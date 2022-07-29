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Превращаем алюминиевую банку в миниатюрное барбекю


Барбекю своими руками.

Барбекю своими руками.

Барбекю достаточно громоздкая штука. Само собой при желании можно найти и достаточно компактные варианты. Однако сегодня, речь пойдет о том, как соорудить нечто подобное своими руками. Пробовать начнем с чего попроще, а именно с алюминиевой банки.

Приготовить вкусные, горячие сосиски можно на настоящем барбекю. А можно сделать то же самое, на импровизированном миниатюрном барбекю, которое, к слову, можно при желании сделать всего за несколько минут своими руками.

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Превращаем алюминиевую банку в миниатюрное барбекю

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Превращаем алюминиевую банку в миниатюрное барбекюПодписаться на мой Instagram
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