр, деним, оказался на пике популярности, всё ещё не уйдя в забвении. Да и вряд ли это до конца произойдёт - всё-таки, бунтарский дух в людях будет присутствовать всегда.

4. Джинсы-клёш



На флоте клёш был элементом дисциплины и унификации, а в виде джинсов стал актом неповиновения молодёжи. /Фото: ragstock.com На флоте клёш был элементом дисциплины и унификации, а в виде джинсов стал актом неповиновения молодёжи. /Фото: ragstock.com

Джинсы-клёш традиционно ассоциируют с хиппи и пиком их эпохой мира и любви, которая пришлась на 1960-е и начало 1970-х годов. А ведь сама модель брюк с широкими штанинами появилась ещё в XVIII веке как часть униформы моряков на кораблях американского флота, а вышли из употребления оттуда только после Второй мировой войны. Но интересно то, что, будучи изначально частью флотского мундира, из денима их стали шить в качестве акта бунтарства - по мнению историков моды, в 1960-х годах молодёжь так протестовала против консерватизма костюмов и юбок-карандашей.

5. Джинсы со складками



Фасон, который в одно время любят, а в другое ненавидят. /Фото: instyle.com Фасон, который в одно время любят, а в другое ненавидят. /Фото: instyle.com

Интересно, что тренд на джинсы со складками похож на американские горки: по данным редакции novate.ru, специалисты называют причиной его появления тот факт, что они были «практичным элементом дизайна, повышающим подвижность и комфорт в области бедер». Потом был пик популярности уже в модной индустрии, который пришёлся на 1980-е годы. Но этот тренд был не очень долговечен, и после его угасания люди, казалось, стали очень критично относиться, к таким, не облегающим силуэтам, пытаясь избавить от них свои шкафы. А потом настали 2020-е годы, и джинсы со складками опять стали возвращаться.