8 простых, но гениальных бытовых лайфхаков

Смекалка и нестандартный подход к решению проблем значительно упрощают жизнь. Именно поэтому всевозможные бытовые лайфхаки в последнее время стали невероятно популярными. Некоторые хитрости настолько простые, что хозяйкам сложно поверить в то, что они рабочие, но это действительно так.







Сегодня мы расскажем о таких приемах более подробно, чтобы вы тоже смогли оценить их гениальность.

Лайфхак 1: Соберите осколки хлебом

Лайфхак 2: Уберите разбитое яйцо солью

Лайфхак 3: Сделайте лампу из телефона

Лайфхак 4: Избавьтесь надолго от пыли с помощью кондиционера

Лайфхак 5: Погладьте вещи в ванной

Лайфхак 6: Остудите еду в холодной тарелке

Лайфхак 7: Отмойте лак для ногтей сахаром

Лайфхак 8: Прогоните мошек с помощью уксуса

Используйте хлеб или бумажное полотенцеА вы тоже после каждой разбитой тарелки успокаиваете себя тем, что это на счастье? Согласны, мыслить нужно позитивно, однако перед тем, как мечтать о новой посуде, нужно быстро собрать осколки от старой, чтобы никто не поранился. С крупными проблем возникнуть не должно, а вот мелкие можно не заметить, что чревато последствиями. Если вы не доверяете венику и боитесь, что он лишь «разметет» осколки по комнате, воспользуйтесь помощью хлеба. Выберите из него мякиш и приложите к полу в том месте, куда упала тарелка. Он соберет все стекло, и ходить по полу вновь станет безопасно.Также можно использовать бумажное полотенце. Оторвите от рулона несколько кусочков, положите друг на друга и сверните в квадрат, чтобы полотенце стало прочнее. Затем слегка смочите его водой из-под крана (важно, чтобы салфетка стала влажной, а не мокрой), и пройдитесь по тем участкам пола, где могут быть осколки. Заверните полотенце таким образом, чтобы стекло оказалось внутри, и выбросьте в мусорное ведро.Посыпьте яйцо на полу сольюДаже у самых аккуратных людей бывают дни, когда все валится с рук. И яйцо, которое вы нечаянно уронили на пол, может стать последней каплей (особенно, когда вы начинаете его убирать и понимаете, что ничего не получается).В этот момент важно остановиться, выдохнуть, сбросить напряжение и взять соль. Зачем? Сейчас расскажем.Благодаря тому, что соль обладает отличными абсорбирующими свойствами, при контакте с белком она вытягивает из него влагу, делая яйцо менее липким и скользким. Вот какой порядок действий нужно соблюдать, чтобы все получилось:• Посыпьте разбитое яйцо солью и подождите пять-десять минут, пока она подействует. Важно насыпать несколько ложек, чтобы и белок, и желток быстро затвердели.• Когда яйцо приобретет нужную консистенцию, оторвите кусочек бумажного полотенца и аккуратно соберите его. Если какие-то частички прилипли к полу, соскребите их при помощи губки.• Помойте пол влажной тряпкой со средством для мытья посуды и насухо протрите поверхность.Поставьте на телефон с фонариком пластиковую бутылкуЕсли в квартире неожиданно отключили свет, а свечей в кладовке не оказалось, есть два варианта – сразу лечь спать, в надежде, что утром электричество уже дадут, или соорудить светильник из мобильного телефона. Не планируете отправляться в кровать? Тогда давайте заниматься «хенд-мейдом». Возьмите прозрачную пластиковую бутылку и наберите в нее воды. Далее включите на телефоне фонарик, положите его на стол и поставьте бутылку сверху. Вот так, буквально за пару минут, у вас получится небольшая, но достаточно яркая лампа, которая станет отличным помощником во время отключения электричества.Кондиционер для белья нужно добавить в водуМелкая пыль постоянно оседает на столах, шкафах, полах и других поверхностях в квартире. Не успеваем мы закончить уборку, как на следующий день вновь наблюдаем слой пыли на мебели (особенно в теплое время года, когда практически весь день открыты окна). Если вам надоело играть роль Золушки и постоянно бегать по квартире с тряпкой в руках, воспользуйтесь следующим лайфхаком.Возьмите таз, налейте в него пару литров воды и добавьте столовую ложку кондиционера для белья либо шампуня с антистатиком. Смочите тряпку в полученном растворе, хорошо отожмите ее и протрите пыль. По отзывам опытных хозяек, такой способ уборки значительно сокращает количеством пыли в квартире, так как замедляет процесс ее образования. Поверхности «отталкивают» частички пыли, не давая ей задерживаться на мебели.Повесьте мятые вещи на сушилку в ваннойДля многих хозяек именно глажка вещей является самой нелюбимой бытовой обязанностью. Если вы тоже не испытываете восторга от мысли, что последующий час придется простоять с утюгом в руке, делимся с вами классной хитростью. Повесьте мятую одежду на плечики, отнесите в ванную комнату и спокойно принимайте душ. Пар, который образуется в процессе купания, слегка намочит ткань, и складки разгладятся сами собой. В конце вам нужно будет только дождаться, пока вещи высохнут, а это займет от силы 15-20 минут.Этот лайфхак станет идеальным решением в отпуске или в командировке, если в номере вдруг не окажется утюга. Достаньте вещи из чемодана, повесьте на штангу, на которую крепится душевая штора, включите горячую воду, закройте дверь в ванную и занимайтесь своими делами. Через десять минут вы сможете забрать «выглаженную» одежду.Поставьте тарелку в морозилку на пару минутОбычно мы думаем о том, как разогреть холодную еду, но иногда происходят ситуации, требующие обратных действий. Если вы опаздываете на работу, а блюдо настолько горячее, что обжигает язык и щеки, это не повод оставаться голодными. Возьмите тарелку, поставьте ее на пять минут в морозилку, а когда она остынет, наложите в нее еду из кастрюли или сковороды. Благодаря такому простому трюку, блюдо остынет намного быстрее, и вы сможете оперативно позавтракать без вреда для желудка.На пролитый лак насыпьте сахарНесмотря на то, что в последнее время все больше девушек предпочитают делать маникюр в салонах у профессиональных мастеров, все равно остаются те, кто верен домашней процедуре. Если вы относитесь ко второй категории, и предпочитаете красить ногти самостоятельно, тогда однажды вам может пригодиться наш лайфхак.Нечаянно пролили на стол или на пол лак? Нужно действовать максимально оперативно, ведь если сразу его не вытереть, он засохнет и оставит после себя пятно. Также лак может попасть в мелкие трещины, которые есть в дереве, и испортить внешний вид мебели. К счастью, катастрофы получится легко избежать, если под рукой будет сахар. Щедро посыпьте им загрязненный участок, подождите несколько минут, а затем протрите поверхность губкой. Вуаля – от лака не осталось даже следа!Налейте в миску яблочный уксусНасекомые в квартире – это максимально неприятно. И речь идет не только о мухах или тараканах – частыми гостями становятся надоедливые мошки. Как только фрукты или овощи залеживаются на столе, они сразу берут шефство над кухней и не дают вам прохода. Хорошо, что есть рабочий прием, который позволяет избавиться от мошек быстро и без особых усилий.Возьмите небольшую тарелку, налейте в нее яблочный уксус, подогрейте в микроволновке и оставьте на кухонном столе. Мошки не смогут устоять перед ароматом и обязательно слетятся, чтобы отведать «угощение». Если яблочного уксуса пол рукой не оказалось, налейте в блюдце немного ароматизированного геля для мытья посуды и добавьте несколько капель обычного уксуса.