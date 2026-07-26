6 самых странных налогов, которые в разных странах уплачивают прямо сейчас



За что только с людей сегодня налоги не взимают. /Фото: chartsworth.sg, eu.telegram.com За что только с людей сегодня налоги не взимают. /Фото: chartsworth.sg, eu.telegram.com

Плата налога - одна из самых древних вещей, которые делали и продолжают делать люди. Но при всей логичности этого шага далеко не всегда причина сбора денег является таковой. Обычно странные статьи налогов встречаются в прошлом, однако даже в современном мире можно найти весьма неожиданные формы получения средств в казну, которые люди в разных странах платят буквально в эту секунду. Плата налога - одна из самых древних вещей, которые делали и продолжают делать люди. Но при всей логичности этого шага далеко не всегда причина сбора денег является таковой. Обычно странные статьи налогов встречаются в прошлом, однако даже в современном мире можно найти весьма неожиданные формы получения средств в казну, которые люди в разных странах платят буквально в эту секунду.

1. Интернет-трафик



В Уганде нужно платить налог за возможность пользоваться Интернетом. /Фото: taxfoundation.org В Уганде нужно платить налог за возможность пользоваться Интернетом. /Фото: taxfoundation.org

Уже пять лет в Уганде действует налог на пользование интернет трафиком. Так, при подключении гражданин Уганды облагается прямым сбором в размере 12% от чистой стоимости интернет-трафика. Но этот налог - не верх странности, ведь стал заменой ещё более неожиданному стяжетельству: 1 июня 2018 года был введен налог, который предусматривал выплату гражданами использующими социальные сети и приложения, такие как WhatsApp, Facebook и Twitter, 200 шиллингов (0,05 доллара США) за каждый день использования. Но налог вызвал сильную критику и падение трафика, поэтому в 2021-м его отменили, заменив нынешним.

2. Ведение блога



Блогинг в Танзании - удовольствие совсем не бесплатное. /Фото: chartsworth.sg Блогинг в Танзании - удовольствие совсем не бесплатное. /Фото: chartsworth.sg

В Танзании тоже придумали свой способ пополнить казну с помощью активных интернет-юзеров. Правда, в этом случае, страдают кошельки блогеров. Так, 16 марта 2018 года в рамках Положения об электронных и почтовых коммуникациях (онлайн-контент), правительство Танзании обязало контентмейкеров ежегодно платить налог на публикацию своих видео или блогов. Технически эта статья стяжательства именуется лицензированием и стоит приличных денег: по информации редакции novate.

3. Собаки



В Швейцарии за желание иметь собаку платят не только при покупке или за корм. /Фото: rockythetraveller.com В Швейцарии за желание иметь собаку платят не только при покупке или за корм. /Фото: rockythetraveller.com

Справедливости ради, налог на псов встречается не в одной стране, но самый развитый он явно в Швейцарии. Во-первых, он устанавливается на уровне кантона, поэтому не имеет фиксированной ставки. Во-вторых, сумма оплаты также варьируется от хозяина к хозяину и зависит от размера животного. В-третьих, есть некоторые группы, которые освобождаются от выплат - например, если это собака-поводырь или собака-спасатель.

4. Религия



В Германии в казну платит каждый верующий. /Фото: listverse.com В Германии в казну платит каждый верующий. /Фото: listverse.com

Немцы оказались педантичными настолько, что даже веру превратили в статью стяжательства. Оказывается, будь ты католик или протестант, если ты официально зарегистрирован как член конкретной религиозной общины, то будешь платить за это налог. Причём расчёт суммы уплаты в Германии придумали интересный: процент выплаты вычисляется не с непосредственного дохода, а от суммы подоходного налога, который платит конкретный человек. Доля же выплаты налога зависит не от религии, а от региона, но варьируется в пределах 8–9 процентов.

5. Воздух



В аэропорту Каракаса бесплатно не подышишь. /Фото: viory.video В аэропорту Каракаса бесплатно не подышишь. /Фото: viory.video

Справедливости ради, дышать в Венесуэле разрешено бесплатно везде, кроме одного места, где и приходится платить статью, известную в народе как «налог на дыхание». Введена она на территории международного аэропорта Майкетия в Каракасе и составляет 127 боливаров (примерно 20 долларов по состоянию на 2018 год). По словам правительства, этот налог необходим для компенсации затрат на недавно установленную систему фильтрации воздуха в аэропорту, но народ и гостей столицы это решение только насмешило.

6. Колдовство



Для румынских властей колдовство - это такая же профессия, как и остальные, так что тоже облагается налогом. /Фото: eu.telegram.com Для румынских властей колдовство - это такая же профессия, как и остальные, так что тоже облагается налогом. /Фото: eu.telegram.com

Кажется, что такие мистические вещи как колдовство и гадания превратить в реальную статью для сбора денег просто абсурдно. А вот Румынии это всё-таки умудрились сделать, причём ещё 15 лет назад. Дело в том, что там многие люди до сих пор верят в суеверия и магию, поэтому всё оккультное является весьма себе прибыльным бизнесом. Поэтому нет ничего удивительного, что в конце концов власти решили облагать налогом и эти необычные профессии - с 2011 года все они должны были платить 16 процентов своего дохода в качестве налога. Стоит заметить, что самим колдунам и гадалкам это решение совсем не понравилось: по данным редакции novate.ru, они всерьёз угрожали проклясть правительство, но это к отмене налога не привело.