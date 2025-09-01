Грибной, апельсиновый, томатный: 7 соусов, с которыми рыба гораздо вкуснее

Правду говорят, что правильно подобранный соус в миг преобразит любое блюдо, в считанные секунды сделав его гораздо ярче, насыщеннее и вкуснее. Исключением не стала и рыба, которая сама по себе является достаточно пресным продуктом. Но ситуация меняется, как только рыбку подают к столу с одним из нижеприведённых рецептов домашнего соуса.
1. Грибной
Казалось бы, рыба с грибами – что-то новенькое и смутно сочетаемое между собой. Но на самом деле, если подать её с грибным соусом, то получается самая настоящая феерия вкуса.
Ингредиенты:
• Шампиньоны – 200 г;
• Грибной бульон из кубика – 2 стакана;
• Масло сливочное – 5 ч.л;
• Мука – 5 ч.л;
• Сметана средней жирности – 8 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Перец чили хлопья – по вкусу;
• Чеснок сушёный – по вкусу;
• Смесь пряных трав – по вкусу.
Способ приготовления:
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Нарезать слайсами;
• Обжарить на небольшом количестве сливочного масла до лёгкой золотистой корочки;
• Затем приправить солью, смесью перцев, хлопьями чили, смесью пряных трав и сушёным чесноком;
• Всыпать муку;
• Перемешать;
• Залить грибным бульоном и добавить остатки сливочного масла;
• Тушить на среднем огне пятнадцать-двадцать минут;
• После добавить сметану;
• Перемешать и тушить ещё около пяти-семи минут.
2. Томатный
Рыба, поданная с томатным соусом, получается нежной, сочной и ароматной.
Ингредиенты:
• Томаты с плотной мякотью крупные – 5 шт;
• Лук зелёный – 1 пучок;
• Бульон рыбный из кубика – 1,5 стакана;
• Сливочное масло – 2 ч.
• Мука – 2 ч.л;
• Петрушка свежая – 1 маленький пучок;
• Кинза свежая – 1 маленький пучок;
• Масло подсолнечное – для жарки;
• Соль – по вкусу;
• Чёрный и красный молотые перцы – по вкусу.
Способ приготовления:
• Лук вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Обжарить три-четыре минуты на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Томаты вымыть;
• Снять аккуратно шкурку;
• Мякоть нарезать небольшим кубиком;
• Добавить к луку;
• Петрушку и кинзу вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Высыпать в сковородку к остальным ингредиентам;
• Добавить сливочное масло, муку, соль и смесь молотых перцев;
• Залить рыбным бульоном;
• Тушить двадцать-двадцать пять минут на среднем огне.
3. Лимонный
Лимонный соус с приятной кислинкой – то, что станет отличным дополнением к рыбе как варёной, так и тушёной, и даже к селёдке.
Ингредиенты:
• Горчица – 1 ст.л;
• Лимон – 1 шт;
• Вода – 0,5 стакана;
• Мёд – 1 ст.л;
• Масло сливочное – 3 ст.л;
• Соль – по вкусу;
• Чили хлопья – по вкусу.
Способ приготовления:
• В сотейнике смешать воду с лимонным соком;
• Добавить растопленное сливочное масло, мёд и горчицу;
• Приправить солью и хлопьями чили;
• Перемешать;
• На медленном огне довести до кипения;
• Проварить две-три минуты;
• И подавать к столу вместе с рыбой.
4. Сырный
Ещё один рецепт соуса к рыбе с сырными нотками – то, что придаст блюду оригинальный вкус.
Ингредиенты:
• Сыр твёрдых сортов – 200 г;
• Сливки – 250 мл;
• Чеснок – 1 головка среднего размера;
• Масло сливочное – 1,5 ст.л;
• Петрушка и кинза свежая (микс) – 1 пучок;
• Мука – 1,5 ст.л;
• Соль – по вкусу;
• Чёрный молотый перец – по вкусу.
Способ приготовления:
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс;
• Обжарить на сливочном масле три-четыре минуты;
• Затем добавить мелко нарезанную петрушку и кинзу;
• Перемешать;
• Готовить две-три минуты;
• Перелить в сотейник;
• Сыр натереть на крупной тёрке;
• Добавить к зелени;
• Залить сливками;
• Готовить на среднем огне одну-две минуты;
• Добавить муку, соль и чёрный молотый перец;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить до тех пор, пока сыр полностью не растворится.
5. Апельсиновый
Яркий, сочный и в меру пикантный – апельсиновый соус к рыбе в мгновение ока придаёт блюду насыщенный вкус, оставляя после себя приятное цитрусовое послевкусие.
Ингредиенты:
• Апельсины – 2 шт;
• Соевый соус – 1,5 ст.л;
• Перец чили – 1 стручок;
• Чеснок – 3 зубка;
• Кинза – 1 маленький пучок;
• Мята свежая – 2 веточки;
• Имбирь свежий – 2 см;
• Соль – по вкусу.
Способ приготовления:
• Апельсины очистить;
• Выдавить сок в миску;
• Смешать с соевым соусом;
• Добавить пропущенный через пресс очищенный чеснок;
• Имбирь очистить;
• Натереть на мелкой тёрке;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Перец чили вымыть;
• Мелко нарезать;
• Добавить к смеси;
• Часть апельсиновой цедры натереть на мелкой тёрке;
• Высыпать в миску;
• Кинзу и мяту вымыть;
• Измельчить;
• Отправить в миску к остальным ингредиентам;
• Приправить солью по вкусу;
• Хорошенько перемешать до однородной массы;
• Дать настоять пять-семь минут;
• Подавать с рыбой.
6. Сметанный с огурчиками
Сметанный соус с добавлением маринованных огурчиков идеально подходит как к отварной, так и запечённой рыбе.
Ингредиенты:
• Сметана – 1 стакан;
• Огурцы консервированные (корнишоны) – 6 шт;
• Чеснок – 5 зубков;
• Петрушка – 6 веточек;
• Кинза – 2-3 веточки;
• Соль – по вкусу;
• Перец красный молотый – по вкусу;
• Чёрный молотый перец – по вкусу.
Способ приготовления:
• Огурцы нарезать мелким-мелким кубиком;
• Выложить в миску;
• Петрушку и кинзу вымыть;
• Измельчить;
• Добавить к огурцам;
• Выдавить чеснок;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Залить сметаной;
• Перемешать и дать настояться в холодном месте около десяти-пятнадцати минут.
7. Кунжутный
Кунжутный соус сделает мясо рыбы незабываемым на вкус, настолько мягким, нежным и сочным, что захочется съесть больше одного кусочка.
Ингредиенты:
• Кунжутные семена – 10 ст.л;
• Масло оливковое – для заправки;
• Соевый соус – 6 ст.л;
• Мёд или сахар – по вкусу;
• Уксус – 1 ст.л;
• Масло кунжутное – для заправки (примерно две столовые ложки);
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Способ приготовления:
• Кунжут обжарить до золотистого цвета на сухой сковородке;
• Слегка остудить;
• Высыпать в чашу блендера;
• Добавить оливковое масло (примерено шесть-восемь столовых ложек), соевый соус, мёд или сахар, уксус;
• Перебить до однородной массы;
• Заправить кунжутным маслом, посолить и поперчить, и ещё раз хорошенько взбить.
