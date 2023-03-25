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Собаки на работе

Собаки — не просто наши четвероногие друзья, но и отличные помощники. Есть собаки-спасатели, есть пожарные поводыри, есть собаки-спортсмены и даже собаки-врачи (канис-терапия).

Сегодня в объективе будут собаки на работе.

Собаки на работе

Собака-полицейский на тренировке в Токио.

Собаки на работе

Собаки-солдаты из Индии на тренировке.

Собаки на работе

Главный участник выставки — собака-солдат из Белоруссии.

Собаки на работе

Собака-парашютист в Мерциге, Германия.

Собаки на работе

Собаки-борцы с террористами из Рио-де-Жанейро, Бразилия. На учениях.

Собаки на работе

Собаки-морские пехотинцы. База морской пехоты «Кэмп Леже́н» в штате Северная Каролина, США.

Собаки на работе

Собаки-морские пехотинцы, США.

Собаки на работе

Отработка спуска с вертолета. База морской пехоты «Кэмп Леже́н» в штате Северная Каролина.

Собаки на работе

Отработка спуска с вертолета. База морской пехоты «Кэмп Леже́н» в штате Северная Каролина.

Собаки на работе

Собака-сапер, Афганистан. Умеет находить взрывчатые вещества.

Собаки на работе

Собака-солдат из Литвы.

Собаки на работе

Язык на плече. Сотрудник полицейского подразделения служебных собак К-9. Это игра слов. Слово canine (кейнайн) переводится с английского — собачий. К-9 тоже произносится «кей-найн».

Собаки на работе

Чуткий нос. Искатель наркотиков.

Собаки на работе

Хорошо прихватил.

Собаки на работе

Специалист по поиску взрывчатки.

Собаки на работе

Собака-спасатель. Ищет людей под завалами чего угодно.

Собаки на работе

Собака-пастух.

Собаки на работе

Четвероногий медбрат. Не торопится.

Собаки на работе

Молоковоз. Фотоснимок конца XIX века с двумя разносчиками молока с тележкой, запряжённой собакой, Бельгия.

Собаки на работе

Собака-десантник. Прыжок с самолета.

Собаки на работе

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