Скрытые возможности советской чеснокодавилки, о которых со временем позабыли

Совсем не обязательно зубчики чистить от шелухи, их можно поместить в пресс прямо в кожуре и осуществлять манипуляцию

На выходе получаем чистую кашицу, а шелуха при этом остается в прессе

Теперь о дополнительных функциях

Все мы видели зубцы, имеющиеся на внутренней стороне ручек, ими легко колоть орехи или косточки

Ядра фундука и косточек от фруктов раскалываются быстро и остаются целыми

Вторая функция, о которой тоже многие не знают, это извлечение из вишни или черешни косточки

Ягода помещается в углубление и просто надавливается другой ручкой (штырем), косточка выдавлена

Оказывается, простая и привычная чеснокодавилка может облегчить жизнь каждой хозяюшке