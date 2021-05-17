Экстравагантные дамы в годах, доказавшие, что необычный стиль – не только для молодых

Эти экстравагантные дамы близки миру моды, как никто другой – и потому рекомендации стилистов «для женщин за…» вызывают у них только смех. Они не боятся казаться странными, смешными, непохожими ни на кого на свете. Они не приемлют запретов и сами создают тренды, их образы копирует молодежь, а главный их девиз – радоваться жизни, пока не поздно. В конце концов, когда, как не в 80 лет, щеголять в радужном купальнике или шляпе с британским флагом?
Анна Пьяджи – женщина-легенда
Невероятный стиль Анны Пьяджи.
В юности она работала посудомойкой, няней и переводчицей – пока в тридцатилетнем возрасте не возглавила раздел моды в журнале Arianna. Все свои ранние статьи она печатала на ярко-алой машинке Olivetti, созданной скандальным дизайнером Этторе Соттсасом. Пьяджи собрала огромную коллекцию винтажных вещей, которым не давала шанса запылиться в шкафах и на полках – ее экстравагантный стиль, смешение остромодных творений дизайнеров и находок с блошиного рынка, стал открытием для консервативной модной индустрии. Никто не видел ее дважды в одном и том же наряде, ее гардероб насчитывал две с половиной тысячи одних только платьев. Пьяджи была первой женщиной, решившейся стать «модным фриком», сломать представление о том, как полагается выглядеть работнице «глянца».
Пьяджи бросила вызов всему модному миру.
Еще в конце 1980-х Пьяджи сначала возглавила журнал Vanity Fair (и вывела его в лидеры печатной прессы), а затем стала творческим консультантом итальянского «Vogue». Ее считали одной из самых влиятельных персон в опасном мире модных журналов. Она дружила с Карлом Лагерфельдом, Маноло Блаником, «безумным шляпником» Стивеном Джонсом…
Шляпки от Стивена Джонса.
Анна Пьяджи скончалась в 2012 году, но и сегодня остается культовой фигурой в мире моды. Ее стиль анализируют, наряды демонстрируют на выставках (например, в британском музее Виктории и Альберта), ей подражают молодые модницы и модники, а дизайнеры посвящают ей коллекции.
Вечно молодая Бадди Винкл
Фотографии из инстаграма Бадди Винкл.
Бадди Винкл прославилась в возрасте восьмидесяти шести лет, когда завела аккаунт в Instagram и принялась выкладывать там не фото внуков и ухоженных клумб, а селфи в безумных нарядах – футболках с психоделическими принтами, виниловых платьях, блестящих велосипедках…
Видео, снятое ее внучкой, где Бадди лихо курит самокрутку, привело в аккаунт бабушки сотни и тысячи подписчиков (хотя на самом деле Винкл не курильщица, хотя и выступает за легализацию медицинской марихуаны в штате Теннеси). И вот она уже становится фотомоделью для брендов нижнего белья, лицом рекламной компании бренда Missguided, а Майли Сайрус, кумир молодежи, называет Бадди своей ролевой моделью…
Модный блог стал для Бадди спасением от депрессии.
Девиз Бадди Винкл – «живем один раз, так давайте веселиться» (а еще – «увожу ваших парней с 1928 года»). Она обожает устраивать вечеринки, танцевать и проводить время в компании друзей своей правнучки, которая и выступает ее стилистом. Яркие наряды Бадди любила с юных лет, но модный блог спас ее от депрессии после смерти мужа и сына.
У эксцентричной дамы много недоброжелателей, или, говоря языком современного интернета, хейтеров, но их грубые комментарии ее не печалят. «Я молюсь за вас!» - отвечает она всем критикам. Бадди мечтает вдохновить множество пожилых людей по всему свету не замыкаться в себе и продолжать радоваться жизни.
«Гигантский эльф» Линн Ягер
Линн Ягер - самый влиятельный модный критик в мире.
Рядовому обитателю интернета Линн Ягер известна как странная пожилая дама, раскритиковавшая стиль Меланьи Трамп. Она и есть модный критик – самый влиятельный из ныне живущих, икона стиля и бессменная (а возможно, бессмертная – кто поверит, что Ягер не существо из иного мира?) сотрудница Vogue. Ее журналистский путь начался с маленькой неприятности – на остатки кредита, взятого на обучение, Линн накупила платьев… и осталась без гроша. Тогда она решила подзаработать и устроилась в рекламный отдел The Village Voice. Ее первая же статья ушла в печать с указанием авторства – и последующие тридцать лет Линн отдала этому журналу.
Сказочные наряды Линн Ягер.
В своих статьях она призывает слушать не дизайнеров и стилистов, а себя, ратует за индивидуальность и не упускает случая поиронизировать над люксом, ведь ее читательницы не готовы отдать за платье втрое больше денег, чем зарабатывают в месяц. Ягер славится своим чувством юмора и безжалостностью к признанным авторитетам мира моды. Ее ядовитое перо не щадит никого – но при этом множество дизайнеров считают Линн своей лучшей подругой. Своим эксцентричным макияжем Линн обязана неврологическому заболеванию – прозопагнозии. Ягер не различает лица, даже свое собственное на фото узнать неспособна, и потому создала образ, который не так-то просто забыть или перепутать.
Парижская ведьма Диана Перне
Модный критик, парфюмер, дизайнер и немного ведьма Диана Перне.
Парижские школьники на полном серьезе считают ее ведьмой за викторианский черный total look. Госпожа Перне не против такой трактовки ее образа и не выходит из дома без множества брошей в виде пауков и жаб. Но занимается она вовсе не приворотами, порчей и зельеварением (впрочем, нет, зелья в ее репертуаре имеются – как марка необычной авторской парфюмерии). Диана Перне - родоначальница модной интернет-журналистики. В 2005 году она создала первый в истории фэшн-блог ASVOFF («A Shaded View on Fashion Film»), а затем – фестиваль короткометражных фильмов о моде с таким же названием.
Черный цвет - ее любимый.
В прошлом Перне и сама дизайнер, она начала носить черную одежду еще в 80-е, чтобы отвлечься от принтов и оттенков, с которыми ей приходилось иметь дело. Так этот цвет стал ее униформой. Когда неожиданно умер ее горячо любимый муж, Перне выбрала для себя образ «итальянской вдовы». Со временем боль утраты прошла, а стиль остался. В ее жизни нет продуманной стратегии, четкого плана, она всегда легко меняла места жительства, работу, проекты… Неизменным остается лишь ее стиль, хотя Перне и уверяет, что в детстве была без ума от розового, а в юности с ног до головы облачалась в антикварные белые кружева. Она живет в очень ярком доме с многоцветным интерьером, любит яркие букеты и иногда облачается в алый халат. Но черный цвет, по ее словам – самый энергичный и питает ее силой.
Текст: Софья Егорова.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии