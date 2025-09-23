Скрытые возможности советской чеснокодавилки, о которых со временем позабыли

Обычная чеснокодавилка присутствует почти в каждой семье. У многих это немудреное приспособление осталось еще с советских времен и отлично функционирует. Но пользуемся им мы исключительно для того, чтобы измельчить чеснок. А ведь в этом механизме есть и другие полезные функции, существенно облегчающие жизнь хозяйки.
Кстати, о выдавливании чеснока. Совсем не обязательно зубчики чистить от шелухи. Их можно поместить в пресс прямо в кожуре и осуществлять манипуляцию. На выходе получаем чистую кашицу, а шелуха при этом остается в прессе.
Теперь о дополнительных функциях
Все мы видели зубцы, имеющиеся на внутренней стороне ручек. Ими легко колоть, например, орехи. Грецкий орех раскалывается, но приходится приложить некоторое усилие. В связи с этим проще воспользоваться тем же ножом, но это уже на любителя.
Что касается фундука или косточки из фруктов, то здесь и силы прикладывать не нужно. Они раскалываются быстро и ядро остается целым.
Вторая функция, о которой тоже многие не знают, это извлечение из вишни или черешни косточки
Вторая функция, о которой тоже многие не знают, это извлечение из вишни или черешни косточки.из ручек чеснокодавилки имеется углубление, а на второй – штырь. Ягода помещается в углубление и просто надавливается другой ручкой (штырем). Косточка выдавлена. Процесс ускоряется во много раз.
Оказывается, простая и привычная чеснокодавилка может облегчить жизнь каждой хозяюшке
Как оказалось, все просто и очень удобно.
