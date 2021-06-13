Как генерал вермахта нарушил приказ Гитлера об уничтожении Эйфелевой башни

Летом 1944 года судьба Эйфелевой башни висела на волоске. Эта парижская достопримечательность, которая давно уже перестала принадлежать одним лишь французам, была спасена лишь по воле генерала, нарушившего прямой приказ Гитлера. Что это было – героизм ради ценнейшего достояния мировой культуры или вполне циничный практический расчет?
Оккупация Франции
Оккупационный режим действовал во Франции с июня 1940 года, когда между нацистами и французскими властями было заключено Второе Компьенское перемирие, по которому две трети территории страны, включая Париж, оказывались подчинены режиму Третьего рейха. На четыре года мировая столица моды стала пристанищем солдат вермахта, по Елисейским полям то и дело проходили маршем немецкие военные, улицы пестрели агитационными вывесками и свастикой, но из всех оккупированных территорий это был, по-видимому, самый спокойный город.
На протяжении четырех лет Париж оставался оккупированной территорией
Эйфелеву башню как будто охраняли некие сверхъестественные силы – когда во время визита в Париж фюрер пожелал подняться на верхний ее ярус, лифт по непонятной причине вышел из строя, и экскурсия не состоялась. В 1944 же году башне грозила куда более серьезная опасность.
6 июня началась высадка англо-американских войск в Нормандии, был открыт второй фронт, и оккупанты столкнулись с возможностью потери французских территорий и в первую очередь - столицы. 7 августа военным губернатором Парижа был назначен генерал от инфантерии Дитрих фон Хольтиц.
Дитрих фон Хольтиц
Это был потомственный военный, он родился в 1894 году. В армию фон Хольтиц пришел перед началом Первой мировой войны, а в 47 лет стал самым молодым генералом вермахта. Последнему коменданту Парижа довелось занимать свою должность меньше трех недель, но именно за этот короткий период времени он вписал свое имя в историю.
Горит ли Париж?
15 августа войска союзников находились уже в непосредственной близости к Парижу. От Гитлера поступали приказы держать Париж до конца, когда же стало очевидно, что противник значительно сильнее, он дал приказ уничтожить французскую столицу. Накануне решающей битвы были расстреляны и отправлены в Бухенвальд сотни «неблагонадежных». В городе началась всеобщая забастовка.
17 августа парижский комендант получил приказ заминировать и взорвать мосты через Сену, уничтожить все исторические и религиозные здания в городе, а кроме того, сровнять с землей Эйфелеву башню. Фон Хольтиц выполнять приказ отказался.
Площадь Трокадеро
Спорный вопрос - почему генерал вермахта пошел на такое грубое нарушение военной дисциплины. По всей вероятности, Париж он любил, а фюрера считал к тому времени психически нездоровым, а кроме того, никакого практического смысла в таком варварстве не было.
Из телефильма «Семнадцать мгновений весны»
Есть и другая версия, куда более прагматическая: фон Хольтиц не мог не понимать, что немецкая армия потерпит поражение в битве за французскую столицу, и, отказавшись расправиться с главным символом Парижа, он думал в первую очередь о собственной судьбе. Уничтожение Эйфелевой башни однозначно перевело бы его в число военных преступников, причем маловероятно, что человечество пошло бы на смягчение участи того, кто был виновен в ее разрушении. При этом санкций со стороны собственного начальства он мог не опасаться, во всяком случае, рисковал лишь собственной судьбой: жена и дети фон Хольтица к тому времени благополучно покинули подконтрольные рейху территории и опасность им не грозила.
Освобождение Парижа в 1944 году
Битва за Париж продолжалась шесть дней, начиная с 19 августа 1944 года. 25 августа генерал фон Хольтиц подписал документ о прекращении огня и сдался войскам союзников.
25 августа 1944 года генерал сдался. На рукаве можно увидеть памятный знак «Крымский щит» за взятие Крыма
Героизм или расчет?
До 1947 года бывший генерал вермахта находился в заключении сначала в Англии, потом на территории США, после он был освобожден. Спустя четыре года были написаны его мемуары под названием «Солдатский долг. Воспоминания генерала вермахта о войне на западе и востоке Европы». Некогда подвластный ему Париж фон Хольтиц посещал по крайней мере один раз, когда на короткий промежуток времени заглянул в отель «Мажестик». В нем во время войны располагался штаб немецких войск. Пробыв в отеле около четверти часа, фон Хольтиц отказался от предложенного хозяином шампанского и удалился.
Фон Хольтиц после освобождения
В 1966 году в Баден-Бадене Дитрих фон Хольтиц скончался, на его похоронах присутствовали высокопоставленные французские офицеры.
Похороны фон Хольтица
Оценки роли немецкого генерала в этом эпизоде Второй мировой разнятся – одни прославляют его как гуманиста, жертвовавшего собственными интересами ради культурного наследия человечества, другие видят в нем расчетливого игрока, который, хоть и оказался подставлен под удар, принял выгодные для себя решения и выторговал себе жизнь и свободу после окончания войны. В развитие первой версии в год смерти фон Хольтица был снят фильм «Горит ли Париж?», в своем названии воспроизводящий вопрос Гитлера, который тот в телефонному разговоре адресовал парижскому коменданту.
Из кинофильма «Горит ли Париж?»
Одно бесспорно – Эйфелева башня, когда-то эпатажное сооружение к открытию Всемирной выставки, а позже – символ Парижа, осталась невредима, чтобы на протяжении десятилетий после войны продолжать свою миссию и принимать миллионы гостей, теперь уже куда более безобидных.
Фото сороковых годов
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