Хитрости, которые превратят вас в настоящего шеф-повара

Хотите узнать, как профессиональные повара в ресторане готовят такие вкусные блюда? Решают опыт, знания, талант и, конечно же, лайфхаки.  Обязательно берите на заметку, и создавайте на своей кухне настоящие кулинарные шедевры.


Хитрость 1: Как сделать мясо сочным?




Замочите мясо в рассоле на ночь

Есть три секрета, которые помогут сделать сочным даже самое жесткое мясо.
Первое и самое главное – его нужно вымочить в рассоле на протяжении 10-12 часов, чтобы сок остался внутри. Особенно это важно для курицы и индейки, которые не содержат в составе жиров и получаются сухими. Добавьте в рассол любимые специи – молотый перец и горошек, лавровый лист, паприку, прованские травы и пр. Так вы сделаете вкус готового блюда более пряным.

Следующий важный нюанс – обязательно просушивайте мясо перед тем, как положить его на сковороду. Это удобно делать при помощи бумажного полотенца или салфетки. Если пропустить этап, мясо будет не жариться, а тушиться. Кроме того, не образуется золотистая корочка.

Когда стейк будет готов, не торопитесь резать его на кусочки. Снимите мясо со сковороды и оставьте на пять-семь минут, чтобы соки равномерно распределились внутри и не вытекли при нарезке. Это главная причина того, почему официанты в ресторане обычно приносят тарелку с целым стейком и разрезают его при вас, либо предлагают вам сделать это самостоятельно.

Хитрость 2: Как быстро сварить свеклу?




Варите свеклу 15 минут на сильном огне

Любить готовить салаты с отварной свеклой? Или часто используете ее в качестве гарнира? Тогда вы наверняка знаете, как долго она варится – на весь процесс может уйти до четырех часов.
Если вы не хотите ждать столько времени, возьмите на заметку следующий лайфхак. Закипятите воду в кастрюле, положите в нее свеклу, варите 30 минут, а затем слейте жидкость и поставьте овощ под кран примерно на 15 минут. Важно, что вода, которая обдает свеклу, была холодной. Именно за счет резкого перепада температур продукт быстрее дойдет до готовности. В итоге вместо четырех часов вы будете готовить овощ максимум 50 минут.

Хотите еще быстрее? Отлично, есть другой способ. Положите свеклу в кастрюлю, залейте водой, чтобы она полностью покрыла корнеплоды, и поставьте на плиту. Как только вода закипит, снимите крышку и, не убавляя огонь, варите свеклу 15 минут в бурлящей воде. По истечении времени поставьте овощ под струю ледяной воды на пять-десять минут.

Хитрость 3: Как сделать макароны и рис рассыпчатыми?




Добавьте в кастрюлю растительное масло

Вы никогда не задумывались, почему готовые рис и макароны получаются клейкими? Все дело в большом количестве крахмала, который входит в их состав. Именно из-за него блюда остывают и превращаются в неаппетитный комок на тарелке.

Чтобы избежать такого результата, сделайте следующее: когда вода в кастрюле закипит, добавьте немного растительного масла – чайной ложки будет достаточно. Оно создаст на поверхности риса и макарон защитную пленку, которая не позволит крахмалу высвободиться наружу. Однако лайфхак нельзя использовать, если вы планируете подавать блюдо с соусом – он просто не будет держаться на его поверхности из-за масла.

Еще один вариант, который поможет справиться с избытком крахмала – обдать макароны и рис холодной водой сразу после приготовления. Для удобства переложите их в дуршлаг и 15-20 секунд подержите под открытым краном.

Хитрость 4: Как сохранить цвет риса?




Уксус сохранит цвета риса

Продолжая тему риса, расскажем, как сохранить белоснежный цвет крупы. Есть несколько нюансов, которые помогут это сделать. Во-первых, рис нужно заливать не холодной, а кипящей подсоленной водой. Во-вторых, необходимо добавлять в кастрюлю несколько капель лимонного сока или разведенной в воде лимонной кислоты. В-третьих, нельзя допускать, чтобы крупа сильно кипела – уменьшите огонь и снимите крышку.
Вместо лимонного сока можно добавлять уксус – в его состав также входит кислота, которая помогает сохранить белый цвет крупы. Кроме того, уксус не дает рису слипаться в процессе варки, благодаря чему он получается рассыпчатым, а не клейким.

Хитрость 5: Чем заменить майонез?





Приготовили на ужин салат, открыли холодильник, чтобы достать майонез, а его не оказалось на полке? Ничего страшного – блюдо можно заправить другим соусом. Здесь есть два варианта – все зависит от того, насколько сильно вы хотите воспроизвести вкус классического майонеза. Если вам нужна максимально похожая версия, тогда возьмите сметану, добавьте в нее растертый желток сваренного вкрутую яйца, а также чайную ложку горчицы. Вкус готового соуса будет практически идентичным традиционному майонезу.

Если же вы вам не принципиально, чем именно заправлять салат, тогда сделайте горчичный соус. Смешайте в небольшой миске дижонскую горчицу, оливковое масло, лимонный сок и немного меда. Горчица сделает салат острым и пикантным, а мед привнесет сладкую нотку.

Хитрость 6: Как правильно жарить продукты?




Кладите мясо на горячую, но не дымящую сковороду

Жарка рыбы, мяса, овощей, оладий и других блюд требует соблюдения некоторых нюансов:

• Перед тем, как ставить сковороду на плиту и наливать в нее масло, проверьте, сухая ли она. Если на дне или стенках будет хотя бы капля воды, растительное масло начнет стрелять так, что вы от него не спрячетесь.

• Не дожидайтесь, пока сковорода раскалится до предела – класть продукты нужно примерно за минуту до того, как появится дым. Чтобы избежать брызг масла, выкладывайте мясо или рыбу по направлению от себя.

• Оливковое масло горит на сковороде? Смешайте его с небольшим количеством подсолнечного.

• Для получения золотистой корочки важно не трогать продукт некоторое время. Положите его на сковороду и забудьте о нем на несколько минут. За это время произойдет карамелизация сахара, которая даст красивый золотистый оттенок.

Хитрость 7: Как сделать котлеты сочными?




Фарш с яблоком получается нежным и сочным

Сколько хозяек, столько и рецептов котлет. Одни готовят их с хлебом, другие без, одни добавляют яйцо, другие манку, одни кладут кабачок, другие – сырой картофель. Но есть еще один секретный ингредиент, о котором мало кто знает. И это яблоко. Оказывается, всем известный фрукт хорошо работает с текстурой фарша, дарит ему сочность и нежность.

Чтобы блюдо точно получилось, соблюдайте следующую последовательность действий. Выложите на разогретую сковороду лук, слегка обжарьте его, а затем добавьте яблоки, измельченные на терке, чтобы усилить сладость и аромат компонентов. Через несколько минут присоедините свежий чеснок, хорошо перемешайте и еще некоторое время подержите продукты на сковороде.

Когда яблочная зажарка будет готова, смешайте ее с яйцом, фаршем и специями. Можете не отбивать фарш – просто проследите за тем, чтобы текстура была однородной и податливой, но не разваливалась в руках. Перед тем, как отправить сформированные котлеты в сковороду, слегка обваляйте их в муке – она не только создаст защитную оболочку, которая не позволит фаршу развалится, но еще и подарит готовому блюду аппетитную хрустящую корочку.

Обжаривайте котлеты на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла. Огонь не должен быть слишком сильным, чтобы фарш не пересох и не подгорел. Переворачивать котлеты лучше не вилкой, а силиконовой лопаткой, чтобы не повредить поверхность.


приготовление
Еда
