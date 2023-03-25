Собаки — не просто наши четвероногие друзья, но и отличные помощники. Есть собаки-спасатели, есть пожарные поводыри, есть собаки-спортсмены и даже собаки-врачи (канис-терапия).



Сегодня в объективе будут собаки на работе.







Собака-полицейский на тренировке в Токио.







Собаки-солдаты из Индии на тренировке.







Главный участник выставки — собака-солдат из Белоруссии.







Собака-парашютист в Мерциге, Германия.







Собаки-борцы с террористами из Рио-де-Жанейро, Бразилия. На учениях.







Собаки-морские пехотинцы. База морской пехоты «Кэмп Леже́н» в штате Северная Каролина, США.







Собаки-морские пехотинцы, США.







Отработка спуска с вертолета. База морской пехоты «Кэмп Леже́н» в штате Северная Каролина.







Отработка спуска с вертолета. База морской пехоты «Кэмп Леже́н» в штате Северная Каролина.







Собака-сапер, Афганистан. Умеет находить взрывчатые вещества.







Собака-солдат из Литвы.







Язык на плече. Сотрудник полицейского подразделения служебных собак К-9. Это игра слов. Слово canine (кейнайн) переводится с английского — собачий. К-9 тоже произносится «кей-найн».







Чуткий нос. Искатель наркотиков.







Хорошо прихватил.







Специалист по поиску взрывчатки.







Собака-спасатель. Ищет людей под завалами чего угодно.







Собака-пастух.







Четвероногий медбрат. Не торопится.







Молоковоз. Фотоснимок конца XIX века с двумя разносчиками молока с тележкой, запряжённой собакой, Бельгия.







Собака-десантник. Прыжок с самолета.







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