Собаки — не просто наши четвероногие друзья, но и отличные помощники. Есть собаки-спасатели, есть пожарные поводыри, есть собаки-спортсмены и даже собаки-врачи (канис-терапия).
Сегодня в объективе будут собаки на работе.
Собака-полицейский на тренировке в Токио.
Собаки-солдаты из Индии на тренировке.
Главный участник выставки — собака-солдат из Белоруссии.
Собака-парашютист в Мерциге, Германия.
Собаки-борцы с террористами из Рио-де-Жанейро, Бразилия. На учениях.
Собаки-морские пехотинцы. База морской пехоты «Кэмп Леже́н» в штате Северная Каролина, США.
Собаки-морские пехотинцы, США.
Отработка спуска с вертолета. База морской пехоты «Кэмп Леже́н» в штате Северная Каролина.
Отработка спуска с вертолета. База морской пехоты «Кэмп Леже́н» в штате Северная Каролина.
Собака-сапер, Афганистан. Умеет находить взрывчатые вещества.
Собака-солдат из Литвы.
Язык на плече. Сотрудник полицейского подразделения служебных собак К-9. Это игра слов. Слово canine (кейнайн) переводится с английского — собачий. К-9 тоже произносится «кей-найн».
Чуткий нос. Искатель наркотиков.
Хорошо прихватил.
Специалист по поиску взрывчатки.
Собака-спасатель. Ищет людей под завалами чего угодно.
Собака-пастух.
Четвероногий медбрат. Не торопится.
Молоковоз. Фотоснимок конца XIX века с двумя разносчиками молока с тележкой, запряжённой собакой, Бельгия.
Собака-десантник. Прыжок с самолета.
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Собаки на работе
Собаки — не просто наши четвероногие друзья, но и отличные помощники. Есть собаки-спасатели, есть пожарные поводыри, есть собаки-спортсмены и даже собаки-врачи (канис-терапия).
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