Хитрости, которые превратят вас в настоящего шеф-повара

Хотите узнать, как профессиональные повара в ресторане готовят такие вкусные блюда? Решают опыт, знания, талант и, конечно же, лайфхаки. Обязательно берите на заметку, и создавайте на своей кухне настоящие кулинарные шедевры.







Хитрость 1: Как сделать мясо сочным?

Хитрость 2: Как быстро сварить свеклу?

Хитрость 3: Как сделать макароны и рис рассыпчатыми?

Хитрость 4: Как сохранить цвет риса?

Хитрость 5: Чем заменить майонез?

Хитрость 6: Как правильно жарить продукты?

Хитрость 7: Как сделать котлеты сочными?

Замочите мясо в рассоле на ночьЕсть три секрета, которые помогут сделать сочным даже самое жесткое мясо.Первое и самое главное – его нужно вымочить в рассоле на протяжении 10-12 часов, чтобы сок остался внутри. Особенно это важно для курицы и индейки, которые не содержат в составе жиров и получаются сухими. Добавьте в рассол любимые специи – молотый перец и горошек, лавровый лист, паприку, прованские травы и пр. Так вы сделаете вкус готового блюда более пряным.Следующий важный нюанс – обязательно просушивайте мясо перед тем, как положить его на сковороду. Это удобно делать при помощи бумажного полотенца или салфетки. Если пропустить этап, мясо будет не жариться, а тушиться. Кроме того, не образуется золотистая корочка.Когда стейк будет готов, не торопитесь резать его на кусочки. Снимите мясо со сковороды и оставьте на пять-семь минут, чтобы соки равномерно распределились внутри и не вытекли при нарезке. Это главная причина того, почему официанты в ресторане обычно приносят тарелку с целым стейком и разрезают его при вас, либо предлагают вам сделать это самостоятельно.Варите свеклу 15 минут на сильном огнеЛюбить готовить салаты с отварной свеклой? Или часто используете ее в качестве гарнира? Тогда вы наверняка знаете, как долго она варится – на весь процесс может уйти до четырех часов.Если вы не хотите ждать столько времени, возьмите на заметку следующий лайфхак. Закипятите воду в кастрюле, положите в нее свеклу, варите 30 минут, а затем слейте жидкость и поставьте овощ под кран примерно на 15 минут. Важно, что вода, которая обдает свеклу, была холодной. Именно за счет резкого перепада температур продукт быстрее дойдет до готовности. В итоге вместо четырех часов вы будете готовить овощ максимум 50 минут.Хотите еще быстрее? Отлично, есть другой способ. Положите свеклу в кастрюлю, залейте водой, чтобы она полностью покрыла корнеплоды, и поставьте на плиту. Как только вода закипит, снимите крышку и, не убавляя огонь, варите свеклу 15 минут в бурлящей воде. По истечении времени поставьте овощ под струю ледяной воды на пять-десять минут.Добавьте в кастрюлю растительное маслоВы никогда не задумывались, почему готовые рис и макароны получаются клейкими? Все дело в большом количестве крахмала, который входит в их состав. Именно из-за него блюда остывают и превращаются в неаппетитный комок на тарелке.Чтобы избежать такого результата, сделайте следующее: когда вода в кастрюле закипит, добавьте немного растительного масла – чайной ложки будет достаточно. Оно создаст на поверхности риса и макарон защитную пленку, которая не позволит крахмалу высвободиться наружу. Однако лайфхак нельзя использовать, если вы планируете подавать блюдо с соусом – он просто не будет держаться на его поверхности из-за масла.Еще один вариант, который поможет справиться с избытком крахмала – обдать макароны и рис холодной водой сразу после приготовления. Для удобства переложите их в дуршлаг и 15-20 секунд подержите под открытым краном.Уксус сохранит цвета рисаПродолжая тему риса, расскажем, как сохранить белоснежный цвет крупы. Есть несколько нюансов, которые помогут это сделать. Во-первых, рис нужно заливать не холодной, а кипящей подсоленной водой. Во-вторых, необходимо добавлять в кастрюлю несколько капель лимонного сока или разведенной в воде лимонной кислоты. В-третьих, нельзя допускать, чтобы крупа сильно кипела – уменьшите огонь и снимите крышку.Вместо лимонного сока можно добавлять уксус – в его состав также входит кислота, которая помогает сохранить белый цвет крупы. Кроме того, уксус не дает рису слипаться в процессе варки, благодаря чему он получается рассыпчатым, а не клейким.Приготовили на ужин салат, открыли холодильник, чтобы достать майонез, а его не оказалось на полке? Ничего страшного – блюдо можно заправить другим соусом. Здесь есть два варианта – все зависит от того, насколько сильно вы хотите воспроизвести вкус классического майонеза. Если вам нужна максимально похожая версия, тогда возьмите сметану, добавьте в нее растертый желток сваренного вкрутую яйца, а также чайную ложку горчицы. Вкус готового соуса будет практически идентичным традиционному майонезу.Если же вы вам не принципиально, чем именно заправлять салат, тогда сделайте горчичный соус. Смешайте в небольшой миске дижонскую горчицу, оливковое масло, лимонный сок и немного меда. Горчица сделает салат острым и пикантным, а мед привнесет сладкую нотку.Кладите мясо на горячую, но не дымящую сковородуЖарка рыбы, мяса, овощей, оладий и других блюд требует соблюдения некоторых нюансов:• Перед тем, как ставить сковороду на плиту и наливать в нее масло, проверьте, сухая ли она. Если на дне или стенках будет хотя бы капля воды, растительное масло начнет стрелять так, что вы от него не спрячетесь.• Не дожидайтесь, пока сковорода раскалится до предела – класть продукты нужно примерно за минуту до того, как появится дым. Чтобы избежать брызг масла, выкладывайте мясо или рыбу по направлению от себя.• Оливковое масло горит на сковороде? Смешайте его с небольшим количеством подсолнечного.• Для получения золотистой корочки важно не трогать продукт некоторое время. Положите его на сковороду и забудьте о нем на несколько минут. За это время произойдет карамелизация сахара, которая даст красивый золотистый оттенок.Фарш с яблоком получается нежным и сочнымСколько хозяек, столько и рецептов котлет. Одни готовят их с хлебом, другие без, одни добавляют яйцо, другие манку, одни кладут кабачок, другие – сырой картофель. Но есть еще один секретный ингредиент, о котором мало кто знает. И это яблоко. Оказывается, всем известный фрукт хорошо работает с текстурой фарша, дарит ему сочность и нежность.Чтобы блюдо точно получилось, соблюдайте следующую последовательность действий. Выложите на разогретую сковороду лук, слегка обжарьте его, а затем добавьте яблоки, измельченные на терке, чтобы усилить сладость и аромат компонентов. Через несколько минут присоедините свежий чеснок, хорошо перемешайте и еще некоторое время подержите продукты на сковороде.Когда яблочная зажарка будет готова, смешайте ее с яйцом, фаршем и специями. Можете не отбивать фарш – просто проследите за тем, чтобы текстура была однородной и податливой, но не разваливалась в руках. Перед тем, как отправить сформированные котлеты в сковороду, слегка обваляйте их в муке – она не только создаст защитную оболочку, которая не позволит фаршу развалится, но еще и подарит готовому блюду аппетитную хрустящую корочку.Обжаривайте котлеты на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла. Огонь не должен быть слишком сильным, чтобы фарш не пересох и не подгорел. Переворачивать котлеты лучше не вилкой, а силиконовой лопаткой, чтобы не повредить поверхность.